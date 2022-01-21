«Мы стараемся»: челнинские дорожники устраняют последствия сильного снегопада

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Дорожники Набережных Челнов продолжают устранять последствия сильного снегопада, уборка дорог сотрудниками предприятия автомобильных дорог продолжается и в ночное время — с 19 часов до 7 часов утра. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Сегодня в ночь вышли 86 единиц техники для уборки городских улиц: три снегопогрузчика, каждый из которых работает с пятью самосвалами, а также толкающие единицы.

В трех колоннах работают по пять единиц техники, также ведется проливка дорожными реагентами. Самосвалы с фронтальным погрузчиком убирают так называемые треугольники на перекрестках, а тракторы-щетки — тротуары города.

«Основная просьба от жителей — очистка местных проездов. Вот сейчас грейдеры чистят местные проезды. Я еще раз хотел бы принести свои извинения, если мы где-то не успеваем своевременно очистить участок дороги. Мы стараемся», — отметил директор МУП «ПАД» Марат Анисимов.

В настоящее время на предприятии работают более 500 человек. За прошлую ночь было вывезено 80 «КАМАЗов» снега, это почти 900 рейсов, 11 тыс. куб. метров за сутки. За прошлую неделю с челнинских улиц вывезли 54 тыс. куб. метров снега.