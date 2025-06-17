«Мы там все сровняли с землей, спасая своих»: история ветерана СВО из Тукаевского района

Ветеран СВО Эдуард Тарзимин ушел на СВО после того, как на передовой пропал без вести его брат-близнец. Он стал командиром танкового экипажа, безжалостно бил врага и получил медаль «За отвагу». Но после серьезного ранения был вынужден вернуться домой. Сейчас он помогает другим ветеранам и тем, кто потерял родных на передовой.





Эдуард Тарзимин: «Я взял позывной Тарзан. Это семейная традиция. Мой дед воевал в Великую Отечественную войну, и он тоже был Тарзан»

Фото: © предоставлено Эдуардом Тарзиминым

Информационное агентство «Татар-информ» и филиал государственного фонда «Защитники Отечества» продолжают серию материалов в рамках проекта о ветеранах СВО «Назад в мирную жизнь». После участия в спецоперации военнослужащие – и контрактники, и кадровые офицеры, и мобилизованные – охвачены заботой государства и общества. Им помогают вернуться в мирную жизнь, устроиться на работу, при желании освоить новую профессию.

«Подписал контракт после того, как пропал без вести брат-близнец»

Эдуарду Тарзимину 47 лет. Живет он в деревне Суровка Тукаевского района, имеет множество наград за участие в боях. Тяжелое ранение не позволило ему продолжить службу, сейчас он продолжает служить Родине в тылу, работая социальным координатором в татарстанском филиале фонда «Защитники Отечества».

«Родился я в Башкирии, а после армии переехал в Татарстан. Служил в спецназе внутренних войск в Ангарске. Демобилизовался в 2000 году, потом получил юридическое образование и стал работать юристом общей практики по гражданским делам. Женат, с супругой воспитываем двоих сыновей 11 и 14 лет», – рассказывает он.

Первым на СВО ушел его брат-близнец Валерий Тарзимин. Он подписал контракт в сентябре 2022 года. В декабре пришла новость, что он пропал без вести.

«Я решил, что должен найти брата. В апреле 2023 года тоже подписал контракт. Мать узнала о моем решении, когда я уже был “за ленточкой”. Супругу поставил в известность в день перед отъездом. Не хотел, чтобы они начинали меня отговаривать», – поделился боец.

Первым на СВО ушел брат-близнец Эдуарда Валерий Тарзимин (на фото). Брат погиб 27 декабря 2022 года Фото: © предоставлено Эдуардом Тарзиминым

«Парни кричали в рации: “Помогите огнем, помогите артиллерией”»

Он попал в морскую пехоту Черноморского флота и в дальнейшем был назначен командиром танкового экипажа. Все время службы он находился в Запорожской области в поселке Работино.

«Я взял позывной Тарзан. Это семейная традиция. Мы же Тарзимины, поэтому такой позывной. Мой дед воевал в Великую Отечественную войну, и он тоже был Тарзан. Это для нас как талисман. Мой брат Валерий выбрал другой позывной для себя. Когда я уже был на передовой, узнал, что брат погиб 27 декабря 2022 года. Похоронить его мы смогли только в ноябре 2023-го», – рассказал Эдуард.

За отличную службу Эдуард был удостоен множества наград, но одна из них особенная – медаль «За отвагу», ее он получил, разгромив врага в пух и прах.

«Наши ребята попали в окружение, был очень жесткий замес. Парни кричали в рации: “Помогите огнем, помогите артиллерией”. Рядом оказался только наш экипаж. Нам дали координаты, и мы отправились помогать. У нас был полный боекомплект, и мы там все сровняли с землей. Сколько было уничтожено живой силы и техники, даже не удалось сосчитать. Потом, когда вернулся, командир сказал, что все парни очень благодарны нам», – вспоминает он.

Эдуард попал в морскую пехоту Черноморского флота, в дальнейшем был назначен командиром танкового экипажа, а еще позже перешел в штурмовики Фото: © предоставлено Эдуардом Тарзиминым

«Говорят, что страшнее всего штурмовикам, но поверьте, танки самая первая цель у врага»

Через время Эдуард перешел в штурмовики, потому что дальше, в том направлении, по которому они двигались, уже нельзя было пройти на танках.

«Говорят, что страшнее всего штурмовикам. Но поверьте, танки самая первая цель у врага. Так что не получилось отдохнуть», – шутит он.

31 августа командир получил тяжелое ранение. Тогда их батальон обстреляли из HIMARS.

«Я был единственным, кто тогда выжил. Получил осколочные ранения и ожоги головы, рук, ног, спины. Меня быстро нашли, ребята оперативно сработали – если бы не они, я бы погиб. Была большая потеря крови, и действовать надо было быстро», – рассказывает он.

Началось лечение в госпиталях, бойца долго собирали, буквально по частям. В ноябре 2024 года его комиссовали.

