«Мы там все сровняли с землей, спасая своих»: история ветерана СВО из Тукаевского района
Ветеран СВО стал социальным координатором фонда «Защитник Отечества»
Ветеран СВО Эдуард Тарзимин ушел на СВО после того, как на передовой пропал без вести его брат-близнец. Он стал командиром танкового экипажа, безжалостно бил врага и получил медаль «За отвагу». Но после серьезного ранения был вынужден вернуться домой. Сейчас он помогает другим ветеранам и тем, кто потерял родных на передовой.
Информационное агентство «Татар-информ» и филиал государственного фонда «Защитники Отечества» продолжают серию материалов в рамках проекта о ветеранах СВО «Назад в мирную жизнь». После участия в спецоперации военнослужащие – и контрактники, и кадровые офицеры, и мобилизованные – охвачены заботой государства и общества. Им помогают вернуться в мирную жизнь, устроиться на работу, при желании освоить новую профессию.
«Подписал контракт после того, как пропал без вести брат-близнец»
Эдуарду Тарзимину 47 лет. Живет он в деревне Суровка Тукаевского района, имеет множество наград за участие в боях. Тяжелое ранение не позволило ему продолжить службу, сейчас он продолжает служить Родине в тылу, работая социальным координатором в татарстанском филиале фонда «Защитники Отечества».
«Родился я в Башкирии, а после армии переехал в Татарстан. Служил в спецназе внутренних войск в Ангарске. Демобилизовался в 2000 году, потом получил юридическое образование и стал работать юристом общей практики по гражданским делам. Женат, с супругой воспитываем двоих сыновей 11 и 14 лет», – рассказывает он.
Первым на СВО ушел его брат-близнец Валерий Тарзимин. Он подписал контракт в сентябре 2022 года. В декабре пришла новость, что он пропал без вести.
«Я решил, что должен найти брата. В апреле 2023 года тоже подписал контракт. Мать узнала о моем решении, когда я уже был “за ленточкой”. Супругу поставил в известность в день перед отъездом. Не хотел, чтобы они начинали меня отговаривать», – поделился боец.
«Парни кричали в рации: “Помогите огнем, помогите артиллерией”»
Он попал в морскую пехоту Черноморского флота и в дальнейшем был назначен командиром танкового экипажа. Все время службы он находился в Запорожской области в поселке Работино.
«Я взял позывной Тарзан. Это семейная традиция. Мы же Тарзимины, поэтому такой позывной. Мой дед воевал в Великую Отечественную войну, и он тоже был Тарзан. Это для нас как талисман. Мой брат Валерий выбрал другой позывной для себя. Когда я уже был на передовой, узнал, что брат погиб 27 декабря 2022 года. Похоронить его мы смогли только в ноябре 2023-го», – рассказал Эдуард.
За отличную службу Эдуард был удостоен множества наград, но одна из них особенная – медаль «За отвагу», ее он получил, разгромив врага в пух и прах.
«Наши ребята попали в окружение, был очень жесткий замес. Парни кричали в рации: “Помогите огнем, помогите артиллерией”. Рядом оказался только наш экипаж. Нам дали координаты, и мы отправились помогать. У нас был полный боекомплект, и мы там все сровняли с землей. Сколько было уничтожено живой силы и техники, даже не удалось сосчитать. Потом, когда вернулся, командир сказал, что все парни очень благодарны нам», – вспоминает он.
«Говорят, что страшнее всего штурмовикам, но поверьте, танки самая первая цель у врага»
Через время Эдуард перешел в штурмовики, потому что дальше, в том направлении, по которому они двигались, уже нельзя было пройти на танках.
«Говорят, что страшнее всего штурмовикам. Но поверьте, танки самая первая цель у врага. Так что не получилось отдохнуть», – шутит он.
31 августа командир получил тяжелое ранение. Тогда их батальон обстреляли из HIMARS.
«Я был единственным, кто тогда выжил. Получил осколочные ранения и ожоги головы, рук, ног, спины. Меня быстро нашли, ребята оперативно сработали – если бы не они, я бы погиб. Была большая потеря крови, и действовать надо было быстро», – рассказывает он.
Началось лечение в госпиталях, бойца долго собирали, буквально по частям. В ноябре 2024 года его комиссовали.
