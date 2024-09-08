«Мы смогли сказать свое слово»: 6 фактов из истории татарстанского парламента

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстанскому парламенту в его выборном виде – 86 лет

Не все знают, что официальная история Государственного Совета Татарстана начинается именно с 1938 года. До этого функцию законодательного органа республики выполняли съезд Советов рабочих и крестьянских депутатов ТАССР и ЦИК, образованный I Учредительным съездом Советов Татарской автономии в сентябре 1920 года. А в непростом 1938-м в республике прошли первые демократические выборы с всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием, которые сформировали первый созыв Верховного Совета ТАССР.

Явка на те выборы была по нынешним временам зашкаливающей – 98,75 процента. И 99,01 процента пришедших на участки избирателей предсказуемо отдали свои голоса за безальтернативный блок коммунистов и беспартийных. Тогда же, в довоенное и послевоенное время, сформировалось отношение граждан к выборам как к некоему празднику.

Верховный Совет образца 1938 года был однопалатным и состоял из 143 депутатов. Рабочие среди них, к слову, были в меньшинстве – всего 41 человек (52 – колхозники, 50 – интеллигенция и служащие). С началом войны 44 депутата добровольно ушли на фронт, то есть фактически это сделал каждый третий и даже больше, если учесть, что мужчин в парламенте было 118.

О характере работы тогдашних депутатов, как и о самом времени, дает представление перечень вопросов, которые они рассматривали: о развитии производства товаров широкого потребления и продовольствия из местного сырья и отходов, о помощи семьям военнослужащих (1943 год), об итогах 1943/1944 учебного года и подготовке к новому учебному году в общеобразовательных школах, о создании кормовой базы для скота и мерах по сохранению и развитию поголовья лошадей в колхозах и совхозах республики (1944), об исполнении закона о всеобщем обязательном обучении детей школьного возраста (1946) и др.

Две большие разницы

Численность населения республики неуклонно росла, и так же неуклонно увеличивалась привязанное к ней количество народных представителей. К 1980 году оно достигло уже 250. Эти 250 человек выполняли в основном представительную функцию (и в меньшей степени - законотворческую), поскольку были депутатами «без отрыва от производства» и собирались два раза в год на несколько дней. Постоянно действующим же органом был Президиум Верховного Совета, состоявший из председателя, двух его заместителей, секретаря и 11 членов.

Коренная трансформация случилась 4 ноября 1989 года, когда путем внесения изменений в Конституцию ТАССР Верховному Совету был присвоен статус постоянно действующего законодательного и контрольного органа власти. А вскоре прошли первые выборы на альтернативной основе – таким образом избрали очередной, 12-й созыв ВС.

Конечно, Верховный Совет республики образца конца 30-х и конца 80-х – это, что называется, две большие разницы. Первый избирался в разгар политических репрессий, второй работал на фоне лавинообразной демократизации и откручивания гаек, когда политическая обстановка менялась чуть ли не каждый день. Как говорил позднее Минтимер Шаймиев, «в последнем созыве Верховного Совета мы смогли сказать свое слово».

Тем не менее и в советский период парламент республики не был бесполезным органом. Он утверждал бюджет ТАССР и народнохозяйственные планы, сначала пятилетние, а с 1957 года – годовые, избирал и контролировал работу правительства и Верховного суда, контролировал соблюдение законов, от союзных до региональных. ВС ТАССР принял Конституцию республики 1978 года. Опять же, не все знают, что уже тогда, точнее в 1977 году, ТАССР ставила вопрос о необходимости повышения статуса республики до союзного, для чего имелись все предпосылки. Но решить его и зафиксировать это в Основном законе не удалось.

Фарид Мухаметшин отмечал, что Верховный Совет ТАССР, помимо прочего, был кузницей управленческих кадров: «Здесь приобретались политические навыки государственного администрирования, отрабатывались основные парламентские практики и процедуры, формировалась правовая культура общества».

Постсоветский период: конкурентность и самостоятельность

В ранние 90-е в Верховном Совете царили безбрежный плюрализм мнений и межфракционная борьба между депутатскими группами «Татарстан», «Народовластие», «Суверенитет», «Согласие».

