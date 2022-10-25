«Мы вернемся с Победой»: в Азнакаевском районе прошло две отправки мобилизованных

Призванных по мобилизации жителей Азнакаевского района проводили на сборный пункт в Казань. Попрощаться с уходящими на службу друзьями, родными и близкими азнакаевцы собрались на площади Центра детского творчества, пишет газета «Маяк».

Земляков напутствовал глава района Марсель Шайдуллин. «Все вы — герои, патриоты родной земли. Желаю всем вам вернуться живыми и невредимыми домой. Заверяю, что семьи мобилизованных не останутся без нашей поддержки», — сказал он.

Для каждого отправляющегося на сборы силами района был подготовлен рюкзак со всеми необходимыми вещами.

Минуты прощания стали особенно волнительными: родные и близкие ни на мгновение не отходили от своих защитников, стараясь успеть сказать им самые сокровенные пожелания перед дорогой.

Молодые люди обнимали и успокаивали плачущих мам, детей, любимых. «Не волнуйся, береги себя. Все будет хорошо, мы обязательно вернемся с победой», — звучало вокруг.

Один из мобилизованных — Артур Асхабиев — служил в армии 20 лет назад. «Сейчас жил и работал в Набережных Челнах. Иду, чтобы с честью исполнить свой долг перед Родиной», — говорит он.

Автобусы с мобилизованными под аплодисменты поддержки тронулись в путь.Далее их ожидает военная переподготовка в Казани.

22 октября на сборный пункт в столицу республики отправились 15, накануне — еще 45 резервистов.