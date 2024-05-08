«Мы шли воевать и знали, что победим»: ветеран войны из Казани о своем боевом пути

Петр Анисимович Червон попал на фронт сразу, как только ему исполнилось 18 лет

Фото: © «Татар-информ»

«Понимали – мы призваны воевать, знали, что скоро победим»

История Петра Анисимовича началась в одном из сел Полтавской области тогда еще Украинской ССР. Родился он в 1926 году. Когда ему исполнилось пятнадцать, началась Великая Отечественная война, его отец ушел на фронт. Село, где жил Петр, оккупировали немцы.

«Боялись, что придут немцы, будут истреблять. Попрятали фотографии наших вождей, паника. Они и пришли через три месяца, как началась война. Два года мы были в оккупации. Периодически приезжало гестапо», – рассказал Петр Анисимович.

Четко врезались в память мальчишки дни, когда Советская Армия освобождала его родное село от нацистов.

«Три дня за лесом стояло зарево, постоянный грохот – наши шли на Днепр», – поделился Петр Червон.

Ему не исполнилось даже 18 лет, когда он явился на призывной пункт по повестке. Сбор был в Полтаве. После подготовки Петр Червон в звании младшего сержанта был зачислен в 111-ю зенитно-артиллерийскую бригаду и отправлен на Ленинградский фронт. Их бригада расположилась в ста километрах от Ленинграда, защищала Петергоф, Малую Ижору, Большую Ижору, Стрельну – там располагался командный пункт бригады. Петр Червон был начальником прожекторной станции, в его подчинении было пять человек.

«Нас выбросили на позиции – пять человек, кому-то еще и восемнадцати не было, совсем молодняк. Попали в пустую деревню, кругом лежат трупы – все вперемешку: наши, немцы. Живых нигде нет. Но и страха не было. Мы понимали – мы призваны воевать. Знали, мы скоро победим», – рассказал Петр Анисимович.

Несмотря на свой почтенный возраст, ветеран Великой Отечественной крайне энергичен, по сей день занимается садоводством Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

С одной войны на другую

Они расположились в лесу, в землянке. И сразу, как только заняли позиции, пришел приказ об усилении охраны. Совсем рядом с ними в результате набега дезертиров погиб расчет.

«Тогда еще были власовцы, ходоки, дезертиры. Технику они не трогали, но искали еду. Были также попытки самолетов пробиться в Ленинград», – вспоминает Петр Анисимович.

Задача Петра и его подчиненных заключалась в освещении самолетов, пытающихся незаметно атаковать Ленинград. Авиация и зенитная артиллерия тут же открывали огонь по освещенному самолету. Ориентировались на звук самолета, после чего шла команда: «Рубильник!», и огромные прожекторы били в небо столбом света, стараясь не выпускать самолет из виду.

«Как сейчас помню, прожектор бил на три километра. Как только мы самолет выцепляли, он сразу менял курс, уходя в Балтийское море», – поделился Петр Анисимович.

На этой позиции Петр лишился всего, что было при нем: документов, фотографий, денег, вещей – все сгорело вместе с землянкой. Тогда же пришел новый приказ от командования. Он сменил расчет, переехав на новое место – из землянки в шалаш из палок и хвои. Перед шалашом стояла немецкая палатка, для маскировки. Из отопления – буржуйка. Без воды, без света – всю зиму они спали посменно, не раздеваясь.

«Слава Богу, дожили, а после, в марте, нас отправили на Дальневосточный фронт, на Японскую войну. Мы развернулись возле моста через Амур, под которым проходила стратегически важная железная дорога», – поделился Петр Анисимович.

Закончилась и эта война для всех, кроме Петра Червона – он поехал в Москву вместе с командой из 25 человек.

«Как нам сказали, была угроза того, что коалиция скинет на нас атомную бомбу. Отслужив еще там, я отправился в Казань», – рассказал Петр Анисимович.

Петр Анисимович признается: в последнее время ему все чаще снится война Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Дошло до того, что позвонило начальство и спросило, почему меня не увольняют»

Здесь, в Казани, в 1950 году демобилизовали сослуживцев Петра, а он начал преподавать в Казанском прожекторном училище. На тот момент ему было 26 лет. Он все так же был начальником прожекторной станции, но помимо этого стал еще инструктором – его богатый боевой опыт помогал в обучении курсантов.

«А дальше училище переформировали в Казанское радиотехническое училище. Не прошло, наверное, и двух лет, как расформировали и его. Вместо него появилась Школа младших авиаспециалистов. Ее выпускники были востребованы на аэродромах по всему Союзу. Я остался в штате этой школы», – поделился Петр Анисимович.

За свою карьеру он был начальником прожекторной станции, начальником продовольственного склада, инструктором. Возил на грузовике призывников. Супруга Петра Анисимовича добавляет в наш разговор, что он всегда был работящим.

«Армию я любил. Смотришь сейчас – одежда, продовольствие, все становится только лучше. Только срочная служба у меня длилась семь лет, а после – еще больше десяти сверху. И я уходить не хотел, и меня отпускать не хотели. Дошло до того, что позвонило начальство и спросило, почему меня не увольняют», – рассказал Петр Анисимович.

Даже со своей второй супругой Петр Анисимович познакомился в армии – она работала в администрации военной части. Поженились они в 2002 году, когда ему было 76.

Несмотря на свой почтенный возраст, ветеран Великой Отечественной крайне энергичен, по сей день занимается садоводством, а до дачи добирается с пересадками на метро и электричке.

Фотография брата Петра Червона, напечатанная в газете Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Мне некогда умирать»

Петр Анисимович пережил двух своих младших братьев, похоронил первую жену, которая умерла от онкологии. Глядя на этого человека, который прошел две войны, кажется, что его силы духа вполне хватит, чтобы расколоть гору. Не исключено, что его героизм у него в крови – его отец погиб на фронте в самом начале войны, оба его младших брата – Герои Советского Союза.

Петр Анисимович признается: в последнее время ему все чаще снится война. И те ребята, с которыми он прошел сквозь этот кошмар. Ветеран вспоминает, что тогда ему страшно не было.

«Мы понимали, что шли воевать, и знали, что победим», – говорит Петр Анисимович.

Сегодня, спустя много лет, мысленно возвращаясь в те дни, он переживает их снова и снова – вспоминает, как неоднократно смотрел смерти в глаза. Однако и по сей день он не сдается.

«Мне некогда умирать, слишком много дел», – уверяет Петр Анисимович.

Фото: из личного архива Петра Анисимовича

Он состоит в Союзе ветеранов Татарстана, периодически ходит в школы, где делится с учениками богатым жизненным опытом и рассказывает о исторических событиях, в которых принимал участие. Постоянный участник парадов, он ведет активный образ жизни.

Даже сегодня в невысоком сухощавом мужчине ощущается невероятная сила. Уставшие глаза под густыми бровями принадлежат не пожилому человеку, а воину, однажды подарившему нам возможность жить под мирным небом. В них словно до сих пор виден свет того самого прожектора, рассекающего темноту на три километра вперед.