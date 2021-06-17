«Мы стали ненужными людьми в обществе»: монолог учительницы татарского языка

В четырехминутном выступлении – последние четыре года учителя татарского языка в Татарстане.

Лейла Хабибуллина:

«Говорят, от любви до ненависти – один шаг. А от ненависти до любви я иду уже пятый год. Да, я человек, которого ненавидели многие, ненавидят и сейчас, я - учитель татарского языка. Извините, сейчас так нельзя говорить, «учитель родного языка и литературы». Я пришла в эту профессию с огромной мечтой, огромной любовью в своем сердце, потому что в старших классах влюбилась в то, как ведет мой классный руководитель этот предмет, я хотела стать такой же. Я шла к этому много лет. Я хорошо училась, изучила методику, покупала всевозможные учебники, игры, скупала все методические пособия, что встречала на своем пути и даже что-то сама придумывала. Пришла в хорошую школу и с таким вдохновением преподавала один год. И потом началась эта реформа. Мы стали ненужными людьми в этом обществе. Нам могли в лицо, все что угодно сказать все, кому не лень, любой человек, даже ученики, и даже коллеги. Однажды один ученик у меня встал на уроке, и он сказал: «Все равно со следующего урока уйду в другую группу, поэтому я скажу – вы самый последний человек, которого я буду уважать». Я промолчала – ну пусть выскажется ребенок, он же все равно не от себя говорит, он слышит это дома или где-то еще, и чтобы он потом через N-ное количество лет не пришел и не расстрелял меня.

Нам кричали все диванные критики – почему вы не выходите на площади, почему не боретесь за свой язык?! А никто не знал, что боремся каждые 45 минут, перед каждым ребенком, перед всеми. И я решила, что пойду другим путем. Я прощупывала каждого своего ученика, где его сердце, что у него болит. Чем он увлекается, изучала заново методику. Даже элементарно разрешала кому-то у меня поспать на уроке, придумывала игры для “мелких”. И вот, казалось бы, она любовь – когда приходят десятиклассники и цитируют твои стихи, когда в коридоре тебя обнимают маленькие второклашки, когда приходишь на родительское собрание и родители говорят “Наш любимый учитель”... Вроде бы, а что еще нужно, вот я дошла до этой любви!

Оказывается нужна еще уверенность, которой у нас теперь нет. А как ей быть, если нас опять скоро будут сокращать. Возможно, после этого выступления я стану первым в списке на увольнение. Я понимаю этих людей, которые не выбирают татарский язык – а зачем он им нужен? Нет внешней мотивации, нет элементарно надбавок, нет даже нормальных учебников, не то что у учеников, даже у нас учителей нет нормальных учебников, нет методики. Мне обидно, во-первых, что под раздачу попали мы, молодые, которые пришли с мечтой преподавать, из-за тех, кто за десятки лет не смог придумать нормальную методику.

От татарского отказались татары. А русские мне лично говорили – “мы не против, только научите говорить”. И вот вроде бы ты научил, вроде бы ты учишь, стараешься, они тебя - вот как котенка в коробку положили и понесли топить, еще и приписали – переквалификация. Нам дали возможность переквалифицироваться бесплатно, спасибо, конечно, но тогда я не пошла. Потому что с тонущего корабля бегут только крысы. Я пришла преподавать татарский, я буду преподавать татарский. И если опять начнут говорить – выйди на площадь защищать свой язык, я не выйду. Потому что я не хочу воевать. Я хочу, чтобы любили.