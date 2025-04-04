Свертки в двери авто и глухая тонировка: сотрудники ДПС вышли в рейды на дороги Казани
Сегодня сотрудники Госавтоинспекции вышли рейдом на дороги Казани – останавливали излишне тонированные автомобили, а также водителей, уровень шума чьих авто превышает норму. К слову, в 2024 году за превышение уровня шума в Татарстане с учета были сняты 50 автомобилей.
Также сегодня во время проверок на дорогах сотрудники ДПС уделяли особое внимание мотоциклистам. За прошлый год на дорогах республики были зарегистрированы 227 ДТП, в которых погибли 18 человек, еще 237 человек получили травмы различной степени тяжести.
«Госавтоинспекция республики возобновляет масштабные рейдовые мероприятия, направленные на нарушение правил дорожного движения, прямо влияющих на аварийность. Кроме того, сотрудники ГАИ будут ориентированы на водителей, которые умышленно нарушают правила – излишне тонируют свои автомобили или устанавливают на них прямоточные глушители. Также внимание обратят на сезонные виды транспорта, вроде питбайков и мопедов», – рассказал временно исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции Татарстана Айрат Самигуллин.
В ГАИ обратили внимание на опасность сезонного транспорта для детей и подростков. Сегодня, в который раз, сотрудники Госавтоинспекции произнесли важные слова о том, что родители, покупающие подобный транспорт своим детям в качестве игрушки, рискуют их жизнями и здоровьем.
«Хотелось бы, обратиться к родителям, допускающим своих детей к управлению питбайками, мопедами, и предостеречь их от последствий подобного решения. Когда мы приезжаем на такие ДТП, в которых пострадали или погибли дети, мы видим родителей, которые легкомысленно отнеслись к этому вопросу и допустили их к такому опасному виду транспорта. К сожалению, это не двойка по математике, которую можно исправить, не запись, которую можно отмотать назад. Мы видим искалеченные судьбы детей, получивших травмы от катания на питбайках и мопедах. После такого многие двери в жизни для них закрыты», – рассказал Айрат Самигуллин.
Первый нарушитель не заставил себя долго ждать. Только выехав в рейд, сотрудники ГАИ остановили заниженную «Ладу», полностью обклеенную тонировочной пленкой. После проверки специальным прибором было принято решение эвакуировать автомобиль на штрафстоянку, а его водителя оштрафовать за нарушение конструкции автомобиля и тонировку.
Во время этого же рейда, но в другом районе Казани, видеокорреспондент «Татар-информа» стала очевидцем того, как автоинспекторы осматривали автомобиль Nissan. Остановили его на Технической – водитель не был пристегнут ремнем безопасности.
В процессе проверки выяснилось, что он, ко всему прочему, не имеет прав на управление автомобилем. Во время разговора сотрудники ДПС обратили внимание на то, что молодой человек нервничает. А когда осматривали его авто, в одной из дверей обнаружили несколько маленьких черных свертков. Водителя задержали, свертки отправили на экспертизу.
В какой-то момент по рации сотрудникам ДПС передали данные автомобиля Kia, который проходит по делу о мошенничестве – это удалось выяснить с помощью дорожных камер. Водителя догнали и сопроводили до отдела полиции на Вишневского. По словам самого водителя, он как раз ехал в суд – давать показания по делу о мошенничестве.