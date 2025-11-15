«Мы сидим в тепле, а они там»: как семья из Альметьевска помогает бойцам каждый вечер

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

Вместо привычного отдыха семья Храбровых из Альметьевска выбрала дело, которое приносит реальную пользу бойцам специальной военной операции. За два года они обработали свыше трех тысяч консервных банок для окопных свечей, превратив ежедневную семейную рутину в важную волонтерскую работу.

Первый этап подготовки – снять крышку. Павел Храбров показывает, как это делается: уже два года вечерами он обрабатывает банки, чтобы их можно было замачивать и мыть.

«Вечерами в основном вот эти крышки обрабатываю, чтобы можно было мыть, а мыть стараемся в выходные, чтобы замачивались. Вечером обрабатываем, сушим», – рассказывает Павел.

Началось все с того, что их друга мобилизовали. Позже по контракту ушел на службу еще один товарищ. Тогда семья познакомилась с организатором штаба «Надежный тыл», и волонтерство стало частью жизни.

«Это было ближе к холодам, и я поняла, что это нужно, важно. Я мужа попросила: давай будем помогать, это нужно! Мы сидим в тепле, едим теплую еду, спим в кроватях, а они там… С этого и началось», – говорит Вероника Храброва.

Дети тоже вовлечены в общее дело. Их задача – замачивать банки, чтобы они легче отмывались. Со временем в семье распределился четкий порядок: муж срезает и обрабатывает края, Вероника с ребятами замачивает банки, а самые трудные экземпляры снова требуют мужской силы.

«В самом начале я тоже сидела, прищипывала, а потом объем стал больше, и занятия разделились. Муж обрабатывает, мы с детьми замачиваем. Но все равно делаем это вместе», – рассказывает Вероника.

Чтобы ускорить процесс, семья нашла свои приемы. Один из них – тщательная очистка с помощью ершика.

«Вот чистота», – говорит Вероника, показывая результат.

Ершики у волонтеров долго не живут – в банки часто попадают остатки еды, и отмывать их бывает непросто. Павел признается: «Хотел бы попросить, чтобы по возможности банки приносили мытые. Кто может помыть, кто может помочь обработать – тоже было бы неплохо».

Высушенные банки семья сортирует, складывает в мешки, подписывает количество и отвозит в штаб «Надежный тыл». Там уже другие волонтеры заливают в них воск, и готовые окопные свечи отправляются бойцам.

«Они обработали за это время уже более 3 тысяч баночек. Это нам очень помогает, потому что варят свечи дети, студенты, они могут обрезаться об края», – отметила руководитель штаба Гульнара Бондарева.

Штаб «Надежный тыл» всегда рад помощи и готов предложить волонтерское занятие каждому, кто хочет внести свой вклад в общее дело.

Адрес штаба: Альметьевск, ул. Девонская, 89. Телефон: 8 995-763-66-49.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.