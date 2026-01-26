«Мы со всем справимся»: ветеран спецоперации Якты о службе, ранении и жизни дальше

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

В Центре психолого-педагогической помощи «Без бергэ – Мы вместе» состоялась встреча руководства района с участником специальной военной операции Айдаром Сайфутдиновым с позывным Якты. В теплой обстановке он и его супруга Мария поделились личной историей, полной испытаний, боли и силы духа.

Айдар Сайфутдинов родом из Альметьевска, однако его корни связаны с селом Светлое Озеро Заинского района. Именно с этим селом он связывает свое будущее. В зону СВО Айдар был призван по мобилизации осенью 2022 года. Службу проходил в войсках специального назначения, был назначен командиром подразделения.

30 декабря 2022 года его подразделение зашло на вторую линию, затем после периода подготовки бойцы были направлены в город Каховка, расположенный на правом берегу Днепра. Айдар и его подчиненные стали непосредственными участниками трагических событий, связанных с подрывом Каховской ГЭС. Он командовал подразделением мобилизованных мотострелков и взводом огневой поддержки, который позднее был перепрофилирован в штурмовиков.

В 2024 году при выполнении боевой задачи Айдар подорвался на противопехотной мине. Он получил тяжелое ранение и потерял обе ноги. Долгое лечение проходил в госпиталях, в том числе в Санкт-Петербурге.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Супруга Айдара Мария вспоминает день ранения буквально по минутам. Утром 14 июня 2024 года ей позвонила сестра Айдара и сообщила о случившемся. Самым страшным было неведение – где он, жив ли. Поиски по госпиталям продолжались весь день. Лишь к вечеру стало известно, что Айдар находится в госпитале Джанкоя, в тяжелом состоянии и без сознания. На третий день он пришел в себя уже после транспортировки в Севастополь.

«Каждый час я боялась звонить в реанимацию, но у меня была твердая уверенность: Айдар выживет. Он обещал мне, что вернется», – говорит Мария.

18 июня она прилетела к мужу в Санкт-Петербург и с этого дня практически не отходила от него. Много месяцев Мария жила в госпитале, спала рядом с мужем, ухаживала за ним после операций, стараясь создать хоть небольшой, но домашний уют. Большую поддержку семье оказала сестра Айдара – Лиля, которая помогала и морально, и физически.

Сегодня Айдар Сайфутдинов восстановился и вернулся в Татарстан. Несмотря на предложения остаться в Санкт-Петербурге, он принял решение жить на родине, в Светлом Озере. Именно любовь к родной земле, по его словам, стала главным мотивом возвращения.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Айдар стал финалистом федеральной программы «Время Героев» и в настоящее время проходит обучение в рамках кадровых проектов в Казани и Санкт-Петербурге по направлению государственного и муниципального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС. Его наставником является министр промышленности Республики Татарстан Олег Коробченко. Айдар подчеркивает, что везде выступает как представитель Заинского района.

Он является участником республиканской программы «Герои Татарстана» – аналога федерального проекта «Время Героев». Среди 95 победителей программы Айдар – уроженец Заинского района, награжден орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». После восьми месяцев обучения участники программы смогут проявить себя в сфере государственного управления.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

«Мы – военные. Будем работать там, где прикажут. Мой принцип – делать все, что можешь», – говорит Айдар.

Позывной Якты, что в переводе означает «светлый», он выбрал не случайно. В этом селе родом его дед, а супруга Мария – уроженка Светлого Озера. Айдар признается, что гордится этим и считает, что позывной полностью отражает его характер.

На вопрос о планах семья отвечает просто: жить, радоваться каждому дню и благодарить за все, что удалось пройти и преодолеть.

