Мы учились спасать, поэтому мы здесь: мобилизованные татарстанские медики о жизни на СВО

В зоне СВО военнослужащий с позывным Вишня спасает боевых товарищей и служит фельдшером выездной бригады

Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

«Самое тяжелое, когда человек на последнем вздохе, – в такие моменты нельзя давать волю эмоциям»

Военнослужащий с позывным Вишня в мирной жизни получил медицинское образование, он – специалист по адаптивной физической культуре для лиц с отклонениями по состоянию здоровья. В зоне СВО Вишня спасает боевых товарищей и служит фельдшером выездной бригады.

«Всю жизнь у меня позывной – "Вишня́". Все говорят "Ви́шня", а так "Вишня́", ударение на "Я"», – поделился военный.

Корреспонденту «Татар-информа» удалось увидеть, какой техникой и какими препаратами пользуются военнослужащие ВС РФ для помощи раненым бойцам.

Боец-медик с позывным Фарас: «Этот автомобиль скорой помощи предоставило нам Министерство обороны РФ, чтобы все необходимое для выполнения боевых задач было всегда под рукой» Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

«Этот автомобиль скорой помощи предоставило нам Министерство обороны РФ, чтобы все необходимое для выполнения боевых задач было всегда под рукой. Ампульные препараты, то есть все, что необходимо, у нас вот здесь, в этой ячейке. Здесь у нас в контейнерах таблетки, разные препараты, которые я использую для лечения. Мы все люди, имеем свойство болеть», – рассказывает боец-медик с позывным Фарас.

Военные показали нашему военкору процесс обучения медиков в зоне спецоперации. Во время тренировки один из бойцов выступал в качестве раненого, другой оказывал помощь и делал перевязку.

«Если обучать где-то в помещении, где сухо, светло и комфортно, то не будет такого эффекта, как во время реально приближенных боевых действий. Например, когда будет перестрелка, там будут все кричать, бухтеть, стрелять, все будет взрываться. Они друг друга не будут слышать. Организм будет не привыкший к таким условиям, и человека не удастся спасти», – рассказывает Шатун.

Шатун: «Если обучать где-то в помещении, где сухо, светло и комфортно, то не будет такого эффекта, как во время реально приближенных боевых действий» Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

Фарас с гордостью заявил, что любые медицинские манипуляции может совершать с закрытыми глазами.

«Единственный случай, когда глаза должны быть открыты и полны внимания, – это когда препарат набираешь в шприц, – рассказывает он. – На уровне сознания я не готов терять человека, а на уровне подсознания, конечно же, думаю, готов. Потому что я ко всем вопросам отношусь хладнокровно. В такие моменты нельзя эмоциям выходить наружу. Самое тяжелое – это когда человек на последнем вздохе. В любом случае, выбора нет, надо его довезти живым до ближайшего госпиталя, где будут оперировать и оказывать последующую помощь».

«Родина позвала – пошел, значит, нужен был»

Большинство лекарственных препаратов были привезены в гуманитарных грузах из Татарстана. Бойцы отдельно поблагодарили власти и жителей Бугульмы, Высокой Горы и Набережных Челнов за оказанную помощь.

«Здесь можем произвести интубацию. Если этого нельзя сделать во время эвакуации в пути, приезжаем сюда. Здесь проводим интубацию, стабилизацию и уже дальнейшую эвакуацию на следующие этапы. Еще один кабинет – три стола имеются, лампа. Мы здесь можем квалифицированные операции производить. Всех довозили, но, к сожалению, бывало, уходили на операционном столе. К сожалению, такие моменты бывают. Не все мы можем, к сожалению, это не передать словами, это только прочувствовать можно», – делится военный медик.

Мобилизованный с позывным Орел рассказал, что открыть стоматологический кабинет ему помогли коллеги с гражданки Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

Мобилизованный с позывным Орел рассказал, что открыть стоматологический кабинет ему помогли коллеги с гражданки. До мобилизации Орел восемь лет проработал стоматологом.

«Все собрали, помогли, оказали гуманитарную помощь. Родина позвала – пошел, значит, нужен был. Бежать не стал, как некоторые, – надо значит надо, как говорится. Лечим, удаляем, порой протезируем. Все бесплатно», – рассказал Орел.

До мобилизации Орел восемь лет проработал стоматологом Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

«Мы должны здесь быть, должны помогать, спасать»

Во время обучения бойцы имитируют экстренную ситуацию, когда, например, нет света, вокруг дым и что-то мешает дыханию.

Во время обучения бойцы имитируют экстренную ситуацию, когда, например, нет света, вокруг дым и что-то мешает дыханию Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

«Обучаемся, чтобы быстрее среагировать», – отметил один из бойцов.

«Не видно ничего. Только руки спасают: куда, что делать. Эффект вот такой. Мне понравилось», – поднимая вверх большой палец, делится впечатлениями Фил.

На вопрос, удалось ли «спасти» человека во время тренировки, боец отвечает, что не удалось, объясняет – нужна практика.

«Три занятия в неделю хотя бы надо проводить, чтобы на подкорке отложилось» Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

«Чем больше тренируетесь, тем вы будете быстрее и эффективнее для своих ребят. Давайте, берегите себя», – говорит им Фил.

«Три занятия в неделю хотя бы надо проводить, чтобы на подкорке отложилось, чтобы уже на машинальном уровне ты знал: "Ага, турникет у нас в группе здесь находится, значит, у него всегда будет так". Подполз, взял, перевязал, все», – отметил военнослужащий.

На форме одного из бойцов наш корреспондент заметил нашивку с флагом Татарстана. Во время беседы удалось выяснить историю шеврона.

На форме одного из бойцов наш корреспондент заметил нашивку с флагом Татарстана Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

«Привез его мне главный врач Александр Иванович Иванов. Он постоянно помогает нам. И вот решил такой сюрприз нам сделать, всем нашим медикам привез такие шевроны», – рассказал боец с позывным Вишня.

«Вся Россия – это наша семья. Если наши ребята здесь – это наши братья, значит, мы должны здесь быть, должны помогать им, должны спасать. Как говорится, кто на что учился, – мы учились спасать жизни», – подытожил он.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.