«Мы ваши фанаты, мы ваши болельщики». Рустам Минниханов встретился с ХК «Ак Барс»

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня на базе хоккейного клуба «Ак Барс» состоялась традиционная встреча Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова с командой перед стартом нового сезона.

Раис Республики Татарстан поделился ожиданиями от сезона и пожелал побед команде.

«Мы традиционно с вами встречаемся. Два раза точно. Это тренирг. Два раза в преддверии сезона, ну и перед плей-офф. Я считаю, что это очень хорошая традиция. "Ак Барс" - наша любимая команда, это бренд республики. У нас новый тренер. Мы с ним по очереди по концертам сейчас ходим. Ваша футболка на концерте Салавата как самый главный приз. Поэтому, на самом деле, Республика гордится своим хоккеем», – приводит слова Миннихатова «Татар-информ»

Фото: rais.tatarstan.ru

Также Раис отметил особый вклад в развитие хоккея компании «Татнефть» и лично ее президента, Наиля Ульфатовича Маганова.

Очень много для хоккея делает компания «Татнефть». И профессионального, и детского. И Наиль Ульфатович (Маганов – прим «Татар-Информ»), он не только генеральный директор компании «Татнефть», он президент федерации и отвечает за хоккей. Ну и мы, конечно, ваши болельщики. Сегодня идет переформатирование команды, новый тренер, новые задачи. Задача одна, конечно - хорошо сыграть. Наша задача – болеть за вас. Но и в следующую очередь задача – создать условия, чтобы никаких у нас вопросов не было», – цитирует Минниханова «Татар-информ».

Также Рустам Нургалиевич пообещал, что все организационные моменты команды будут решены своевременно, но и понадеялся на удачу и помощь Всевышнего.

«Ну и, конечно же, будем обращаться к Всевышнему, чтобы год был удачный, меньше травм было. Ну и удачи, хорошей игры, хорошего сезона. С большим уважением. Не будем обсуждать, где, когда, что было. Были и хорошие моменты, были и не очень. Но вы наша команда все равно. Как бы ни было, мы с вами. Поэтому дай Всевышний нам сил и еще немножко нам везения, ну и правильный стратегии нашего уважаемого тренера. Вы профессионалы, каждый из вас достоин нашей команды, здесь сомнений нет. В остальном, я думаю, что все вопросы организационные, все они будут решены. Еще раз я хотел бы поприветствовать вас. Добро пожаловать в Татарстан. Мы ваши фанаты, мы ваши болельщики. Успехов вам!» – приводит слова Рустама Минниханова корреспондент «Татар-информа».

Фото: «Татар-Информ»

Новый сезон КХЛ начнется 3 сентября. «Ак Барс» свой первый матч в лиге проведет 5 сентября против «Салавата Юлаева». Встреча состоится на «Уфа-арене» в 17:00 по МСК.