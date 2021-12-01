Мидхат Шагиахметов: «Мы получаем множество обращений от бизнеса»

В Доме предпринимателя Татарстана прошла дискуссия о мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии. Предприниматели оценили эффективность программ и получили обратную связь от представителей власти по актуальным вопросам – от вывоза мусора до электронных площадок. Тезисы выступлений выслушал корреспондент ИА «Татар-информ».

По словам Мидхата Шагиахметова, экономика Татарстана в 2021 году демонстрирует рост по ключевым макроэкономическим показателям

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Задел прочности бизнеса РТ позволяет развиваться даже в пандемию»

В дискуссии приняли участие глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов, бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев, депутат Госдумы РФ Айдар Метшин и другие эксперты. По словам министра, экономика Татарстана в 2021 году демонстрирует рост по ключевым макроэкономическим показателям, несмотря на сложности, связанные с пандемией.

«Есть ряд локальных вопросов, по которым принимаются решения на республиканском и федеральном уровнях. Надеемся, что заложенные в проекты федерального и регионального бюджетов прогнозы социально-экономического развития будут реализованы», – отметил Шагиахметов.

Как было отмечено на встрече, малые и средние компании создают в Татарстане более 750 тысяч рабочих мест. Поэтому для Правительства РТ поддержка малого и среднего бизнеса является одним из важнейших направлений.

«Тот задел прочности, который есть у малого и среднего бизнеса, сформированный благодаря беспрецедентным мерам поддержки федерального и республиканского уровней, позволяет предпринимателям продолжать развитие», – подчеркнул глава Минэкономики РТ.

По словам Шагиахметова, наибольшую помощь оказывают отраслям, которые наиболее пострадали от ковидных ограничений.

«Каждый муниципальный район отрабатывает вопросы с каждым потенциальным получателем данных мер поддержки. Для расширения охвата помощи мы ввели дополнительные республиканские меры поддержки. Так нам удалось расширить число получателей помощи. Мы это делали как в прошлом, так и в этом году», – резюмировал Шагиахметов.

Айдар Метшин рассказал, что поддержку уже получили предприятия наиболее пострадавших отраслей, которые работают с населением напрямую Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Важно, чтобы процесс помощи был доступным и понятным бизнесу»

Депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин рассказал представителям малого и среднего бизнеса, что они могут до 15 декабря воспользоваться единовременной выплатой в виде гранта. Он напомнил, что по поручению Президента России Владимира Путина Правительством РФ выделено 38,5 млрд рублей на выплату безвозмездных грантов.

По словам Метшина, поддержку уже получили предприятия наиболее пострадавших отраслей, которые работают с населением напрямую. Это сферы гостиничного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг, а также культуры, организации досуга и развлечений и ряд других.

Депутат Госдумы РФ рассказал, что на новом этапе ограничений представители МСБ стали чаще обращаться с просьбами о расширении мер поддержки для пострадавших отраслей. «Госорганы власти, понимая сложность положения предпринимателей, приняли ряд мер, включающих субсидии на выплату зарплаты в размере МРОТ, льготные кредиты под 3% годовых и другие», – пояснил спикер.

Метшин отметил, что резонансом для общества и бизнеса стало введение QR-кодов как вынужденная мера защиты населения. В этой связи Правительство РФ дало поручение соответствующим структурам по подготовке новых мер господдержки.

«Важно, чтобы процесс предоставления помощи был доступным и понятным бизнесу. Законодательные и исполнительные органы власти заинтересованы в том, чтобы татарстанский бизнес использовал меры поддержки. Чтобы каждый наш предприниматель был поддержан», – резюмировал парламентарий.

Резонансом для общества и бизнеса стало введение QR-кодов Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«В этом году обращений от бизнеса кратно меньше и они четко выверены»

Тему диалога бизнеса и власти продолжил бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев. По его словам, в 2021 году обращения и просьбы бизнеса в адрес татарстанских властей стали более конкретными, содержательными и конструктивными. Это позволяет быстрее решать возникающие вопросы и поддерживать постоянную «живую» связь с предпринимательским сообществом.

Абдулганиев отметил, что с началом пандемии в прошлом году в его адрес поступил шквал обращений от предпринимателей, многие из них носили эмоциональный характер. В этом году ситуация значительно улучшилась.

«В этом году обращений от бизнеса кратно меньше и они четко выверены. Это конкретные вопросы и предложения. Они подталкивают нас к принятию оперативных решений», — подчеркнул Абдулганиев.

Он добавил, что в рамках работы с предпринимателями регулярные встречи с бизнес-сообществом проводит Президент Татарстана Рустам Минниханов. Буквально на прошлой неделе состоялась дискуссия в Закамском секторе республики – на площадке в Набережных Челнах. Вопросы, поступающие напрямую руководителю республики, решаются достаточно быстро и четко, отметил он.

В то же время есть темы, решение которых лежит на федеральном уровне. Для этого республиканские власти активизировали работу с коллегами из федеральных ведомств. Не менее активное взаимодействие идет и с депутатским корпусом в Госдуме РФ.

«Здесь мы обращаемся и к депутатскому корпусу, и в федеральные органы исполнительной власти с теми вопросами, которые перед нами ставят предприниматели. Нет сомнений, что большую часть из этих вопросов мы будем оперативно решать», – заключил бизнес-омбудсмен Татарстана.

Фарид Абдулганиев отметил, что в 2021 году обращения и просьбы бизнеса в адрес татарстанских властей стали более конкретными, содержательными и конструктивными Фото: ombudsmanbiz.tatarstan.ru

«Уровень МРОТ в 2022 году вырастет выше инфляции благодаря позиции Путина»

Основную часть встречи заняла сессия вопросов и ответов, поступавших в режиме реального времени. Один из них был посвящен зарплатам и перспективам их роста в следующем году. Ответ озвучил депутат Госдумы от РТ Айдар Метшин.

