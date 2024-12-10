«Мы смотрим на них с большим уважением»: как в Казани чествовали героев страны

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Казани состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Героев Отечества. В здании Региональной общественной организации ветеранов «Союз ветеранов Республики Татарстан» встретились ветераны Великой Отечественной войны, Герои Социалистического Труда, юнармейцы и многие другие.

«Этот праздник посвящен Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, кавалерам ордена Славы. Сегодня мы также пригласили юнармейцев. Наше юнармейское движение в этом году стало одним из лучших в стране и заняло первое место. Это результат нашей работы. У нас 1211 юнармейских отрядов, 55 юнармейцев», – рассказал начальник регионального штаба патриотического движения «Юнармия» генерал-майор Александр Бородин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Почетными гостями собрания стали Герои России Газинур Хайруллин, Иван Жарский, Герой Социалистического Труда Любовь Смирнова, кавалер ордена Трудовой Славы Данил Файзуллин, министр по делам молодежи и спорту РТ Ринат Садыков, а также родственники Героев.

«В этом зале собрались легендарные люди, на которых сегодня мы смотрим с большим уважением, о героических поступках которых знает вся страна и весь мир. Безусловно, сегодня каждый из вас - человек, который нужен современной системе воспитания молодежи. Сегодня как никогда важно все больше и больше уделять внимания патриотическому воспитанию и гражданскому становлению нашей молодежи», – отметил Ринат Садыков.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На мероприятии чествовали не только Героев, но и их матерей и жен, которым в знак благодарности вручили цветы.

Иван Жарский посетил мероприятие вместе со своей матерью и женой, которых тоже отметили вниманием.

«У нас на груди висят ордена и медали, и мы не должны забывать, что эти награды коллективные. Мы заслужили их вместе с нашими товарищами. Не забудем простого солдата, который ценой своей жизни, кровью и потом добивался и добивается Победы для нашей великой Родины», – выступил Иван Жарский.

Герой рассказал случай, который произошел с ним на Поклонной горе.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ко мне подошел мужчина, говорит: “Вань привет. Ты меня не знаешь?” Я не понимал кто это. И тут он представился – оказалось, что это Герой России Александр Супонинский, меня аж в жар бросило. Мы выросли на героях Великой Отечественной войны, Афганистана и Чечни. Именно шестая рота 104-го полка 76-й дивизии остановила огромное количество боевиков, в живых осталось не много. Еще в кадетской школе мы пели про это песню, у нас был клуб юных десантников», – поделился Иван Жарский.

Герой признался, что ему было неожиданно оказаться рядом с человеком-легендой, чьи подвиги стали частью его воспитания.

«Сейчас вы наше будущее, на которое я смотрю и понимаю, что нам есть на кого Россию оставить. Есть те, кто будет продолжать традиции нашего народа», – обратился он к присутствующим.

Ученики казанских школ, названных в честь Героев, поделились историями об этих выдающихся личностях. Завершилось мероприятие церемонией принятия казанских школьников в ряды Юнармии.