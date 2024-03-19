«Мы вместе, Без бергә!»: казанская художница написала картину к 10-летию Крымской весны

Фото: Анастасия Спивакова

Казанская художница Екатерина Манько закончила картину «Пейзаж Крыма» с надписью «Мы вместе, Без бергә!» к десятилетию воссоединения полуострова с Россией. Основа пейзажа — знаменитые виды замка «Ласточкино гнездо» на 40-метровой скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра Ялты. В дальнейшем картина будет передана в региональное отделение партии «Единая Россия» Крыма через руководителя Татарстанского регионального исполкома партии Марата Самигуллина.

Екатерина Манько занимается живописью более двадцати лет. Самой главной из них, по ее мнению, является портрет Владимира Спиридоновича Путина — отца Президента Российской Федерации Владимира Путина. Этот портрет Екатерине удалось передать лично главе государства.

«Это был лучший день в моей жизни. Я рада, что состоялось и небольшое общение с Президентом Российской Федерации», — рассказала Екатерина Манько.

По ее словам, как профессиональный художник и член партии «Единая Россия», она не могла пройти мимо такой даты, как десятилетие Крымской весны.

«Сегодня пишем Крым. Счастлива, что самый чудесный и прекрасный туристический регион вернулся к нам. Мы со всей любовью и душой стараемся создать художественное произведение, которое отправится в наше отделение в Крыму. Эта картина определенно передает нашу радость и восхищение», — заявила Манько.

Свой вклад в написание картины внес и руководитель Татарстанского регионального исполкома партии Марат Самигуллин. Он осторожно нанес на картину несколько мазков.

«Сегодня очень знаменательный день, ровно десять лет назад Президент Российской Федерации подписал договор о присоединении Крымской Республики и города Севастополя к РФ. Таким образом, Крымский полуостров вернулся в родную гавань, и этому моменту посвящено много событий и мероприятий. Мы поддерживаем данное решение. В связи с этим радостным событием было решено подарить коллегам в Крыму картину „Ласточкино гнездо“. Мы планируем связаться с коллегами и заявить о подарке, а также устроить личную встречу», — объяснил Самигуллин.