«Во время ранения мне вырвало часть мышц ноги. Я получил статус инвалида, хожу с тростью. Но мне это не мешает. Поддержка жены, детей и всех родных дает мне много сил», – отметил Эдуард.

«Поддержка жены, детей и всех родных дает мне много сил» Фото: © предоставлено Эдуардом Тарзиминым

«Фонд принял меня в свою семью – они не дали мне сломаться после ранения»

В феврале этого года он задумался о поиске работы, и ему сразу же предложили вакансию в фонде «Защитники Отечества». Так он стал социальным координатором.

«Фонд принял меня в свою семью. Мне в этом коллективе стало намного легче. Они не дали мне сломаться после ранения. Мне даже не понадобилась помощь психолога. Мой координатор Айгуль Бакаева сама как психолог. Хочу поблагодарить и руководителя татарстанского филиала фонду Гузель Любисовну [Удачину, – прим. ред.] – она сразу увидела во мне потенциал и без всяких лишних разговоров взяла на работу», – поделился он.

У Эдуарда несколько десятков подопечных, и у каждого своя боль, свои проблемы и своя история победы. Он стал для всех них надежным плечом, опорой для начала новой жизни.

Среди подопечных ветерана не только участники СВО, но и вдовы, и матери погибших военных.

«Бывает, что звонят мне по вечерам, в выходные, в отпуске – я всегда на связи, никого не бросаю. Звонки бывают разные, иногда боец не выходит на связь – его родные звонят, просят найти. Я сам был в такой ситуации и прекрасно их понимаю. Здесь важна простая человеческая поддержка», – говорит он.

Эдуарду предложили вакансию в фонде «Защитники Отечества». Так он стал социальным координатором Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я опекаю маму своего погибшего сослуживца – ей очень важно, чтобы о ее сыне помнили»

Отношение ко всем подопечным фонда у Эдуарда одинаково теплое, но есть одна женщина, которой он отдает немного больше, чем другим.

«Я опекаю маму своего погибшего сослуживца. Она относится ко мне как к сыну. По праздникам всегда приглашает в гости. Я специально попросился стать ее социальным координатором. Больше она нуждается в моральной поддержке, а так – помогаем дровами, в каких-то хозяйственных вещах, как и всем», – поделился ветеран.

Когда другие его сослуживцы приезжают в отпуск, они собираются, покупают угощения и едут к ней – это стало для них доброй традицией.

«Она всегда нас ждет. Ей очень важно, чтобы о ее сыне помнили, чтобы рассказывали истории о нем. Для нее это важнее, чем какие-нибудь подарки», – рассказывает Эдуард.

«У нас героев помнят, не забывают» Фото: © предоставлено Эдуардом Тарзиминым

«Мы гордимся тем, что такой человек работает в команде фонда»

«В этом году 4 мая мы поехали в Казань, взяли там частичку Вечного огня и привезли в поселок Новый, где открыли мемориал в честь погибших участников СВО – на каменных плитах увековечили их имена. Мы зажгли там Вечный огонь. Теперь нам есть где собраться, чтобы помянуть наших боевых братьев. На это мероприятие приезжал даже Раис Татарстана Рустам Минниханов. У нас героев помнят, не забывают», – поделился он.

8 июня, в День соцработника, Эдуард Тарзимин снова встретился с главой Татарстана в Центре реабилитации инвалидов «Восхождение» в Казани, где проходил восстановительный курс. Ветеран присутствовал на мероприятии не как соцработник, так совпало, что именно в свой профессиональный праздник он смог пожать руку Рустаму Минниханову.

«Многие не понимают, какую важную миссию выполняете вы, социальные работники. У вас очень сложная и важная работа – работа с людьми, которым нужна поддержка», – отметил тогда Раис Татарстана.

В День соцработника Эдуард Тарзимин еще раз встретился с Рустамом Миннихановым в Центре реабилитации инвалидов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по социальному сопровождению Альбина Хамитова поделилась, что ее подопечный с первых дней работы установил прочный контакт с ветеранами, которых опекает фонд, завоевав их доверие и уважение. В этом ему в том числе помогла его личная история, отметила она.

«Эдуард пришел в филиал фонда, имея за плечами боевой опыт и глубокое понимание проблем, с которыми сталкиваются ветераны и их семьи. Благодаря его усилиям многие ветераны получили возможность вернуться к полноценной жизни, найти свое место в обществе и почувствовать себя нужными и востребованными. Он помог им преодолеть трудности, связанные с посттравматическим стрессовым расстройством, найти новую работу, получить образование и просто обрести уверенность в завтрашнем дне. Мы гордимся тем, что такой человек работает в нашей команде. Его преданность делу, профессионализм и человечность – это то, что делает его незаменимым сотрудником фонда "Защитники Отечества"», – рассказала Альбина Хамитова.