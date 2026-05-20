«Мы создадим лучшие условия для животных, растений и сотрудников»: что ждет старую часть казанского зоопарка

Новый директор казанского зоопарка Асия Гиззатуллина рассказала «Татар-информу» о планах по обновлению старой части – о том, что ждет животных, растения и к чему готовиться сотрудникам. А также о том, чье мнение при обсуждении проекта реконструкции станет решающим.





Чуть больше месяца назад в Казанском зооботсаде появился новый директор – им стала Асия Гиззатуллина. В течение почти десяти лет до этого она проработала в Дирекции парков и скверов Казани: сначала парк-менеджером, затем арт-директором и заместителем директора. Теперь ее опыт и навыки пригодятся при реконструкции исторической части зооботсада, отдельным объектам которого, к слову, уже более 200 лет.

«Естественно, как и все жители нашего города, в детстве я ходила в наш зоопарк и вообще очень любила гулять по городу, поэтому хорошо знаю нашу Казань. Долгое время я проработала в Дирекции парков и скверов, занималась переосмыслением городских территорий. Знания, которые были нужны для развития общественных пространств Казани, нужны и для зооботсада», – рассказала Асия Гиззатуллина.

У нового руководителя нет профильного образования для работы с животными и растениями. Но опыт других зоопарков страны подсказывает, что директор на старте карьеры может быть не зоологом или ботаником, а приобретает образование во время дальнейшей работы.

«У меня есть опыт работы с городскими биоресурсами – здесь он будет применим. Конечно, нужно будет усилить свои знания. Естественно, я всегда прислушиваюсь к мнению специалистов по ветеринарной части, к нашим зоологам и ботаникам и вместе с ними прорабатываю решения для зооботсада. Здесь важны мои знания именно как управленца – для того, чтобы пространство развивалось. Впереди у меня много командировок и обучения, к которому я открыта. К тому же я планирую получить профильное дополнительное образование», – отметила она.

Старая часть зооботсада уже очень давно нуждалась в реконструкции, с приходом нового директора и она дождалась перемен. Инициаторами выступили Раис Республики Татарстан, Мэрия Казани и частный инвестор.

«Реконструкция будет проведена с сохранением всех тех функций, которые у зооботсада есть сейчас, в том числе научная и историческая. Та душевность, которая есть у этой территории, ее ДНК будет сохранена. Понятно, что изменения произойдут, – к этому нужно будет отнестись с пониманием, ведь не делать ничего совсем, оставить все как есть – неправильно. Мы должны создать лучшие условия для животных, для растений в оранжерее и для сотрудников, которые здесь работают, – они этого заслужили», – считает директор зооботсада.

Планируется, что к концу лета – началу осени проект будет готов.

«В течение лета мы будем осмыслять территорию, учитывать экспертное мнение зоологов и ботаников. Также нам будет важно услышать мнение историков, потому что на территории находятся два исторических объекта – Дом Фукса и оранжерея XIX века. Уверена, что, объединив все эти умы, мы придем к единой концепции», – рассказала Асия Гиззатуллина.

Реконструкция будет идти за счет государственного и частного партнерства – бюджет будет известен уже после утверждения проекта. Появятся ли здесь новые животные и придется ли кому-то из тех, кто живет в старой части, переехать в новый зоопарк, пока тоже не известно.

«При разработке концепции мы исходим из принципа максимально бережного отношения к животным: как при выборе видового состава, так и при определении того, кто именно будет жить на обновленной территории», – заверила Асия Гиззатуллина.

С такой же заботой подойдут и к вопросу реконструкции оранжереи – некоторые растения, например пальмы трахикарпусы, как и сама оранжерея, здесь с самого основания зооботсада.

«Они растут здесь с момента открытия, с 1831 года. Они пережили и Гражданскую войну, и Великую Отечественную. Как вид они не такие ценные – на юге они растут повсеместно. Но здесь они долгожители – сотрудники ботанического отдела отдали очень много сил и здоровья, чтобы их сохранить. Этим они и уникальны», – рассказала Асия Гиззатуллина.

Многие растения в оранжерее переносные – на время реконструкции их вывезут, а затем вернут на место. Позаботятся и о тех растениях, которые в течение многих десятилетий росли на территории зооботсада.

Тем временем зооботсад продолжает жить привычной жизнью – за год в новой части «Река Замбези» и в старой части зоопарка родились 194 детеныша. Среди них: сип белоголовый, балобан, кошачий лемур, мартышка Бразза, даман Брюса, зебра Чапмана, гуанако и нильский личи.

«Чтобы дать им имена, мы используем несколько подходов. Иногда объявляем голосования в социальных сетях, а иногда им дают имена наши сотрудники – например, исходя из какой-то особенной черты характера», – объяснила Асия Гиззатуллина.

Трое из новорожденных – птенцы соколов-балобанов. Их выведение – это часть научной программы по возрождению Волжско-Камской популяции соколов-балобанов в Татарстане. О ней нам рассказал бывший директор зооботсада, а ныне заместитель директора по ветеринарной части Александр Малев.

«Эту работу мы ведем совместно с Министерством экологии, КФУ, Раифским заповедником, СИБУРом и Фондом Чаповских. В июне птенцов выпустят в дикую природу – на территории Камского Устья и Раифского заповедника. Ранее мы проделывали это два раза, тогда мы не следили за перемещением молодых птиц. С этого года соколам будут вешать треки, чтобы по спутнику можно было отслеживать их местонахождение и перемещение», – объяснил он.

