«Мы улучшаем качество жизни»: в Казани завершилась конференция дерматовенерологов

Фото: Минздрав РТ

В Казани завершилась XIV Конференция дерматовенерологов и косметологов Поволжского федерального округа.

На открытии участников конференции приветствовал заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан – начальник Управления здравоохранения по городу Казани Владимир Филатов.

Он отметил, что служба дерматовенерологии в республике играет важную роль в поддержании здоровья кожи и занимается лечением широкого спектра патологических состояний кожи, позволяющим улучшать качество жизни пациентов с хроническими заболеваниями.

Во время торжественного открытия, перед началом научной программы, прошло награждение сотрудников РККВД забольшой вклад в развитие дерматовенерологической службы.

Фото: © Минздрав РТ

За 2 дня насыщенной научной программы врачи обсудили актуальные вопросы диагностики и терапии распространенных дерматозов и урогенитальных инфекций. Познакомились с редкими и интересными клиническими случаями. Организаторы конференции подготовили насыщенную программу секционных заседаний по самым актуальным темам важным для применения у практикующих врачей.

Также с приветственными словами и пожеланиями плодотворной работы, интересных докладов к участникам Конференции обратились Маргарита Рахматуллина, заместитель директора ФГБУ «Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Минздрава России, Искандэр Минуллин главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Приволжского Федерального округа, главный врач ГАУЗ «РККВД», Рустем Хасанов директор Казанской государственной медицинской академии – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.

Число врачей на конференции превысило 400 человек. Гости посетили Центр профессиональных компетенций, который функционирует на базе Поликлиники №1.



Они высоко оценили симуляционный центр с авторскими тренажерами на которых можно отработать взятие биопсии, обработку поврежденной кожи «детей-бабочек», наложение швов, лечение вросшего ногтя и многое другое.