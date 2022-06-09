«Мы вместе»: татарские и башкирские певцы в Казани поддержали ДНР и ЛНР

В КРК «Пирамида» накануне прошел благотворительный концерт «Мы вместе» с участием деятелей искусства Башкортостана и Татарстана. Цель проекта – оказание поддержки Донецкой и Луганской народным республикам. На концерте выступили известные артисты РБ и РТ.

В КРК «Пирамида» накануне прошел благотворительный концерт «Мы вместе» с участием артистов Башкортостана и Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если хочешь, чтобы тебя ценили, сам цени других людей», – гласит народная мудрость. Нужно думать, что именно с этой целью на концерт пришли артисты и зрители.

Возможность оказать благотворительную помощь выпала всем желающим уже сразу после начала концерта. Для этого всего лишь нужно было отсканировать QR-код на экране и отправить любую сумму. В зале «Пирамиды» был аншлаг, и как только ведущий концерта Иван Остроумов объявил о сборе средств, зрители поспешили достать мобильные телефоны. Ведущий добавил, что собранные средства будут направлены на оказание помощи Донецкой и Луганской народным республикам.

Оказать помощь могли все желающие, для этого нужно было отсканировать QR-код на экране и отправить любую сумму Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Стоит отметить, что предыдущий совместный благотворительный концерт деятелей искусства Башкортостана и Татарстана «Мы вместе» состоялся в Уфе 25 мая. Вчерашний концерт также был организован при содействии Министерства культуры Башкортостана и Правительства Республики Татарстан. В этом смысле концерт оказался очень важным не только с точки зрения подддержки жителей Донбасса и Луганска, но и в плане дальнейшего укрепления дружеских, а точнее – братских отношений между Татарстаном и Башкортостаном.

«Проект “Мы вместе” направлен на милосердие и благородство»

По мнению министра культуры Татарстана Ирады Аюповой, благотворительный концерт «Мы вместе» с участием деятелей искусства Татарстана и Башкортостана направлен на благородство и милосердие.

Ирада Аюпова: «Сегодня не нужны официальные слова. Это не простое мероприятие, большое событие. Это большой, мощный мост» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сегодня не нужны официальные слова. Это не простое мероприятие, большое событие. Это большой, мощный мост. Нашему народу очень нужен этот мост. Мы всегда задаемся вопросом: “Что самое нужное?” Сегодня нужны такие качества, как милосердие и добросердечность. Идея такого мероприятия возникла во время выступления Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан (недавно в Татарстане во второй раз прошгли его гастроли. – Ред.). Искренне благодарю министра культуры РБ Амину Шафикову. Наши совместные проекты направлены на милосердие и укрепление дружбы. Мы вместе, мы можем. Желаю всем успехов, здоровья», – сказала министр.

В концерте принимали участие самые популярные артисты двух республик: Гузель Уразова, Зайнаб Фархетдинова, Зуфар Билалов, Филюс Кагиров, Рустем Гиззатуллин, Раяз Фасихов, Zainetdin, Ильнат Фархуллин, Альфия Нигматуллина, Рафис Сирусин, Роман Плеханов, Зульфат Хаким, этно-группа «Аргымак» и ансамбль танца «Казан».

В концерте принимали участие самые популярные артисты двух республик Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Концерт шел без антракта и состоял только из песенных и танцевальных номеров. Исполнители выражали свои пожелания и слова поддержки через песни. Между песнями артисты не забывали поинтересоваться у зрителей, как у них настроение.

«Нужно помогать друг другу и в жизни, а не только на концерте»

Народная артистка Татарстана Зайнаб Фархетдинова считает, что людям нужно больше рассказывать об этом проекте.

Зайнаб Фархетдинова: «Название концерта означает единство. Об этом нужно больше рассказывать» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Благотворительность нужна всегда. Друг другу нужно помогать и в жизни, а не только на концерте. Помогать, насколько это в силах. Скажем, артисты передают свои душевные переживания через песни, мелодию, эмоции. Очень часто помогаем и материально.

Название концерта означает “Единство”. Об этом нужно больше рассказывать. В последнее время многое изменилось, и все это оказывает влияние на нашу жизнь. Много обсуждений, много слов сказано. У каждого человека свои заботы, своя жизнь, свои трудности. Но, на мой взгляд, положительных слов сказано больше, это стремление выразить свое мнение.

