Возмущенные клиенты против мебельщика из Казани, что решит прокуратура?

Коллективную жалобу в прокуратуру подали клиенты мебельных дел мастера из Казани. Некоторые из них уверяют, что с 2018 года не видят ни обещанной мебели, ни своих денег. Сам изготовитель мебели уверяет, что его дела пошли под откос из-за одной привередливой клиентки. Обещает всем все вернуть, но вот когда именно, непонятно.

Коллективную жалобу в прокуратуру подали клиенты мебельных дел мастера из Казани.

Фото: Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Забрал предоплату и мебель, а потом пропал»

Услуги мебельщика Раушане Зиафитдиновой потребовались в 2018 году. Семья собиралась переезжать в новый дом – было решено оставить старую мебель, но заменить обивку. Женщина вспомнила о Руслане Ахмадуллине, пару лет назад он помогал с мебелью ее родителям.

«Руслан приехал ко мне с образцами ткани, мы заключили договор. Я передала ему предоплату в 26 тысяч рублей, после выполнения работы я должна была передать ему еще чуть больше 30 тысяч рублей», – вспоминает Раушана.

После заключения договора грузчики забрали диван и кресла и перевезли в цех Ахмадуллина. Однако шло время, но обещанную мебель Раушане не возвращали. На связь мужчина вышел только спустя месяц, пообещав в скором времени закончить работу. Забрать мебель женщине удалось только спустя семь месяцев, все это время хранилась она в сыром помещении, из-за чего пострадала еще больше. Вернуть же свои деньги женщина не может до сих пор

«В полиции отказываются возбуждать уголовное дело – нет состава преступления. Он сам приходит на допросы, говорит, что у него трудные времена, и он выплатит деньги», – делится Раушана.

Тогда она обратилась в мировой суд, было решено взыскать с бизнесмена 100 тысяч рублей. Однако эти деньги Раушана также не получила. Единственное, что осталось у нее на руках, расписка мебельщика.

Спустя некоторое время она узнала, что в такую же ситуацию попали несколько человек, в том числе из других регионов.

«Мы в принципе на возврат денег не рассчитываем сейчас, но он до сих пор продолжает принимать заказы. Он работает онлайн, работает по телефону, делает рекламу. В июне этого года им была обманута еще одна женщина», – добавила Раушана.

Среди пострадавших оказались не только заказчики мебели, но и сотрудники, помогавшие Ахмадуллину с ее изготовлением. В 2019 году швея Ольга отшивала несколько заказов. По ее словам, трудовой договор она тогда не заключала, надеялась на порядочность мебельщика.

Среди пострадавших оказались не только заказчики мебели, но и сотрудники, помогавшие Ахмадуллину с ее изготовлением. Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«После первого заказа Руслан сразу со мной расплатился, поэтому я ему доверяла. Потом он попросил помочь ему с еще одним заказом – нужно было отшить 68 диванов. За работу он должен был заплатить 70 тысяч рублей», – рассказывает Ольга.

Вскоре Ахмадуллин заявил, что его обманули с заказом и денег у него нет. От выплаты зарплаты мужчина не отказался, обещая отдавать деньги частями. Однако, по словам Ольги, прошло уже два года, а она не получила ни копейки.

«На связь он выходит и обещает, что все вернет. Клянется мамой и всеми святыми. Говорит, чтобы я потерпела чуть-чуть и просит помочь с новыми заказами. Но я отказываюсь, потому что и тех денег я не увидела, и этих тоже не увижу», – делится швея.

Последний раз Ахмадуллин выходил на связь с Ольгой весной – пообещал в скором времени рассчитаться со швеей, но затем вновь пропал.

«Я подумала, что надо бороться до конца. Даже если мы не вернем деньги, то нужно хотя бы наказать его. Ведь он обманывает бабушек, дедушек, многодетные семьи», – размышляет женщина.

По словам Раушаны, часть людей уже отчаялись вернуть деньги и перестали выходить на контакт с остальными пострадавшими. Однако остались те, кто намерен добиться справедливости. Сейчас они подали коллективное заявление в прокуратуру.

«Деньги верну, если заказчики не будут вставлять мне палки в колеса»

Сам Руслан рассказал агентству, что проблемы с работой у него начались после того, как одна из заказчиц осталась недовольна изготовленной мебелью и попросила вернуть деньги. Однако вернуть их он не мог – все средства ушли на материалы и оплату сотрудникам.

Фото: © архив ИА «Татар-информ»

«До этого эта заказчица неоднократно ко мне обращалась, советовала меня своим знакомым. Мы все делали, вовремя отдавали. После произошедшего я предложил вернуть деньги частями, но она отказалась от этого. Она начала мне угрожать, оскорблять и сказала, что поставит себе цель, чтобы я больше не работал», – рассказал Руслан.

Тогда заказчица обратилась в суд, который обязал мебельщика выплатить 240 тысяч рублей. Мужчина вспоминает, что успел перевести 24 тысячи рублей, как к нему пришли приставы и забрали у него все оборудование. В это же время от Руслана начали уходить работники.

«Я продолжал брать заказы, но передавал их сторонним компаниям. Они делали все вовремя. Из-за должников, появившихся у меня в тот период, у меня встали заказы», – объясняет мебельщик.

Однако пострадавшие заявляют, задержки с выполнением заказов продолжаются и сейчас. Руслан объясняет это тем, что иногда у него случаются сбои с поставкой деталей для мебели. По его словам, сейчас он уже рассчитался с большинством заказчиков – вернул им деньги или мебель. Мебельщик уверяет, он продолжает частично возмещать ущерб и тем людям, которым он задолжал в 2018 году.

«После выплаты денег у некоторых я брал расписки о том, что претензий они не имеют. Но есть те заказчики, с которыми я не согласен. Я говорил им, если вы будете травить меня в Интернете, то мне не будут поступать заказы. Соответственно я не смогу выплачивать вам долги. Но они пишут, еще вдобавок все приукрашивают», – рассказывает Руслан.

Что касается выплаты зарплат рабочим, то и от них Руслан не отказывается. Он утверждает, что часть денег уже выплатил и при возможности расплатится с бывшими сотрудниками полностью.

«Ольге я уже передал почти половину суммы, но это нужно и у нее уточнить», – добавил мебельщик.

Мужчина рассказал, что сейчас восстанавливает свой бизнес. Он уже собрал новую команду, закупил оборудование и заключил контракты на изготовление мебели с крупными компаниями. Однако Руслан остерегается того, что бывшие заказчики будут вставлять ему палки в колеса.

«Я готов с каждым из них сесть, провести переговоры, обозначить какие-то сроки [по возвращению денег], выстроить график. Таких людей осталось мало, это максимум человек пять. Со многими я уже рассчитался. Если сейчас у нас возникают проблемы поставки материалов, то я пытаюсь договориться с людьми», – подытожил Руслан.

Что делать, если услугу заказали, но не получили?

По информации Роспотребнадзора, перед передачей вещи для переделки, заказчик должен убедиться, что она будет храниться в безопасном месте. Если ее вдруг испортили, то заказчик услуги может требовать компенсацию.

Заказав что-либо, человек имеет полное право не принимать товар, если он не соответствует оговоренным им требованиям.

Фото: © официальный сайт Роспотребнадзора РТ

Исполнитель должен предоставить всю информацию о товаре. Обязательно: цену, наличие гарантии, срок пользования товаром, имя человека, оказывающего услугу.

Фото: © официальный сайт Роспотребнадзора РТ

Если человек столкнулся с проблемами при покупке товара или получении услуги, то он вправе обратиться в суд. В этом случае покупатель может требовать компенсацию морального вреда.