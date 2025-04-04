Свертки в двери авто и глухая тонировка: сотрудники ДПС вышли в рейды на дороги Казани

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции вышли рейдом на дороги Казани – останавливали излишне тонированные автомобили, а также водителей, уровень шума чьих авто превышает норму. К слову, в 2024 году за превышение уровня шума в Татарстане с учета были сняты 50 автомобилей.

Также сегодня во время проверок на дорогах сотрудники ДПС уделяли особое внимание мотоциклистам. За прошлый год на дорогах республики были зарегистрированы 227 ДТП, в которых погибли 18 человек, еще 237 человек получили травмы различной степени тяжести.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Госавтоинспекция республики возобновляет масштабные рейдовые мероприятия, направленные на нарушение правил дорожного движения, прямо влияющих на аварийность. Кроме того, сотрудники ГАИ будут ориентированы на водителей, которые умышленно нарушают правила – излишне тонируют свои автомобили или устанавливают на них прямоточные глушители. Также внимание обратят на сезонные виды транспорта, вроде питбайков и мопедов», – рассказал временно исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции Татарстана Айрат Самигуллин.

В ГАИ обратили внимание на опасность сезонного транспорта для детей и подростков. Сегодня, в который раз, сотрудники Госавтоинспекции произнесли важные слова о том, что родители, покупающие подобный транспорт своим детям в качестве игрушки, рискуют их жизнями и здоровьем.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Хотелось бы, обратиться к родителям, допускающим своих детей к управлению питбайками, мопедами, и предостеречь их от последствий подобного решения. Когда мы приезжаем на такие ДТП, в которых пострадали или погибли дети, мы видим родителей, которые легкомысленно отнеслись к этому вопросу и допустили их к такому опасному виду транспорта. К сожалению, это не двойка по математике, которую можно исправить, не запись, которую можно отмотать назад. Мы видим искалеченные судьбы детей, получивших травмы от катания на питбайках и мопедах. После такого многие двери в жизни для них закрыты», – рассказал Айрат Самигуллин.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Первый нарушитель не заставил себя долго ждать. Только выехав в рейд, сотрудники ГАИ остановили заниженную «Ладу», полностью обклеенную тонировочной пленкой. После проверки специальным прибором было принято решение эвакуировать автомобиль на штрафстоянку, а его водителя оштрафовать за нарушение конструкции автомобиля и тонировку.

Во время этого же рейда, но в другом районе Казани, видеокорреспондент «Татар-информа» стала очевидцем того, как автоинспекторы осматривали автомобиль Nissan. Остановили его на Технической – водитель не был пристегнут ремнем безопасности.

В процессе проверки выяснилось, что он, ко всему прочему, не имеет прав на управление автомобилем. Во время разговора сотрудники ДПС обратили внимание на то, что молодой человек нервничает. А когда осматривали его авто, в одной из дверей обнаружили несколько маленьких черных свертков. Водителя задержали, свертки отправили на экспертизу.

В какой-то момент по рации сотрудникам ДПС передали данные автомобиля Kia, который проходит по делу о мошенничестве – это удалось выяснить с помощью дорожных камер. Водителя догнали и сопроводили до отдела полиции на Вишневского. По словам самого водителя, он как раз ехал в суд – давать показания по делу о мошенничестве.