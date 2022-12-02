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Культура
2 декабря 2022  14:09
Наталья Рыбакова

«Мы в предвкушении»: в Казанской ратуше пройдет первый республиканский инклюзивный бал

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Первый республиканский инклюзивный бал пройдет сегодня в Казанской ратуше. В нем примут участие 70 человек. Об этом сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» руководитель творческой инклюзивной студии «Э-моция» Инесса Клюкина.

Инесса Клюкина

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Сегодня состоится первый республиканский инклюзивный бал. Мы в предвкушении: девушки мерят платья, делают прически. Это всероссийская акция, инициированная представителями Самары. Сегодня балы пройдут во всех городах России. В Татарстане бал пройдет при поддержке „Доброй Казани“, благотворительного фонда „Доверие“», — рассказала она.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Клюкина отметила, что к мероприятию люди с ограниченными возможностями здоровья из Казани готовились два месяца, занимались с хореографов. В событии примут участие люди разных возрастов, увлекающиеся бальными танцами. Участники акции будут танцевать под выступление оркестра Татарстанского государственного академического театра имени Галиасгара Камала.

#инклюзивная студия #бал #Казанская Ратуша
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