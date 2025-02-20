«Мы вам благодарны»: студенты поздравили раненых бойцов СВО с Днём защитника Отечества

Фото: Роман Баданов / «Татар-информ»

В казанской клинической больнице № 7 прошел патриотический концерт для бойцов СВО. Перед военными выступили студенты казанских вузов.

Концерт подготовило региональное отделение «Молодой Гвардии» при поддержке партии «Единая Россия» в преддверие Дня защитника Отечества.

«Концерты для военнослужащих, которые проходят лечение, стали традицией. С 2023 года наша организация организует подобные мероприятия в клиниках города. Мы проводили концерты в РКБ и в военном госпитале. В седьмой горбольнице подобное впервые. Для нас важно поздравить бойцов, которые выполняют тяжелейшие задачи. Мы, молодежь Татарстана, не можем оставаться в стороне», – сказал руководитель местного отделения МГЕР Владислав Тарасов.

Фото: © Фото: Роман Баданов / «Татар-информ»

На сегодняшний день в 7-й больнице лечение проходят 113 бойцов. Каждый из них получает всю необходимую помощь, задействованы все специалисты. Поступают тяжелые пациенты с ранениями живота и конечностей. Одним раненым может заниматься мультидисциплинарная бригада из пяти-шести врачей – это хирург, травматолог, сосудистый хирург, нейрохирург и прочие специалисты.

«Мы вам безмерно благодарны. Вы стоите на страже нашего благополучия и спокойствия, а мы стоим на страже вашего здоровья», – с такими словами обратились к бойцам медики.

Фото: © Фото: Роман Баданов / «Татар-информ»

Перед военными выступили студенты казанских вузов: института культуры, аграрного и энергетического университетов. Ребята исполнили песни военных лет и показали танцевальные номера. По словам организаторов, студенты сами проявляли инициативу, чтобы помочь в организации концерта.

«Концерт очень понравился, все отлично. Настрой на высоте, меня еще и выписывают сегодня. Я по госпиталям лечился с 10 октября. Ранение получил при освобождении села Ольговка Курской области. Кстати, ваша больница – лучшая из тех в России, где я был. И по питанию, и по обслуживанию», – поделился боец с позывным Самара.

Молодогвардейцы вручили военнослужащим поздравительные открытки, которые нарисовали дети из всех 45 районов Татарстана, а коллектив больницы вручил им сувенирные кружки.