В этой конкурентной атмосфере родились многие ключевые законы, определившие будущее республики на десятилетия вперед, – о мягком вхождении в рынок, собственности, языках народов Татарстана, ликвидации ветхого жилья, противодействии преступности и др. Все они так или иначе были первопроходческими для российских регионов.

Наконец, в 1992 году Верховный Совет принял новую Конституцию республики, которая, с одной стороны, зафиксировала создавшийся на тот момент статус-кво во внутриполитической жизни Татарстана и в отношениях с федеральным центром, а с другой, определила вектор развития бывшей автономии на ближайшее будущее. Межэтническое и межконфессиональное согласие, которым сегодняшние татарстанцы так гордятся, - плод и того исторического момента, когда удалось погасить избыточные страсти.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новое наименование и изменение структуры

В ноябре 1994 года татарстанские парламентарии установили новые наименование и статус Верховного Совета. Тогда, в преддверии выборов 1995 года, он и получил сегодняшнее название «Государственный Совет Республики Татарстан» и статус постоянно действующего представительного, законодательного и контрольного органа власти в РТ.

Депутаты избирались по административно-территориальным и территориальным округам сроком на пять лет. В 1995 году было избрано 130 депутатов, 39 из них работали на постоянной основе. Были образованы семь постоянных комиссий парламента (ныне это комитеты, и их восемь). Благодаря переходу на постоянный характер работы рассмотрение законопроектов и других вопросов стало более оперативным, появилась возможность создавать рабочие группы.

Следующее изменение структура парламента претерпела в 2004 году. Тогда депутатами Госсовета 3-го созыва стали представители как территориальных округов, так и политических партий – всего 100 человек на паритетной основе. Такое соотношение сохраняется и сегодня.

Ровно пять лет назад, 8 сентября 2019 года, состоялись выборы депутатов Госсовета 6-го созыва. В них приняли участие 2 061 589 татарстанцев, явка составила 70,08%. Этот созыв за время своего пятилетнего срока принял 573 закона (для сравнения, первый и второй созывы приняли те же 573 закона «на двоих»), из них 133 – базовых.

Председатели парламента новейшего времени

С ноября 1989 года, когда Верховный Совет ТАССР стал полноценным парламентом, во главе его последовательно стояли всего четыре человека. Это Мирфатых Закиев, доработавший до апреля 1990 года свой второй пятилетний срок, Минтимер Шаймиев, руководивший депутатами до момента вступления в должность Президента РТ в июле 1991-го, Фарид Мухаметшин, возглавляющий депутатский корпус на протяжении 33 лет с трехлетним перерывом, и Василий Лихачев (1995-1998).

Каждый из них оставил заметный след в истории не только татарстанского и российского парламентаризма. Напомним, Закиев был известным советским и российским лингвистом, Шаймиев возглавлял республику в те времена, когда закладывались политические и экономические основы современного Татарстана, и позже, Лихачев проявил себя на ниве науки (он известный юрист) и дипломатии.

Ну а Фарид Мухаметшин – одновременно и лицо нынешнего Госсовета Татарстана, и эпоха в его истории. Из фактических руководителей татарстанского парламента, к каковым в советское время нужно относить председателей Президиума ВС ТАССР, лишь Салих Батыев сравним с ним по спикерскому «стажу», но и он сильно отстает.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Здание: тюнингованный совмод

В известном всем здании на площади Свободы татарстанский парламент заседал не всегда. В годы СССР Президиум Верховного Совета, как постоянно действующий орган, обретался в здании бывшего Губернаторского дворца в Кремле (ныне – официальная резиденция Раиса Татарстана).

Девятиэтажку же в стиле советского модернизма с внушительным крыльцом (автор проекта – известный казанский архитектор Геннадий Пичуев) с момента постройки в начале 1980-х занимал Татарский обком КПСС. Тогда это здание выглядело чуть менее солидно – в изначальном варианте и облицовочный камень был погрубее, и инженерно-техническая начинка, естественно, попроще.

В ходе капитального ремонта середины 2000-х преобразились интерьеры – в частности, радикально изменился главный зал заседаний. Изменились и фасады, приведенные к общему знаменателю со зданием республиканского Правительства. А скульптурные изображения серпа и молота на фронтоне символически сменил герб Татарстана.