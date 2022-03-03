«Байден прямо сказал: мы вводим санкции, альтернатива которым только третья мировая»

Войска Донецкой и Луганской народных республик при поддержке Вооруженных Сил РФ наращивают успех при проведении миротворческой спецоперации на Украине. Кольцо окружения Мариуполя сузилось, а город Балаклея освобожден от националистических батальонов. О главных событиях на Украине – в обзоре «Татар-информа».

Игорь Конашенков: «Российской армией принимаются меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины» Фото: официальный сайт Минобороны РФ mil.ru

«Высокоточным оружием выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр на Лысой Горе в Киеве»

О ходе спецоперации журналистам рассказал на утреннем брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, войска Луганской Народной Республики при поддержке подразделений Вооруженных Сил РФ в ходе наступления вышла на рубеж Красный Лиман – Приволье – северная окраина Северодонецка. Продвижение составило четыре километра.

Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики сузили кольцо окружения города Мариуполь, а также взяли под контроль населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное.

Вооруженные Силы России, продолжая успешные наступательные действия, взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями Донецкой Народной Республики.

«Освобожден от националистических батальонов город Балаклея. Российской армией принимаются меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины», - подчеркнул Конашенков.

Он уточнил, что в Бородянке, где подразделения украинских националистов размещены вместе с техникой в жилых кварталах, мирным жителям предложено безопасно покинуть населенный пункт через специально выделенный коридор в направлении Берестянки.

«Никаких препятствий для выхода мирных жителей в данном направлении российские военнослужащие не оказывают», - пояснил представитель Минобороны РФ.

Как было отмечено на брифинге, Вооруженные Силы России продолжают удары по объектам военной инфраструктуры Украины. «В результате удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая Гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России. Жертв и разрушений жилых домов нет», - привел пример Конашенков.

Всего за время операции поражено 1,6 тыс. объектов. Среди них: 62 пункта управления и узла связи вооруженных сил Украины, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационных станций. Также уничтожено 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 606 танков и других боевых бронированных машин. Выведены из строя 67 реактивных систем залпового огня, 227 артиллерийских орудий и минометов, 405 единиц военной спецтехники, а также 53 беспилотных летательных аппарата.

«Экипаж одного из российских танков в течение 40 минут метким огнем уничтожил 9 единиц бронетехники»

На одном из предыдущих брифингов Игорь Конашенков рассказал, что российские солдаты и офицеры во время спецоперации проявляют мужество и героизм.

В боевых операциях задействованы только профессиональные воины Фото: соцсети

По его словам, экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнем уничтожил 9 единиц бронетехники - 6 танков и 3 БТР-80, а также более 90 националистов. Другой танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, уничтожил 8 БТР-80 и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе.

«В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР «Джавелин». Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнем были уничтожены еще 2 танка противника», - рассказал Конашенков.

Он подчеркнул, что ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют. В боевых операциях задействованы только профессиональные воины – контрактники и кадровые офицеры Вооруженных Сил РФ.

«Российские военнослужащие, российская армия с честью выполняет задачу. Она устраняет реальную угрозу России, исходившую до недавнего времени с территории Украины. С территории, на которой вопреки воле украинского народа в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки», - отметил представитель Минобороны РФ.

Вячеслав Володин: «Если бы не началась спецоперация, буквально на следующий день началась бы операция со стороны НАТО, но только руками бандеровцев, неонацистов Украины» Фото: duma.gov.ru

Комментируя ситуацию на Украине, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что если бы не началась специальная военная операция, то НАТО сама начала бы боевые действия руками бандеровцев и неонацистов.

«Если бы не началась спецоперация, буквально на следующий день началась бы операция со стороны НАТО, но только руками бандеровцев, неонацистов Украины. Мы успели, а это значит, спасли сотни тысяч жизней», - сказал он в интервью телеканалу «Россия-24», отвечая на вопрос о времени проведения спецоперации.

По словам Володина, сейчас следует делать все, чтобы Украина «стала мирной страной, независимой, самостоятельной, демократической» и не участвовала ни в каких блоках.

«Байден прямо сказал, что мы сейчас вводим в отношении Российской Федерации санкции, альтернатива которым только третья мировая война. Вот вы задумайтесь. То есть Украину выбрали как плацдарм для борьбы с Российской Федерацией», - пояснил Володин.

«Мы закупим у России 2 млн метрических тонн пшеницы и природный газ»

Тем временем, западные страны продолжают санкционное давление на Россию. Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже сегодня поднялся выше 110 рублей, обновив исторический максимум. Банк России принял решение не возобновлять торги на Московской бирже 3 марта, решение по торгам на завтра будет принято не позднее 9 часов утра 4 марта.

Растет цена на энергоносители Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ранее Центробанк РФ ввел комиссию в размере 30% для физлиц при покупке валюты на бирже, чтобы выровнять конкуренцию между банками и брокерами.

Одновременно растет и цена на энергоносители. Цена нефти Brent достигла 119 долларов за баррель впервые с мая 2012 года. Цена газа в Европе на открытии торгов на бирже в четверг вновь поднялась выше 2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров. В целом стоимость газа с начала торгов растет более чем на 6%.

Рост биржевых котировок на газ наблюдается на фоне того, что США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили о введении санкций против ряда российских юридических и физических лиц.

На фоне санкционного давления некоторые страны заявляют о готовности увеличить импорт товаров из России. Например, Пакистан готов поставлять из России 2 млн метрических тонн пшеницы и природный газ. Об этом сообщил пакистанский премьер-министр Имран Хан.

Пакистанский премьер-министр Имран Хан (справа) заявил, что Пакистан готов поставлять из России 2 млн метрических тонн пшеницы и природный газ Фото: kremlin.ru

«Мы закупим у России 2 млн метрических тонн пшеницы и природный газ, который необходим для удовлетворения внутренних и промышленных потребностей Пакистана. Поставки из России будут осуществляться, несмотря на антироссийские санкции из-за событий на Украине», - цитирует выступление главы правительства газета Pakistan Today.

В свою очередь Китай намерен укрепить сотрудничество с Россией в сфере информационных технологий, о чем сообщил замглавы департамента развития информационных технологий Министерства промышленности и информатизации КНР Ван Цзяньвэй на форсайт-сессии Красноярского экономического форума.

«Отношения наших стран демонстрируют очень хорошие показатели, и мы рады продолжить сотрудничество с Россией в сфере информатизации, а также усилить наше сотрудничество в технической отрасли - конкретно в таких сферах, как большие данные, технологии "облака" и в других направлениях, создать совместные ГОСТы по информатизации, усилить наше сотрудничество, создавать новые интернет-платформы, что должно поспособствовать компаниям наших стран в процессе информатизации и что в целом должно продвинуть уровень информатизации наших стран», - цитирует ТАСС заявление Цзяньвэя.

«Мы рады продолжить сотрудничество с Россией в сфере информатизации», – сообщил замглавы департамента развития информационных технологий Министерства промышленности и информатизации КНР Фото: © архив «Татар-информ»

Он отметил, что у Китая уже есть опыт создания стандартов по информатизации электроэнергетики и других сфер экономики. А используемые в КНР индустриальные приложения и интернет-платформы для промпредприятий доказали свою экономическую эффективность.

«В аспекте интернета мы создаем новые платформы, которые предоставляют различные услуги для наших компаний, например, есть компания по производству в отрасли металлургии и энергии, данная компания смогла на основе данных платформ понизить энергопотребление на 3%, себестоимость производства понизить на 10%», - добавил он, отметив, что Китай готов обмениваться данным опытом с Россией.