«Мы верили, что выстоим»: в Новошешминске труженикам тыла вручили юбилейные медали

В Новошешминске состоялась торжественная церемония вручения юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Глава Новошешминского района РТ Вячеслав Козлов поблагодарил тружеников тыла, чьи судьбы вписаны в героическую летопись страны.

Дарья Михайловна Кузнецова, вспоминая тяжелые военные годы, описала тогдашние настроения следующим образом: «Трудно было, голодно… Но мы верили, что выстоим».

Без этой веры, стойкости и самоотверженности тружеников тыла была бы немыслима Победа.

В разговоре с Виктором Степановичем Ведякиным Вячеслав Козлов вспомнил годы своей молодости: «Виктор Степанович был моим наставником, учил не бояться трудностей», – отметил глава района.

В районной администрации заметили, что этот момент стал символом преемственности поколений: опыт, переданный ветеранами, продолжает служить ориентиром для молодежи.

Елена Петровна Николаева, которой уже 97 лет, и сегодня поражает окружающих своей жизненной энергией. Несмотря на почтенный возраст, она продолжает творить, радуя окружающих яркими рисунками.

«Спасибо за ваш труд, терпение и стойкость. Вы – наш пример и наша гордость!» – с этими словами Вячеслав Козлов обратился к труженикам тыла.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.