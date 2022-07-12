«Мы, снайперы, работаем на отдалении от отряда, чтобы была возможность прикрывать своих»

В спецоперации на Украине принимают участие солдаты и офицеры из всех регионов России, в том числе из Татарстана. О ходе боевых операций, моральном духе противника и отношении мирного населения рассказал «Татар-информу» снайпер 26-го отряда спецназначения «Барс», недавно вернувшийся из зоны боев.

«Это подготовленные специалисты с боевым опытом, которые знают, что их ждет на Украине. Они едут туда идейно и осознанно» Фото предоставлено героем публикации

«Многие возвращаются в строй, чтобы помочь своим сослуживцам, своей стране»

К началу спецоперации в феврале 2022 года ты считался бывшим сотрудником Росгвардии, твой контракт был окончен. Почему ты решил вернуться в отряд и отправиться в зону боевых действий?

В начальной фазе спецоперации в марте этого года наш отряд понес потери на Украине. Среди погибших были ребята, с которыми я служил. Это сыграло не последнюю роль для принятия решения вернуться в отряд. Сейчас многие из бывших контрактников снова возвращаются в строй, чтобы помочь своим сослуживцам, своей стране. Каждый хочет внести свой вклад в дело победы. Бывший боец 26-го отряда, а ныне депутат Казанской городской Думы Рушан Мингазов с момента начала операции стал закупать для нужд отряда квадрокоптеры, калимиматоры, батарейки, приборы ночного видения, генераторы, медицинские препараты. Те, кто возвращается на контракт, идут не за деньгами. Это подготовленные специалисты с боевым опытом, которые знают, что их ждет на Украине. Они едут туда идейно и осознанно. Задачи там ставятся сложные, поэтому навыки опытных контрактников сейчас нужны как никогда. В данный момент я нахожусь в Казани на отдыхе, затем обязательно вернусь в зону спецоперации.

Одно время распространялись слухи, что в зону спецоперации привлекают солдат-срочников, тебе известно что-то об этом?

В зоне боевых действий я срочников не встречал ни разу. Это само по себе нелогично – использовать в спецоперации неопытных бойцов, которые просто в силу некомпетентности не способны выполнить боевые задачи. Только контрактники, особенно с опытом службы, могут быть там максимально полезными. Да и проблем с военнослужащими в зоне спецоперации нет. Люди с опытом постоянно приходят. И в нашем 26-м отряде специального назначения «Барс» многие специально остаются служить по контракту, многие возвращаются.

«Наши основные задачи все те же, что и раньше. Это разведывательно-поисковые мероприятия, выявление диверсионных групп и зачистка жилых кварталов» Фото предоставлено героем публикации

«Если офицер не дурак, то после первого снайперского выстрела его подразделение рассредоточится»

Твоя воинская специальность – снайпер. Повлияла ли современная война на задачи, которые ставят полевым снайперам?

Наши основные задачи все те же, что и раньше. Это разведывательно-поисковые мероприятия, выявление диверсионных групп и зачистка жилых кварталов. Бойцы нашего отряда находили достаточно много схронов с оружием, предназначенным для диверсантов. Отлавливали по лесам националистов, потом передавали по инстанции.

Предпочитаешь работать один или со вторым номером?

Можем работать индивидуально, в парах, в группах. Все зависит от поставленной задачи. Мы, снайперы, в основном работаем на отдалении от отряда, чтобы была возможность прикрывать своих ребят. Самостоятельно выбираем точки наблюдения, но далеко не отходим. Как правило, идем вторым эшелоном, после подразделений Минобороны РФ. Это может быть десант или мотострелковые части, у них есть своя штурмовая бронетехника прикрытия, а за ними идем мы. Каждое подразделение выполняет свои задачи, исходя из специализации подразделения и его возможностей. У Минобороны свои задачи, у Росгвардии – свои.

Говорят, что хороший снайпер или группа снайперов могут решить исход боя, это правда?

Во-первых, надо разделять солдата, которому дали снайперскую винтовку, и снайпера-профессионала. Навыки стрельбы, маскировки, наблюдения и умения пользоваться баллистическим калькулятором абсолютно разные. Во-вторых, противник сразу чувствует появление снайперов на участке фронта. Если офицер не дурак, то после первого снайперского выстрела его подразделение рассредоточится. Потом они постараются определить сектор обстрела, места возможного залегания снайперов и вызвать артиллерию. Поэтому версия о том, что снайпер может решить исход боя, не так однозначна.

Во время боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике иногда возникали проблемы взаимодействия между нашими подразделениями. Как с этим обстоит на Украине?

Сейчас все работает как часы. Артиллерия отрабатывает и заградительным огнем, и по конкретным скорректированным целям на 100%. Бывает, что на протяжении ночи наши артиллеристы ни на минуту не замолкают. То же могу сказать и о работе ПВО. Абсолютно надежная работа. Небо отлично закрывают.