«Во время ранения мне вырвало часть мышц ноги. Я получил статус инвалида, хожу с тростью. Но мне это не мешает. Поддержка жены, детей и всех родных дает мне много сил», – отметил Эдуард.
«Фонд принял меня в свою семью – они не дали мне сломаться после ранения»
В феврале этого года он задумался о поиске работы, и ему сразу же предложили вакансию в фонде «Защитники Отечества». Так он стал социальным координатором.
«Фонд принял меня в свою семью. Мне в этом коллективе стало намного легче. Они не дали мне сломаться после ранения. Мне даже не понадобилась помощь психолога. Мой координатор Айгуль Бакаева сама как психолог. Хочу поблагодарить и руководителя татарстанского филиала фонду Гузель Любисовну [Удачину, – прим. ред.] – она сразу увидела во мне потенциал и без всяких лишних разговоров взяла на работу», – поделился он.
У Эдуарда несколько десятков подопечных, и у каждого своя боль, свои проблемы и своя история победы. Он стал для всех них надежным плечом, опорой для начала новой жизни.
Среди подопечных ветерана не только участники СВО, но и вдовы, и матери погибших военных.
«Бывает, что звонят мне по вечерам, в выходные, в отпуске – я всегда на связи, никого не бросаю. Звонки бывают разные, иногда боец не выходит на связь – его родные звонят, просят найти. Я сам был в такой ситуации и прекрасно их понимаю. Здесь важна простая человеческая поддержка», – говорит он.
«Я опекаю маму своего погибшего сослуживца – ей очень важно, чтобы о ее сыне помнили»
Отношение ко всем подопечным фонда у Эдуарда одинаково теплое, но есть одна женщина, которой он отдает немного больше, чем другим.
«Я опекаю маму своего погибшего сослуживца. Она относится ко мне как к сыну. По праздникам всегда приглашает в гости. Я специально попросился стать ее социальным координатором. Больше она нуждается в моральной поддержке, а так – помогаем дровами, в каких-то хозяйственных вещах, как и всем», – поделился ветеран.
Когда другие его сослуживцы приезжают в отпуск, они собираются, покупают угощения и едут к ней – это стало для них доброй традицией.
«Она всегда нас ждет. Ей очень важно, чтобы о ее сыне помнили, чтобы рассказывали истории о нем. Для нее это важнее, чем какие-нибудь подарки», – рассказывает Эдуард.
«Мы гордимся тем, что такой человек работает в команде фонда»
«В этом году 4 мая мы поехали в Казань, взяли там частичку Вечного огня и привезли в поселок Новый, где открыли мемориал в честь погибших участников СВО – на каменных плитах увековечили их имена. Мы зажгли там Вечный огонь. Теперь нам есть где собраться, чтобы помянуть наших боевых братьев. На это мероприятие приезжал даже Раис Татарстана Рустам Минниханов. У нас героев помнят, не забывают», – поделился он.
8 июня, в День соцработника, Эдуард Тарзимин снова встретился с главой Татарстана в Центре реабилитации инвалидов «Восхождение» в Казани, где проходил восстановительный курс. Ветеран присутствовал на мероприятии не как соцработник, так совпало, что именно в свой профессиональный праздник он смог пожать руку Рустаму Минниханову.
«Многие не понимают, какую важную миссию выполняете вы, социальные работники. У вас очень сложная и важная работа – работа с людьми, которым нужна поддержка», – отметил тогда Раис Татарстана.
Заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по социальному сопровождению Альбина Хамитова поделилась, что ее подопечный с первых дней работы установил прочный контакт с ветеранами, которых опекает фонд, завоевав их доверие и уважение. В этом ему в том числе помогла его личная история, отметила она.
«Эдуард пришел в филиал фонда, имея за плечами боевой опыт и глубокое понимание проблем, с которыми сталкиваются ветераны и их семьи. Благодаря его усилиям многие ветераны получили возможность вернуться к полноценной жизни, найти свое место в обществе и почувствовать себя нужными и востребованными. Он помог им преодолеть трудности, связанные с посттравматическим стрессовым расстройством, найти новую работу, получить образование и просто обрести уверенность в завтрашнем дне. Мы гордимся тем, что такой человек работает в нашей команде. Его преданность делу, профессионализм и человечность – это то, что делает его незаменимым сотрудником фонда "Защитники Отечества"», – рассказала Альбина Хамитова.