«Мы сразу поговорили с Аделией после скандального интервью». Глейхенгауз - о Петросян

Фото: fsrussia.ru

Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз рассказал, как его подопечная Аделия Петросян переживает свое выступление на Олимпийских играх в Италии. Напомним, 18-летняя фигуристка заняла итоговое шестое место, упав с четверного тулупа в произвольной программе.

Глейхенгауз подтвердил, что спортсменка тяжело восприняла результат. «Понятно, что Аделия хотела большего, но получилось, как получилось. В первое время ей было тяжело справиться эмоционально, это нормально», — приводит его слова Sport24.

Особое внимание тренер уделил резонансному интервью, в котором Петросян призналась, что ей будет трудно возвращаться в Россию. По словам Глейхенгауза, этот момент был сразу проработан. «После интервью Аделии, где она сказала, что ей будет тяжело возвращаться в Россию, мы сразу поговорили. Сейчас она в хорошем настроении», — заверил хореограф.

Он также отметил, что уже во время показательных выступлений и на церемонии закрытия Олимпиады фигуристка выглядела позитивно. «Она смотрит в будущее с позитивом», — резюмировал Глейхенгауз.