В Башкортостане зрители встретили нас тепло. Этот проект – большая, важная и нужная работа», – отметила певица.

Гузель Уразова: «Не хочу много говорить. Сейчас не время, чтобы много говорить, сейчас необходимо много работать» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Народная артистка Татарстана Гузель Уразова сказала: «Нужно жить, стараться, работать. Желаю нам единства, потому что в этом наша сила. Не хочу много говорить. Сейчас не время, чтобы много говорить, сейчас необходимо много работать. Пусть так будет для всех нас».

Супруг Гузель Уразовой – заслуженный артист Татарстана Ильдар Хакимов поддержал слова супруги.

«Благотворительные концерты проходят постоянно. Пусть эта традиция сохранится и в будущем. Своим выступлением мы имеем возможность оказать кому-то помощь, стараемся не пропускать такие концерты», – добавил он.

Раяз Фасихов: «Озеро собирается из капель. Такие проекты не только про материальную помощь, благодаря этим встречам мы видим, как народ сплачивается» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы молимся за то, чтобы был мир во всем мире»

Заслуженный артист Татарстана Раяз Фасихов:

«Озеро собирается из капель. Такие проекты не только про материальную помощь, благодаря этим встречам мы видим, как народ сплачивается, мы стараемся поддержать, дарить хорошее настроение. Как в песне Разиля Валеева: “Когда нас настигает горе, мы поделим одно яблоко на пятерых” – всегда так было, в трудные времена народ объединялся.

Я не люблю критиковать, у каждого человека свое мнение, свое направление. Истинные творческие люди чувствительны, эмоциональны.

Мы все молимся, чтобы был мир во всем мире. Организация концерта “Мы вместе” с участием двух братских республик – это пример единства народа. Это очень важный, красивый проект».

Филюс Кагиров: «Участие в таких встречах делается для спокойствия души. Мы и в дальнейшем будем стараться оказывать посильную помощь» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заслуженный артист Татарстана Филюс Кагиров:

«Благотворительные концерты проводятся для оказания помощи оказавшимся в тяжелой ситуации. Я и раньше участвовал в таких концертах. Мы вместе помогаем нуждающимся. Участие в таких встречах делается для спокойствия души. Мы и в дальнейшем будем стараться оказывать посильную помощь», – сказал певец.

Лауреат международных музыкальных конкурсов, автор-исполнитель Ильнат Фархуллин:

«Считаю, что мы сделали большое доброе дело в Уфе и Казани. После концерта я проснулся с чувством радости и гордости за то, что мы вместе сделали большое дело. Хочется, чтобы такие проекты стали традицией, благодарим артистов и организаторов. Артисты никогда не остаются в стороне от добрых дел».

Ильнат Фархуллин: «Хочется, чтобы такие проекты стали традицией, благодарим артистов и организаторов» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ведущий Иван Остроумов:

«Не первый раз работаю ведущим благотворительных концертов. Татары и башкиры всегда были добродетельными, благородными. Сегодня в помощи нуждаются дети, организации, народы. Благотворительные концерты помогают протянуть руку помощи нуждающимся. Мы передали Мост дружбы между татарами и башкирами и народами Донецка и Луганска», – считает ведущий мероприятия.

«Доброте и милосердию всегда найдется место»

Народный писатель Татарстана, автор-исполнитель Зульфат Хаким выразил свое мнение о проекте и сказал, что доброте и милосердию место найдется всегда.

Зульфат Хаким: «В этом мире много зла, но в то же время этот мир так прекрасен» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В этом мире много зла, но в то же время этот мир так прекрасен. Мы ежедневно встречаемся с жестокостью, но в мире всегда есть место доброте, милосердию. Мы обречены жить на этой маленькой планете, мы вынуждены жить в данной действительности. Поэтому нам по силам вынести все трудности.

Всем людям желаю светлого будущего. Мы не сломимся. Мы будем продолжать жить, радуясь даже маленьким радостям. Мир таков. Пусть все у всех будет хорошо – мое пожелание», – сказал певец.

Автор: Зиля Мубаракшина, intertat.tatar; перевод с татарского