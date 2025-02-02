«Мы в полном восторге»: как прошел Кубок Вызова МХЛ для игроков системы «Ак Барса»

В Новосибирске завершился Кубок Вызова. В масштабном мероприятии принимали участие лучшие игроки этого сезона в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). О закулисье матча и иных подробностях - в репортаже «ТИ-Спорта» из Новосибирска.





В Новосибирске состоялся самый посещаемый Кубок Вызова в истории МХЛ

Двадцатиградусным пушкинским морозом встретил Новосибирск в эти выходные всех поклонников хоккея. Крупнейшему городу на Оби посчастливилось в феврале провести сразу два крупных события – Кубок Вызова и Матч Звезд КХЛ. Главное мероприятие, посвященное молодежной хоккейной лиге состоялось уже вчера на красавице – «Сибирь-Арене», вместившей под своими сводами более 10 тысяч зрителей.

К слову, ранее Кубок Вызова никогда прежде не показывал столь высокие цифры посещаемости. Наибольший результат до этого был зафиксирован в 2011 году в Уфе. Но тогдашний Кубок Вызова собрал куда меньше зрителей –чуть более семи тысяч.

Поэтому, когда губернатору Новосибирской области Андрею Травникову дали приветственное слово незадолго до стартового вбрасывания, он отметил, какой город в России является главной столицей хоккея.

«Сегодня матчем на Кубок Вызова МХЛ между Западом и Востоком под куполом «Сибирь-Арены» мы открываем Неделю Звезд хоккея. Хотел бы поблагодарить руководство Лиги за этот шикарный подарок – впервые мероприятие проходит в Новосибирске, самом хоккейном городе страны с самыми преданными и активными болельщиками. Мы с большим удовольствием будем наслаждаться ярким матчем между командами Востока и Запада», – сказал Андрей Травников.

Восторженные речи губернатора подхватил и президент КХЛ Алексей Морозов, назвавший проходящую в городе Неделю Звезд хоккея подарком для Новосибирской публики.

«Здорово, что именно Новосибирск принимает эти мероприятия на своей новой современной арене, которая стала домом для «Сибири» и «Сибирских снайперов», а также подарком для болельщиков этих команд. Давайте насладимся ярким хоккеем!», – заявил радостно Морозов.

«Ты не можешь играть спустя рукава, когда видишь, как 10 тысяч человек кричат и поддерживают команды»

Надо признать, что хоккей в исполнении команд «Запада» и «Востока» получился фестивальным. Одиннадцать заброшенных шайб на двоих, запредельные эмоции, высокие скорости, изящные комбинации. Молодые хоккеисты вышли с настроением именно порадовать зрителей «Сибирь-Арены» красочной игрой. В равнодушии нельзя было упрекнуть ни одного из игроков.

«Когда ты выходишь на лед и видишь, как 10 тысяч человек кричат, поддерживают команды, ты просто не можешь играть спустя рукава. У нас был настоящий спортивный интерес, мы хотели обыграть соперника» – признавался после матча защитник «Ирбиса» и команды «Востока» Рашид Самигуллин в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт».

Победить «Запад» команде «Востока», правда, не удалось. Матч завершился их поражением со счетом 4:7. Однако в прошедший вечер любовь большинства зрителей «Сибирь-Арены» была на стороне именно «Восточной команды». Зрители ее больше поддерживали и радостнее реагировали на заброшенные шайбы «Востока», нежели «Запада».

Тут, конечно, стоит сделать ремарку в отношение того, что за «Восток» играли двое представителей «Сибирских снайперов» – нападающий Егор Климович и защитник Арсений Кухно. За своих любимцев «Сибирь-Арена», разумеется, переживала более трепетно. Климович, кстати, без гола в матче не ушел, чем привел в восторг новосибирских зрителей. Нападающий забил в большинстве и практически завершил камбэк «Востока» в матче (4-5). Однако шестая и седьмая заброшенные шайбы хоккеистами «Запада» все-таки предопределили результат.

По итогам Кубка Вызова никто из хоккеистов «Ирбиса» не отправился на Матч Звезд КХЛ

Игроки «Ирбиса» очками в матче за Кубок Вызова не отметились. Лучший бомбардир «Ирбиса» в этом сезоне Малик Саберзянов вышел центральным нападающим в первом звене с Егором Колесниковым и Егором Климовичем. Форвард казанцев был заметен на льду, имел парочку неплохих голевых моментов, но, к сожалению, реализовать их не сумел.

Тем не менее, цельное содержание от своей игры Саберзянов оставил. То же самое можно сказать и о других хокеистах «Ирбиса» – Геннадие Наумове и Рашите Самигуллине. Первый вышел против «Запада» в в четвертой паре защитников, а второй – в третьей. Наумова главный тренер «Востока» Черночуб Виталий регулярно ставил, помимо всего, на меньшинство команды.

В целом, эмоции от Кубка Вызова у всех представителей «Ирбиса» остались положительные. Для каждого из игроков это было дебютное шоу-мероприятие на уровне МХЛ.

«Я никогда прежде не бывал на Кубке Вызова. Поражает организация мероприятия, масштаб. Мы с парнями в полном восторге», – лаконично описал свои эмоции Саберзянов в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорт» после матча.

В составе «Запада» главной звездой оказался, безусловно, центральный нападающий системы СКА Матвей Короткий. Форвард оформил хет-трик в матче и показал наглядно, почему его игрой так впечатлен в этом сезоне Роман Ротенберг.

В последний месяц Короткий регулярно играет за основной состав СКА, а главный тренер петербуржцев даже не хотел отпускать нападающего на Кубок Вызова, чтобы он там вдруг не получил какой-то травмы.

По итогам вчерашней встречи, Короткий стал одним из четырех самых ценных игроков Кубка Вызова. На следующей неделе Матвей вместе с Егором Климовичем, Максимом Филимоновым и Яромиром Ермаковым отправится уже на Матч Звезд КХЛ.

Кубок Вызова подарил Новосибирску поистине незабываемые эмоции. Наверняка после такого шоу у местной публики будут запредельные ожидания и от Матча Звезд КХЛ, которые пройдет 8-9 февраля.

Фото на анонсе: mhl.khl.ru