«Любое оружие неэффективно, если нет специалистов, способных работать с ним профессионально» Фото предоставлено героем публикации

«У россиян повышенное чувство социальной справедливости, наверное, на генетическом уровне»

В интернете много противоречивой информации о том, как мирные украинцы встречают российских солдат. Как встречали вас?

Сейчас против нашей страны развернута информационная война, идет полное искажение реальности. Наш отряд находился на южном направлении. Начинали в Изюме. Потом были Херсон, Лиман. Нас везде встречали как освободителей, что бы ни говорили в СМИ. Лично я не встретил ни одного негативного отношения со стороны местных жителей. Улыбаются. Несмотря на то что сами находятся в очень тяжелом приложении, они стараются помочь чем могут. Предлагают еду приготовить, вещи постирать. Дети постоянно с нами общаются. Мы отдаем им свои сухпайки. После такого общения сомнений не остается, что мы делаем правильное дело. У россиян повышенное чувство социальной справедливости, наверное, на генетическом уровне.

Информационно вам местное население помогало?

Да. Был один показательный случай во время зачистки населенного пункта. Мы отработали один из адресов и направились в другую часть населенного пункта. Но нас остановили местные жители и спросили, почему мы не проверили такой-то дом. Заявили, что там живет нацист. Мы вернулись, задержали мужчину, проверили его документы, запросили информацию о задержанном. Он оказался ярым националистом.

Что можно сказать о моральном состоянии и боевом оснащении противника на Украине?

Я не могу рассказать, как воевали подразделения ВСУ и нацбатальонов в начале спецоперации, но сейчас их боевые действия сводятся к беспорядочному отступлению. У них явная паника. Чувствуется отсутствие координации подразделений. В плотный огневой контакт они фактически уже не вступают. При этом многие оторваны от реальности. Как-то взяли в плен корректировщика огня ВСУ, и он пытался нас убедить, что украинцы произошли от высшего разума Вселенной. Другой пленный заявил нам, что часть украинских подразделений уже воюет на территории России. И они в это верят. Бронетехника, на которой ездят украинские солдаты, вся советских времен. Я ни разу не видел какую-то современную супертехнику, о которой многие говорят. Не понимаю, как и к чему их 8 лет готовили.

«Комплексы Javelin включают в себя командно-пусковой блок с оптическими приборами, сложную систему наведения, всем этим нужно уметь пользоваться» Фото: mil.ru

«Наступлению не дает разогнаться очень большое количество населенных пунктов, которые нам приходится занимать»

На Донецком и Луганском направлениях у ВСУ выстроены эшелонированные укрепления. Это создает серьезные проблемы для продвижения?

Укрепления есть, но их с успехом вскрывает наша артиллерия. Нет такого, что мы где-то буксуем или проигрываем. Если противник укрепляется в одном месте, мы обходим его и берем в кольцо. Как правило, за этим следует сдача в плен. Часто без боя. С подвозом боеприпасов и техники у ВСУ сейчас большие проблемы. Есть случаи, когда ВСУ и нацбатальоны начинали воевать друг с другом. При этом нам остается только смотреть. Стабилизация на одном месте может говорить только о переброске сил и смене вектора силового воздействия. Но российские войска обязательно возвращаются после выполнения тактических задач и доделывают начатое.

Запад непрерывно накачивает Украину современными видами вооружений, вы чувствуете это в бою?

Любое оружие неэффективно, если нет специалистов, способных работать с ним профессионально. А у ВСУ сейчас осталось мало кадровых военных, в основном воюют мобилизованные из мирного населения. Любую военную технику надо уметь использовать. Те же комплексы Javelin включают в себя командно-пусковой блок с оптическими приборами, сложную систему наведения, всем этим нужно уметь пользоваться. Но даже если из Javelin стреляет профессионал, то взрыв не в состоянии вскрыть динамическую защиту нашего танка. Если в Великую Отечественную пушки 45 мм ставили на прямую наводку и стреляли, то сейчас артиллерийские оружия – это высокоточные комплексы. Без специалистов они просто груда металла.

Если у наших войсковых подразделений такое превосходство, почему спецоперация проходит так медленно?

Площадь Украины – 603,5 тыс. кв. километров, это вторая по величине европейская страна после России. Протяженные лесные массивы. Это осложняет ход операции. Я думаю, что когда закончатся бои на Донбассе, дела пойдут гораздо быстрее. Кроме того, наступлению не дает разогнаться очень большое количество населенных пунктов, которые нам приходится занимать. Для каждого поселка или станицы требуется тщательная зачистка, если не хотим иметь в тылу сюрпризов. Да и противник оставляет после себя мины, фугасы, растяжки. Могу сказать, что по сравнению с началом операции сейчас армейские подразделения России продвигаются намного быстрее.