В прошлом году, впервые за всю историю зооботсада, здесь родились двое птенцов, добавил заместитель по ветеринарной части зооботсада.

«Особенность этих птиц в том, что они запоминают место, в котором родились. Где бы они ни летали, по своему встроенному природному GPS они найдут место, где вывелись. Поэтому намного больше шансов, что эти птенцы вернутся после зимовки сюда. То есть их домом будет Татарстан – в этом преимущество птиц, выведенных у нас. Раньше птенцов закупали в питомнике – непонятно, возвращались ли они в нашу республику», – рассказал он.

Сейчас зоопарк находится в ожидании еще нескольких соколят. Их также выпустят в дикую природу по программе.

Александр Малев хорошо знает каждого жителя зоопарка. Кто что и сколько ест и какой имеет нрав – все эти вопросы определенно к нему.

«Иногда к нам приходят спонсоры и предлагают профинансировать содержание какого-либо животного. Чаще всего они предлагают взять под опеку нашего слона Филимона. Но когда они узнают, во сколько он обходится, отказываются. В день он съедает больше 100 килограммов корма – это и сено, и ветки, овощи и фрукты. У него есть даже отдельный холодильник для продуктов», – смеется он.

Меньше всего, по словам Александра Малева, едят крокодилы – только раз в неделю.

«В большей степени все зависит от качества, а не от количества корма. Иногда они едят такие продукты, которые мы не можем себе позволить. В годы перестройки, когда я был директором зоопарка, люди возмущались, что мы кормим приматов бананами, тогда это была роскошь для многих. Но мы должны кормить животных так, как положено, даже если это дорого», – улыбается он.

Самый старший зверь в казанском зоопарке – бегемотиха Захарья, ей 43 года.

Самый старший зверь в казанском зоопарке – бегемотиха Захарья, ей 43 года. До нее рекорд принадлежал бурому медведю Кучуму, который прожил 35 лет.

«Она родилась в Советском Союзе 10 декабря 1982 года в Рижском зоопарке. Через два года ее передали в Краснодарский передвижной цирк. Двенадцать лет она гастролировала по городам России. У нас она появилась 18 февраля 1994 года. Я прекрасно помню этот день», – рассказывает Малев.

Зимой в Казань приехал передвижной зоопарк, он остановился возле ДК химиков. Тогда на улице было минус 24 градуса, вспоминает бывший директор зооботсада.

«Я пришел туда и увидел, как она, вся красная от мороза, лежит в вагончике, где не было ни воды, ни отопления. Я как раз приехал из экспедиции по Арктике, видел там моржей, и она, словно морж, лежала в своем загоне. У бегемотов очень толстая кожа, ее нужно постоянно смачивать, иначе она начинает трескаться. Я спросил у работников зоопарка, как же она без воды обходится, они ответили, что смазывают ее маслом. А поили ее из лейки», – рассказывает Александр Малев.

Тогда зоопарк еще не отошел от потери бегемота Карлсона, и его вольер пустовал. Поэтому решение забрать к себе Захарью родилось у директора практически мгновенно.

«Так получилось по жизни, что я неравнодушен к бегемотам. Я начинал с них свою работу и до сих пор с ними работаю – вот такая любовь. Поэтому я тут же решил забрать бегемотиху. Мне было ее очень жалко», – рассказывает он.

Александр Малин вспоминает, что был шокирован таким халатным отношением к животному и попросил отдать ее в казанский зооботсад.

«Они сразу согласились. Сказали, что она выросла и стала им не нужна. Конечно, они не отдали ее просто так – я предложил обменяться на ламу гуанако. Решил забрать Захарью сразу же. Вышел на дорогу, тормознул ‘’КАМАЗ’’ с тентом. Мы открыли загон, подогнали грузовик, и я стал звать бегемотиху – она пошла ко мне, как собака. Она не знала меня, но все поняла. Они не глупые животные», – объясняет он.

Он поехал вместе с Захарьей в кузове – боялся, что она может выпасть по дороге, при этом совершенно не думал о собственной безопасности, ведь бегемотиха могла ему навредить. Тем не менее переезд прошел хорошо и без происшествий.

«Чтобы выгрузить ее из ‘’КАМАЗа’’, мы соорудили деревянный трап. Потом вызвали сварщика, чтобы он распилил железную калитку, ведущую к бассейну, так как в старую она не помещалась. Я снова позвал ее, и она пошла за мной. Увидев воду, сразу же прыгнула туда с разбегу. Мы тогда как раз подогрев сделали в бассейне. Мне даже показалось, что она улыбнулась. Она из воды потом две недели не выходила – видимо, боялась, что ее вернут в передвижной зоопарк», – вспоминает он.

Так двухтонная барышня обрела свой новый дом. На данный момент Захарья считается старейшей бегемотихой российских зоопарков. Интересно, что в дикой природе эти животные редко доживают до 40 лет. Это говорит о том, что в Казанском зооботсаде ей однозначно хорошо живется.

На территории старого зоопарка сейчас живут бурые медведи, рысь, ламы, олени, зубры и другие животные. Кроме этого, полюбоваться здесь можно разнообразными представителями флоры. Вход сюда дешевле, чем в новый зоопарк «Река Замбези», но здесь точно есть на что посмотреть.