«Мы тут не в первобытном строе»: Минниханов поддержал новые проекты в нефтегазохимии и IT

Рафинат Яруллин доложил об итогах деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана за первое полугодие 2023 года

Фото: rais.tatarstan.ru

Институт катализа предложил создать пилотную установку для линейных α-олефинов

Очередное заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», которое прошло сегодня в Кабмине РТ, открывал доклад его главы Рафината Яруллина. Он доложил об итогах деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана за первое полугодие 2023 года. Для СМИ итоговые доклады уже давно закрыты, но прежде журналистам выдавали хотя бы короткие пресс-релизы с цифрами и фактами. На этот раз тема осталась тайной за семью печатями.

Зато набор тем, которые обсуждались уже в открытой части заседания, наводил на мысли о неминуемом и светлом инновационном будущем республики. Возможно, даже не слишком далеком. Названия проектов, которые сегодня презентовали Раису Татарстана Рустаму Минниханову инноваторы, больше подошли бы для какой-нибудь научной конференции. Впрочем, специалисты, собравшиеся в зале, все же были в теме.

Научный сотрудник Института катализа им. Г. К. Борескова РАН из Новосибирска Василий Болотов рассказал о новом методе нагрева высокопарафинистого сырья в традиционном процессе термического крекинга. Благодаря ему можно повысить выход высокомаржинальных продуктов – прежде всего, линейных α-олефинов (альфа-олефинов). По словам Болотова, такие продукты обладают хорошей индукционной способностью и высокой степенью биоразлагаемости, таким образом, при их использовании снижается наносимый вред природе. А потому линейные α-олефины широко используют в промышленности, в том числе и в Татарстане – например, на «Нэфис Косметикс» и «Нижнекамскнефтехиме».

Василий Болотов рассказал о новом методе нагрева высокопарафинистого сырья в традиционном процессе термического крекинга Фото: rais.tatarstan.ru

Спектр конечной продукции выглядит безграничным – например, их используют при производстве стабилизаторов, бактерицидных средств, кондиционеров для белья, смазочных, упаковочных и кабельных материалов, лакокрасочной продукции и т.д. Метод, разработанный в институте, предполагает использование низкотемпературного индукционного нагрева. Причем приборы для него мощностью до 2,5 МВт и загрузкой до 3 тонн производятся в России, так как давно используются, например, в сталелитейном производстве.

На предприятиях Татарстана ученые из Новосибирска предложили разместить пилотную установку для проведения эксперимента и масштабирования лабораторных результатов. «Мы просчитали экономику проекта, но необходима пилотная установка хотя бы по переработке 1,5 тонны, чтобы более детально проработать вопрос», – отметил Яруллин. Добавив, что цена вопроса – всего 20 млн рублей. Рустам Минниханов предложил гостю из Новосибирска проработать вопрос с компаниями из Татарстана, в том числе «Татнефтью». «Давайте объединим наши усилия, посмотреть надо на все. Когда выйдете на какое-то решение – мне скажете», – заметил он.

Николай Руднев: «В нынешних условиях, когда с рынка ушли западные компании, для российских инжиниринговых предприятий открылись перспективы роста в нефте- и газохимии» Фото: rais.tatarstan.ru

Пять продуктовых групп от СИБУРа

Тему продолжил директор по химическим проектам компании «Газохим Инжиниринг» из Уфы Николай Руднев. Его доклад касался организации производства в Татарстане янтарной кислоты и N-метилпирролидона. По факту же эксперт провел полноценную презентацию компании, в штате которой, как он специально отметил, работает пять докторов и восемь кандидатов наук, имеется парк пилотных установок для испытания всевозможных катализаторов и многое другое. При этом ключевым партнером и соакционером является «Ростех – Развитие Бизнеса», инвестиционный холдинг ГК «Ростех».

По словам Руднева, в нынешних условиях, когда с рынка ушли западные компании, для российских инжиниринговых предприятий открылись перспективы роста в нефте- и газохимии. В «Газохим Инжиринге» реализованы различные кейсы в малотоннажной химии: получение винил-н-бутилового эфира и полимеров на его основе, тетрагидрофурана и 1,4-бутандиола. При этом проекты, в том числе по получению янтарной кислоты и N-метилпирролидона, находятся на стадии НИОКР.

«Эти продукты могут быть интересны для производства углеволокна. Но вообще из них можно делать все что угодно. Я побывал в Уфе, и у меня волосы дыбом встали, как они продвинулись там уже. Они собрали промышленников и ученых, и эта связка сделала чудеса», – не скрывал эмоций Яруллин. Раис Татарстана предложил в ответ «отработать» варианты сотрудничества с коллегами из СИБУРа.

Дарья Борисова заявила, что СИБУР заинтересован в развитии как минимум пяти продуктовых направлений, в которые активно приглашает партнеров-переработчиков Фото: rais.tatarstan.ru

Интересно, что третий доклад как раз был у управляющего директора блока «Развитие и инновации» СИБУРа Дарьи Борисовой. Она подтвердила, что направление, озвученное Рудневым, также попадает в сферу интересов крупнейшего производителя полимеров в стране.

