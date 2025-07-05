«Мы увидели, где куются финансы». Как «Рубин» съездил на экскурсию в СИБУР в Нижнекамске

Вчера «Рубин» съездил на на экскурсию в Нижнекамск на предприятие СИБУР, которое является спонсором казанского клуба. Какие объекты посетила команда, что оттуда Рахимов и игроки хотели бы видеть на базе и о многом другом - в репортаже «ТИ-Спорта».





Фото: пресс-служба ФК "Рубин"

Команда посетила три объекта

Перед тем, как рассказывать об экскурсии «Рубина» к их спонсору СИБУРу, стоит указать, что за все три часа команда успела осмотреть три объекта. При этом, предприятие колоссальное, и чтобы осмотреть все ее локации, хотя бы поверхностно, ушло бы, как минимум, несколько суток.

В итоге команда успела посетить лишь вторую промышленную зону «Нижнекамскнефтехима», СИБУРИНТЕХ и «Сибур Арену». Приехав в Нижнекамск, «Рубин» посадили в экоавтобус, на котором и повезли на первую локацию - олефиновый комплекс ЭП-600, на котором производят этилен.

Фото: пресс-служба ФК "Рубин"

Рахимов и игроки были впечатлены СИБУРом

Во второй промзоне показывали, как работают сотрудники такой огромной организации. Несмотря на то, что СИБУР занимается нефтехимией, внутри ЭП-600 было идеально чисто. Как вчера говорили в организации, экологичность очень важна.

Особое внимание уделяется комфорту сотрудников. Так, «Рубину» показали комнату, где работники СИБУРа могут снять напряжение с помощью массажных кресел. Также показали специальное кресло, которое может компенсировать несколько часов сна, как рассказывали на экскурсии.

Защитник казанской команды Алексей Грицаенко был впечатлен таким оборудованием. Он в шутку сказал, что на клубной базе нужно установить такие же релаксационные средства. Главному тренеру «Рубина» Рашиду Рахимову оно также понравилось. Наставник даже пошутил, что если кто-то хочет, может задержаться на предприятии в Нижнекамске.

Далее команду повели в комнату для совещаний. Она также была оборудована техникой высокого уровня. Рахимову помещение тоже приглянулось. Он даже сказал новому генеральному директору «Рубина» Ильдару Зарипову, который также поехал с командой на экскурсию, что на базе нужно сделать такую же комнату. А вратарь Евгений Ставер в шутку сказал, мол, тренер «выбивает» новое помещение.

Фото: пресс-служба ФК "Рубин"

«Мы действительно увидели то место, где куется бабло»

Следующая остановка после ЭП-600 – учебный центр СИБУРИНТЕХ. Там коллектив встретили аплодисментами, а затем команда села на кресла перед аудиторией, будто на пресс-конференции.

Сначала «Рубин» поприветствовал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов. Он рассказал, что цель организации – развитие экологии в городе, а также самого города и молодежи.

«Невозможно в этом городе рассказывать только про зарплату, нужно говорить и про карьеру, и про уважение. Сегодня вы увидели место, где куется, извините, бабло непростым трудом. Перед нами стоят большие вызовы, которые надо преодолевать», – сказал он.

Далее слово уже взял Рашид Рахимов, сразу оговорившись, что его речь не будет столь пламенной.

«Мы действительно увидели то место, где, как вы сказали, куется бабло. Я бы хотел вам пожелать, чтобы вы расширялись и больше ковали бабло для того, чтобы «Рубин» играл еще лучше. Связь должна присутствовать. Мы понимаем, что происходит, и это вызывает огромное уважение», – сказал наставник казанской команды.

Фото: пресс-служба ФК "Рубин"

«Рубину» нужно делать решительные шаги в развитии молодежи»

После этого гостям последовали вопросы. На первый из них: что лучше, выиграть Золотой мяч или Лигу чемпионов – ответил Руслан Безруков. Полузащитник выбрал трофей, поскольку командные достижения для него важнее индивидуальных.

«Скорее, выиграть Лигу чемпионов с командой, потому что индивидуально, я думаю, много футболистов выигрывало Золотой мяч. Тот же Месси выиграл очень много таких наград, но у него всегда была мечта выиграть как раз важный турнир с национальной командой Аргентины. И он даже рассказывал, что он поменял бы все эти Золотые мечты на один трофей с его сборной. Поэтому тут то же самое. Тем более, все мы делаем одно дело, все мы работаем вместе, сообща. И эти воспоминания, они самые ценные», – ответил Руслан.

Затем вопросы последовали уже Рахимову. Один из них – как повысить популярность «Рубина» среди молодежи. На это специалист ответил, что нужно в первую очередь развивать академию команды.

«У нас есть «Рубин 2», у нас есть молодежка первая, молодежка вторая, молодежка третья. Это здания. Три команды. На втором этаже. Вместо всего остального сделать цифровое все, чтобы там сидели обученные тренеры, и их взаимодействие было прямое. Потому что возрастные группы, они передаются, люди растут. Становятся старше. А значит, первое вот здание, которое они видят, в котором первая команда - для них стимул. А дальше по этой же цепочке идет академия. То же самое. И они должны все работать рядом. Для них самый важный стимул - это быть здесь. Мы будем за ними все равно следить. Мы по дороге ехали, разговаривали. Решили, что нам нужно перейти уже к определенным сдвигам в этом направлении. Для того, чтобы мы контролировали как раз тех детей, которые у нас находятся», – высказался наставник.

Заключительным этапом экскурсии на СИБУРИНТЕХе была фотосессия с командой. После нее «Рубин» повезли на последний объект.

Фото: пресс-служба ФК "Рубин"

На Сибур Арене прошел детский турнир под руководством «Рубина»

Финальной локацией вчерашнего мероприятия была «Сибур Арена». Там на поле игроков ожидали несколько детских команд.

Мероприятия стартовало с челленджа – Руслану Безрукову предстояло начеканить мяч 20 раз. Полузащитник с этим справился. После этого Рашид Рахимов объявил о проведение турнира между командами, которые возглавили игроки «Рубина».

«Мы надеемся, что вы с сегодняшнего дня начнете расти еще быстрее. Не только вверх, но и в классе, в мастерстве. И в скором времени большинство из вас будет играть в профессиональных командах. Кто-то в «Рубине», кто-то в «Спартаке», кто-то еще где-нибудь в хорошей команде. Но главное - чтобы ваша футбольная жизнь была насыщенной, и она вам приносила радость. Поскольку футбол - это такая игра, от которой очень много радости можно получить. Поэтому я вам желаю развития, я вам желаю, чтобы вы стали профессиональными футболистами. А сегодня вы как раз и столкнетесь с теми профессиональными футболистами, которые вас могут уже сегодня направить», – высказался Рахимов.

Фото: пресс-служба ФК "Рубин"

Закончилось пребывание «Рубина» в Нижнекамске автограф-сессией. После они попрощались с жителями и покинули город.

Горожане рады были видеть «рубиновых» в Нижнекамске. И приглашали их в гости на товарищеский матч с «Нефтехимиком». Возможно, уже в скором времени «Рубин» действительно нанесет еще один визит в Нижнекамск.