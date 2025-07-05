«Мы увидели, где куются финансы». Как «Рубин» съездил на экскурсию в СИБУР в Нижнекамске
СИБУР впечатлил «Рубин»: главное о мероприятии в Нижнекамске
Вчера «Рубин» съездил на на экскурсию в Нижнекамск на предприятие СИБУР, которое является спонсором казанского клуба. Какие объекты посетила команда, что оттуда Рахимов и игроки хотели бы видеть на базе и о многом другом - в репортаже «ТИ-Спорта».
Команда посетила три объекта
Перед тем, как рассказывать об экскурсии «Рубина» к их спонсору СИБУРу, стоит указать, что за все три часа команда успела осмотреть три объекта. При этом, предприятие колоссальное, и чтобы осмотреть все ее локации, хотя бы поверхностно, ушло бы, как минимум, несколько суток.
В итоге команда успела посетить лишь вторую промышленную зону «Нижнекамскнефтехима», СИБУРИНТЕХ и «Сибур Арену». Приехав в Нижнекамск, «Рубин» посадили в экоавтобус, на котором и повезли на первую локацию - олефиновый комплекс ЭП-600, на котором производят этилен.
Рахимов и игроки были впечатлены СИБУРом
Во второй промзоне показывали, как работают сотрудники такой огромной организации. Несмотря на то, что СИБУР занимается нефтехимией, внутри ЭП-600 было идеально чисто. Как вчера говорили в организации, экологичность очень важна.
Особое внимание уделяется комфорту сотрудников. Так, «Рубину» показали комнату, где работники СИБУРа могут снять напряжение с помощью массажных кресел. Также показали специальное кресло, которое может компенсировать несколько часов сна, как рассказывали на экскурсии.
Защитник казанской команды Алексей Грицаенко был впечатлен таким оборудованием. Он в шутку сказал, что на клубной базе нужно установить такие же релаксационные средства. Главному тренеру «Рубина» Рашиду Рахимову оно также понравилось. Наставник даже пошутил, что если кто-то хочет, может задержаться на предприятии в Нижнекамске.
Далее команду повели в комнату для совещаний. Она также была оборудована техникой высокого уровня. Рахимову помещение тоже приглянулось. Он даже сказал новому генеральному директору «Рубина» Ильдару Зарипову, который также поехал с командой на экскурсию, что на базе нужно сделать такую же комнату. А вратарь Евгений Ставер в шутку сказал, мол, тренер «выбивает» новое помещение.
«Мы действительно увидели то место, где куется бабло»
Следующая остановка после ЭП-600 – учебный центр СИБУРИНТЕХ. Там коллектив встретили аплодисментами, а затем команда села на кресла перед аудиторией, будто на пресс-конференции.
Сначала «Рубин» поприветствовал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов. Он рассказал, что цель организации – развитие экологии в городе, а также самого города и молодежи.
«Невозможно в этом городе рассказывать только про зарплату, нужно говорить и про карьеру, и про уважение. Сегодня вы увидели место, где куется, извините, бабло непростым трудом. Перед нами стоят большие вызовы, которые надо преодолевать», – сказал он.
Далее слово уже взял Рашид Рахимов, сразу оговорившись, что его речь не будет столь пламенной.
«Мы действительно увидели то место, где, как вы сказали, куется бабло. Я бы хотел вам пожелать, чтобы вы расширялись и больше ковали бабло для того, чтобы «Рубин» играл еще лучше. Связь должна присутствовать. Мы понимаем, что происходит, и это вызывает огромное уважение», – сказал наставник казанской команды.
«Рубину» нужно делать решительные шаги в развитии молодежи»
После этого гостям последовали вопросы. На первый из них: что лучше, выиграть Золотой мяч или Лигу чемпионов – ответил Руслан Безруков. Полузащитник выбрал трофей, поскольку командные достижения для него важнее индивидуальных.
«Скорее, выиграть Лигу чемпионов с командой, потому что индивидуально, я думаю, много футболистов выигрывало Золотой мяч. Тот же Месси выиграл очень много таких наград, но у него всегда была мечта выиграть как раз важный турнир с национальной командой Аргентины. И он даже рассказывал, что он поменял бы все эти Золотые мечты на один трофей с его сборной. Поэтому тут то же самое. Тем более, все мы делаем одно дело, все мы работаем вместе, сообща. И эти воспоминания, они самые ценные», – ответил Руслан.
Затем вопросы последовали уже Рахимову. Один из них – как повысить популярность «Рубина» среди молодежи. На это специалист ответил, что нужно в первую очередь развивать академию команды.
«У нас есть «Рубин 2», у нас есть молодежка первая, молодежка вторая, молодежка третья. Это здания. Три команды. На втором этаже. Вместо всего остального сделать цифровое все, чтобы там сидели обученные тренеры, и их взаимодействие было прямое. Потому что возрастные группы, они передаются, люди растут. Становятся старше. А значит, первое вот здание, которое они видят, в котором первая команда - для них стимул. А дальше по этой же цепочке идет академия. То же самое. И они должны все работать рядом. Для них самый важный стимул - это быть здесь. Мы будем за ними все равно следить. Мы по дороге ехали, разговаривали. Решили, что нам нужно перейти уже к определенным сдвигам в этом направлении. Для того, чтобы мы контролировали как раз тех детей, которые у нас находятся», – высказался наставник.
Заключительным этапом экскурсии на СИБУРИНТЕХе была фотосессия с командой. После нее «Рубин» повезли на последний объект.
На Сибур Арене прошел детский турнир под руководством «Рубина»
Финальной локацией вчерашнего мероприятия была «Сибур Арена». Там на поле игроков ожидали несколько детских команд.
Мероприятия стартовало с челленджа – Руслану Безрукову предстояло начеканить мяч 20 раз. Полузащитник с этим справился. После этого Рашид Рахимов объявил о проведение турнира между командами, которые возглавили игроки «Рубина».
«Мы надеемся, что вы с сегодняшнего дня начнете расти еще быстрее. Не только вверх, но и в классе, в мастерстве. И в скором времени большинство из вас будет играть в профессиональных командах. Кто-то в «Рубине», кто-то в «Спартаке», кто-то еще где-нибудь в хорошей команде. Но главное - чтобы ваша футбольная жизнь была насыщенной, и она вам приносила радость. Поскольку футбол - это такая игра, от которой очень много радости можно получить. Поэтому я вам желаю развития, я вам желаю, чтобы вы стали профессиональными футболистами. А сегодня вы как раз и столкнетесь с теми профессиональными футболистами, которые вас могут уже сегодня направить», – высказался Рахимов.
Закончилось пребывание «Рубина» в Нижнекамске автограф-сессией. После они попрощались с жителями и покинули город.
Горожане рады были видеть «рубиновых» в Нижнекамске. И приглашали их в гости на товарищеский матч с «Нефтехимиком». Возможно, уже в скором времени «Рубин» действительно нанесет еще один визит в Нижнекамск.