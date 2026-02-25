news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 25 февраля 2026 14:12

«Мы сразу поговорили с Аделией после скандального интервью». Глейхенгауз - о Петросян

Читайте нас в
Телеграм
«Мы сразу поговорили с Аделией после скандального интервью». Глейхенгауз - о Петросян
Фото: fsrussia.ru

Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз рассказал, как его подопечная Аделия Петросян переживает свое выступление на Олимпийских играх в Италии. Напомним, 18-летняя фигуристка заняла итоговое шестое место, упав с четверного тулупа в произвольной программе.

Глейхенгауз подтвердил, что спортсменка тяжело восприняла результат. «Понятно, что Аделия хотела большего, но получилось, как получилось. В первое время ей было тяжело справиться эмоционально, это нормально», — приводит его слова Sport24.

Особое внимание тренер уделил резонансному интервью, в котором Петросян призналась, что ей будет трудно возвращаться в Россию. По словам Глейхенгауза, этот момент был сразу проработан. «После интервью Аделии, где она сказала, что ей будет тяжело возвращаться в Россию, мы сразу поговорили. Сейчас она в хорошем настроении», — заверил хореограф.

Он также отметил, что уже во время показательных выступлений и на церемонии закрытия Олимпиады фигуристка выглядела позитивно. «Она смотрит в будущее с позитивом», — резюмировал Глейхенгауз.

#этери тутберидзе #фигурное катание
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов в Сухуме: встреча с Гунбой и реконструкция набережной при участии Татарстана

Минниханов в Сухуме: встреча с Гунбой и реконструкция набережной при участии Татарстана

24 февраля 2026
Выплаты, трудоустройство и реабилитация: как в РТ поддерживают ветеранов и участников СВО

Выплаты, трудоустройство и реабилитация: как в РТ поддерживают ветеранов и участников СВО

24 февраля 2026