По словам Борисовой, потребление полимеров на душу населения в США и Китае в два раза превышает российские показатели – там уже за 70 кг на человека, а у нас еще 31 кг в год. При этом, что интересно, рост объемов импорта готовых изделий (6%) превышает темпы роста переработчиков (4%), что демонстрирует потенциал для развития переработки и малотоннажной химии в России. Уровень недозагрузки мощностей переработчиков в СИБУРе оценивают в 24%, что равнозначно потенциалу экспорта готовых изделий на уровне 690 тыс. тонн в год (в весе полимеров).

Порядка четверти объемов производства полимеров в стране обеспечивают предприятия СИБУРа в Татарстане. Переработка в республике тоже растет, по итогам 2022 года – до 706 тыс. тонн, но пока 74% сырья составляет импорт.

Борисова заявила, что СИБУР заинтересован в развитии как минимум пяти продуктовых направлений, в которые активно приглашает партнеров-переработчиков. Для них холдинг готов предложить свои RnD-возможности, технический сервис, совместную доработку рецептур, а также «привлекательные коммерческие условия» для достижения конкурентоспособности конечной продукции партнеров. Среди этих направлений – новые марки поликарбоната и переделы молеинового ангидрида (МАН), прочие продукты органического синтеза, импортозамещение каучуков в шинах, а также использование нианолов.

Рустам Минниханов отметил, что СИБУР – стратегический партнер Татарстана. По его словам, давнее взаимодействие открывает огромные возможности, но «надо более глубже» сотрудничать. Подняв в зале глав Минэкономики РТ Мидхата Шагиахметова и замглавы Минпрома РТ Марата Минибаева, Минниханов предложил собрать все предложения по направлениям, конкретные проекты и посмотреть, кому какая поддержка нужна.

Рустам Минниханов отметил, что СИБУР – стратегический партнер Татарстана Фото: rais.tatarstan.ru

«У нас “Этилен-600” (новое этиленовое производство на “Нижнекамскнефтехиме”, – прим. Т-и) скоро пойдет, так что давайте составим дорожную карту, все наши площадки надо использовать. И активно вовлекать все возможности СИБУРа», – дал он им указание.

«Всё, что вы говорите, для нас все понятно и интересно»

В завершение Михаил Лапшин, вице-президент холдинга «ВХЗ.31» из Владимира, рассказал участникам заседания о всероссийском конкурсе импортозамещающих промышленных проектов «ПромТех 2.3», который компания проводит под крылом Минпромторга РФ и Российского союза химиков, а также РХТУ им. Д. И. Менделеева. Цель у конкурса благая – поиск, а точнее, отбор проектов с высоким потенциалом импортозамещения для восстановления производственных цепочек в химической отрасли страны.

Михаил Лапшин рассказал участникам заседания о всероссийском конкурсе импортозамещающих промышленных проектов «ПромТех 2.3» Фото: rais.tatarstan.ru

Рассматриваются проекты из различных областей: продукция мало- и среднетоннажной химии, реагенты и реактивы для аналитических исследований, катализаторы, ингибиторы и специальная химия, новые материалы и технологии, «зеленая» химия и решения в области промышленной экологии, нефтехимия, биотехнология, цифровые решения для промышленности, а также проекты из смежных сфер. Первый сбор проектов завершится в сентябре 2023 года, а финал намечен до 1 ноября 2023 года. Победителям конкурса светит финансирование от заинтересовавшихся проектами промышленных предприятий. Правда, есть нюанс – по словам Лапшина, хотя критерии отбора проектов и не очень строги, важно, чтобы разработка находилась «хотя бы на стадии прототипа, чтобы быстрее выйти на промышленные испытания и серийное производство».

Владислав Туркин рассказал, чем ведущий в стране поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности может помочь нефтегазовому сектору Татарстана Фото: rais.tatarstan.ru

Еще один доклад глава «Татнефтехиминвест-холдинга» по традиции отдал IT-сектору. Директор по развитию ГК Softline Digital из Москвы Владислав Туркин рассказал, чем ведущий в стране поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности может помочь нефтегазовому сектору Татарстана. Оказалось, много чем – например, заменить собственными решениями западное ПО. Или если это невозможно, то оказывать сервисные услуги и поддержку, так как компания долгие годы была партнером ведущих мировых вендоров и все про них знает.

В какой-то момент Туркин сильно увлекся деталями, понятными лишь абсолютным «айтишникам», и Рустам Минниханов его вежливо остановил. «А где у вас офис в Казани?» – спросил он у гостя из Москвы. Тот обратился к местной коллеге – оказалось, на Спартаковской, то есть прямо в центре. В итоге Раис Татарстана, подняв в зале главу Ассоциации содействия цифровому развитию РТ и новоиспеченного президента Академии наук Рифката Минниханова, а также министра цифрового развития Татарстана Айрата Хайруллина, предложил им в рабочем порядке найти с Softline взаимовыгодные точки пересечения.

«Всё, что вы говорите, для нас понятно и интересно. Но давайте сначала сверим позиции, где вы – и где мы. Ваш потенциал нам интересен. Есть начальники, которые, кроме телефона, ничем не умеют пользоваться, но у них есть помощники продвинутые. Мы много инвестируем в площадки – Иннополис, IТ-парки. У нас есть разработчики, есть ассоциация специальная, вот вы там лучше проведите встречу с профессионалами и расскажите, какие вы молодцы. Вы увидите, что мы тут не в первобытном строе, а немного продвинуты. Нам интересно с вами работать. Предела нет – кроме промышленных предприятий у нас большая востребованность цифровых решений в государственном секторе», – заявил Минниханов.