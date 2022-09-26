«Мы возвращаемся домой»: в Лисичанске и Рубежном состоялся референдум

Жители Лисичанска и Рубежного три дня провели на избирательных участках, несмотря на звуки канонады. Военный корреспондент «КП» Александр Коц встретился с избирателями и узнал их мнение о референдуме по состоянию на 25 сентября 2022 года.

На одном из передвижных избирательных участков в очереди к урне стоят люди с синими украинскими паспортами. Российские документы получить не успели – было не до того, в разрушенном городе надо готовиться к зиме. Однако после оглашения результатов референдума, в случае положительного выбора жителей ЛНР, гражданство РФ получат все автоматически, как это было в Крыму восемь лет назад.

«Вы не представляете, как мы рады, что наконец нам это счастье припало», – призналась женщина, торгующая рядом на рынке и подошедшая проголосовать.

«Я всегда за Россию, – говорит еще одна жительница Лисичанска. – За что и гнобили: “Не разговаривайте по-русски…”».

Уже отработанный за предыдущие два дня процесс: паспорт, подпись, бюллетень, корзина. Со стороны и не скажешь, что сейчас эти люди своими руками маленькой галочкой в клетке творят настоящую историю.

По данным на 20.00 25 сентября референдумы в ДНР и ЛНР о вхождении в состав Российской Федерации признаны состоявшимися.

Ранее власти Татарстана и города Лисичанск подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла в Доме правительства Луганской Народной Республики. Подписи под документом поставили Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и исполняющий обязанности мэра Лисичанска Андрей Скорый. На встрече также присутствовал глава республики Леонид Пасечник.