Он напомнил, что Госдума РФ 24 ноября приняла в третьем чтении законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2022 года на 8,6%. «Это уровень выше инфляции, и это позиция Президента России Владимира Путина, который и предложил дополнительно повысить этот важный социальный показатель», – отметил Метшин.

Он добавил, что в абсолютных цифрах МРОТ по стране составит 13 890 рублей.

«Непосредственным образом это повлияет на повышение прожиточного минимума. Он также будет увеличен на 8,6% вместо планируемых 2,5%. Это существенный рост, который прямым образом скажется на жизни социально незащищенных слоев населения. А это около 3 млн наших граждан. Все это также повлияет на получение социальных выплат и пособий от государства (в сторону их увеличения)», – пояснил суть нововведений депутат.

Другой вопрос в режиме онлайн поступил из общественной приемной партии «Единая Россия» в Казани. Спикеров попросили рассказать о механизмах, с помощью которых формируются меры поддержки для предпринимателей Татарстана.

По словам Мидхата Шагиахметова, меры поддержки формируются после проведенного анализа и изучения ситуации. Ярким примером может служить внесение в закон изменений о патентной системе налогообложения, когда многие отрасли после отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД) перешли на другие системы налогообложения.

«Если мы видим, что в процессе реализации этого закона будут какие-то вопросы со стороны бизнеса, мы оперативно корректируем наш республиканский закон. Что касается патентной системы налогообложения, мы пришли к тому, что уровень платы за патент соответствует размеру налога, который платили наши предприниматели», – отметил спикер.

Шагиахметов рассказал, что сейчас реализуются меры поддержки для промпарков. Для этого Минэкономики РТ проводило встречи с резидентами и управляющими компаниями. «После этого мы выработали концепцию поддержки нашего бизнеса в муниципальных парках. Мы слышим бизнес, это необходимо», – рассказал глава ведомства.

«Примем решение, чтобы меры поддержки принимались исходя из факта, а не по ОКВЭД»

Еще один важный вопрос прозвучал из зала, где проходила встреча, от представителя Торгово-промышленной палаты РТ. Он касался механизма утилизации твердых коммунальных отходов. Актуальность этой темы остается высокой с учетом проводимой в России «мусорной» реформы, предусматривающей создание сети мусоросжигательных заводов.

Предприниматели выступили за прием мусора «по факту», а не по прописанным заранее нормативам. Для этого требуется внести изменения в соответствующее постановление федерального Правительства.

«Этот вопрос выражает мнение всего бизнес-сообщества, а также простых жителей. Особенно остро он стоит в условиях пандемии, когда бизнес работает не на полную мощность. В этих условиях нелогичным выглядит начисление за вывоз мусора по нормативу», – согласился Айдар Метшин.

Предприниматели выступили за прием мусора «по факту», а не по прописанным заранее нормативам Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

По словам народного избранника, изменения в указанном постановлении в случае их принятия должны действовать не только в период пандемии, но и после ее окончания.

«Сколько ты образовал отходов, за столько ты и должен заплатить. Мы с коллегами формируем соответствующую инициативу, которая является не только татарстанской, ее поддерживают и другие субъекты. Она является логичной и правильной», – пояснил свою позицию парламентарий.

Другой вопрос из «офлайна» озвучил один из присутствовавших в зале предпринимателей в сфере услуг – отрасли, наиболее пострадавшей от коронавируса. Он рассказал о проблеме с ОКВЭДами – классификатором видов деятельности, по которым сортируются предприятия при оказании мер поддержки. Предприниматель отметил, что списки ОКВЭД зачастую не дают получить необходимую поддержку от государства.

Чтобы решить этот вопрос, в каждом конкретном случае татарстанские ведомства будут смотреть на реальную, а не «бумажную» сферу деятельности компании, заверил бизнесмена Мидхат Шагиахметов.

«Мы получаем множество обращений, в частности из торговли. Часто основной ОКВЭД не соответствует требованиям программы поддержки. Мы это проанализировали и в ближайшее время примем решение, чтобы меры поддержки принимались исходя из факта, а не по ОКВЭД. Например, если основной ОКВЭД не подходит, но есть дополнительный вид деятельности, который соответствует требованиям и которым предприниматель реально занимается, то необходимое решение мы примем», – объяснил Мидхат Шагиахметов.

Яков Геллер подчеркнул, что в республике действует эффективная система сбыта продукции на рынке электронной торговли Фото: tatcenter.ru

Зрителей трансляции в Instagram заинтересовал вопрос по работе республиканского бизнеса в сфере электронной торговли. На него ответил директор Агентства по государственному заказу РТ Яков Геллер.

Он подчеркнул, что в республике действует эффективная система сбыта продукции на рынке электронной торговли. Для бизнесов, нацеленных на потребительский сектор, ключевую роль играют развитые площадки маркетплейсов.

Другим действенным инструментом является Республиканский маркетинговый центр (РМЦ), который помогает малому бизнесу выйти с поставками товаров и услуг на рынок регулируемых закупок.

«За 11 месяцев года 4069 субъектов малого бизнеса Татарстана получили в ресурсах РМЦ выручку 104,6 млрд рублей. У нас есть цифровые платформы [сбыта], это не только закупочный модуль, но и модуль обучения, где мы бесплатно учим. В этом году более 13 тыс. предпринимателей прошли такое обучение», – заключил Яков Геллер.