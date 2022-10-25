«Мы стали одной семьей»: в «Алабуге» прошли крупнейшие игры-учения по пейнтболу в России

Самый масштабный военно-патриотический турнир по пейнтболу завершился накануне в «Алабуге». Участниками игр стали более 600 студентов ведущего в России образовательного центра «Алабуга Политех». О том, как тематическая игра воспитывает у молодежи любовь к Родине, – в репортаже «Татар-информа».

Фото: предоставлено пресс-службой ОЭЗ «Алабуга»

«Игра сплотила нас – мы научились доверять друг другу»

В прошедшие выходные на территории особой экономической зоны «Алабуга» прошло одно из самых грандиозных военно-патриотических сражений по пейнтболу в России. Как отметили организаторы, главная цель тематической игры – отразить любую возможно готовящуюся провокацию против ОЭЗ «Алабуга».

«По сценарию тематических игр, команды должны найти группу провокаторов – немецкий отряд – при помощи беспилотного летательного аппарата. После того как оператор передаст команду, группа быстрого реагирования должна выдвинуться для перехвата врага и успешно уничтожить противника», – рассказал журналистам генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он отметил, что прежде чем перейти к турниру, участники были поделены на 6 команд по 100 человек. При этом соблюдалась строгая иерархия: сержантами команд стали отличившиеся студенты 1 курса, капитанами – талантливые воспитанники старших курсов, а генералами выступили топ-менеджеры «Алабуги».

Тимур Шагивалеев подчеркнул, что учения проводились во взаимодействии с представителями Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности, а также Росгвардии.

Фото: предоставлено пресс-службой ОЭЗ «Алабуга»

«Военно-патриотические игры мы проводим уже не в первый раз. В прошлом году также проходил турнир, где я был непосредственным участником. Это было очень захватывающее действие, при котором каждый из нас получил бесценный опыт. Например, сержанты, участвуя в играх, раскрывают и развивают в себе лидерский потенциал. Это правильный путь, и его необходимо продолжать», – поделился капитан команды Егор Просвирин.

По его словам, каждая из команд готовилась за месяц до проведения турнира. В ходе подготовки они изучали оружейное дело, строевую подготовку, навыки тактического управления и планирование наступления. «Я приобрел очень много опыта при подготовке к турниру, в том числе научился базовым навыкам – научился стрелять. Игра по-настоящему сплотила нас – мы начали доверять и понимать друг друга, а это особенно важно в наше время», – подчеркнул рядовой Булат Мирсаитов.

Фото: предоставлено пресс-службой ОЭЗ «Алабуга»

«Турниром мы отдаем дань уважения героям Отечественной войны»

Помимо активной физической подготовки в ходе подготовки к играм со студентами центра «Алабуга Политех» была проведена и просветительская работа. В частности, с лекцией для ребят выступил известный российский военный историк Алексей Исаев. Он рассказал слушателям о самом кровопролитном сражении в истории человечества – Сталинградской битве, а также ответил на вопросы учащихся.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Военно-патриотические мероприятия проходят второй год – с каждым годом наши мощности растут. В прошлом году мы приглашали лучших историков России, которые рассказывали ребятам про основные события Великой Отечественной войны», – отметила начальник отдела маркетинга и PR ОЭЗ «Алабуга» Дания Уталиева.

Также в этом году были воссозданы реконструкции ключевых сражений за Сталинград – это битва у Калача-на-Дону и штурм завода «Красный Октябрь». Главной целью для участников было взобраться на гору, боем уничтожить отряд противника (в роли которого выступали профессиональные игроки в пейнтбол), затем сбросить флаг «недружественной страны» и водрузить Знамя Победы.

Фото: предоставлено пресс-службой ОЭЗ «Алабуга»

«Турниром мы отдаем дань почтения и уважения нашим отцам, дедам и прадедам – всем героям Отечественной войны. Мы вспоминаем подвиги наших потомков и говорим, что мы никогда не забудем их героизм, мужество и силу духа. Мы благодарим их за то, что подарили нам Победу», – рассказал капитан команды Вадим Горбушин.

«Главная цель игр – сохранить память об истории страны и героях»

Как сообщают организаторы, турнир по пейнтболу, проводимый в особой экономической зоне «Алабуга», является одним из самых масштабным в России мероприятием военно-патриотического воспитания. Целью игр является сохранение памяти об истории нашей страны и героях, самоотверженно сражавшихся за Родину и отдававших свои жизни ради светлого будущего потомков.

Фото: предоставлено пресс-службой ОЭЗ «Алабуга»

«Мы считаем важным проведение военно-патриотического мероприятий – воспитывать ребят в первую очередь для того, чтобы обеспечивать национальную безопасность нашей страны. Они должны помнить подвиги наших предков, должны помнить о том, какой ценой они победили, чтобы в будущем не допустить подобного», – рассказала Дания Уталиева.

Кроме того, благодаря турниру студенты быстро вливаются в коллектив и эффективнее добиваются поставленных целей и задач. «Каждая команда является одной большой семьей: мы готовы постоять друг за друга что во время игры, что во время учебы. Мы стали настоящими друзьями», – отметил участник турнира Егор Просвирин.

Фото: предоставлено пресс-службой ОЭЗ «Алабуга»

Помимо этого, турнир по пейнтболу помогает развивать лидерские качества, коммуникабельность, настойчивость, ответственность, что в будущем поможет ребятам быстро привыкать к новым обстоятельствам и незамедлительно достигать поставленных целей.