«Мы сфокусированы на личностном росте каждого ребенка»: как дети с ОВЗ обретают профессии

Подопечные центра «Перемена» представили свои работы на фотовыставке в Казанском Кремле. Они освоили новое для себя направление и поделились успехами с посетителями выставки. В «Перемене» занимаются самые разные ребята, здесь осваивают самые разные навыки и благодаря этому находят работу, что для людей с ОВЗ очень важно.





Инклюзивная фотовыставка «Материнская любовь» проходит в Музее истории Благовещенского собора Казанского Кремля

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У ребят с ОВЗ возникают сложности – кому-то тяжело даже просто держать фотокамеру в руках»

Как смотрит на жизнь ребенок с ОВЗ? Каким он видит мир, есть ли в нем яркие краски? Получить ответ на этот вопрос смогли посетители инклюзивной фотовыставки «Материнская любовь», которая проходит в Музее истории Благовещенского собора Казанского Кремля.

На снимках много радости, тепла и света – все они отражают любовь детей к своим мамам. Мамы особенных деток и сами особенные – они никогда сдаются, искренне верят в успехи своих детей и любят их такими, какие они есть. Поэтому именно им и посвящена фотовыставка.

Искусству фотографии ребята с ОВЗ обучались на курсах в Центре духовного и творческого развития «Перемена». Проект удалось воплотить в жизнь благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

Центр «Перемена» существует четвертый год. Организован он при храме преподобного Серафима Саровского. Здесь дети бесплатно обучаются в ИТ-классе, посещают уроки в инклюзивной театральной студии и студии изобразительного искусства, создают изделия из ткани, глины, гипса и воска, осваивают кулинарное мастерство, изучают растениеводство. Всего здесь проводят 24 групповых занятия. Но теперь дети могут освоить здесь и фотодело.

На выставке представлены работы самих ребят и их педагога – фотографа Анастасии Берсановой. В качестве моделей позировали подопечные «Перемены» и их мамы. Объединяет все эти кадры теплота и искренние чувства, которые авторы смогли передать через объектив.

Под снимками подписаны имена не только фотографов, но и тех, кто помогал их ретушировать.

«Сейчас ребята осваивают базовые навыки. Занимаются они в двух группах – в общей сложности это порядка 15 детей. На занятия они приходят с мамами», – рассказывает руководитель центра «Перемена» Ольга Копылова.

Занятия начались в сентябре. Изначально планировалось провести их за шесть месяцев, но потом стало понятно, что потребуется не меньше года. И процесс освоения фотомастерства ребятам продлили.

«Для каждого ребенка возникают свои сложности. У кого-то проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и им тяжело даже просто держать камеру в руках. Есть дети с сохранным интеллектом, их обучать легче. Есть ребята, которым приходится объяснять одни и те же вещи несколько раз, а через время они все равно забывают, что им объясняли. Несмотря на то что занятия групповые, у педагога индивидуальный подход к каждому: кому-то она дает отдельные занятия, кто-то дополнительно занимается дома, кому-то помогают родители. Задания для всех тоже разные, в зависимости от возможностей ребят», – объяснила руководитель центра.

Ольга Копылова: «Сейчас ребята осваивают базовые навыки. Занимаются они в двух группах – в общей сложности это порядка 15 детей. На занятия они приходят с мамами» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В «Перемене» много творческих направлений, но мы хотели создать отдельно интеллектуальное»

Главное, что у каждого курсанта есть прогресс, подчеркивает Ольга.

«Занимаются в нашем центре дети с разными диагнозами – никого мы не делим на группы в зависимости от заболевания. Мы принимаем всех желающих. В “Перемене” очень много творческих направлений, но мы хотели создать отдельно интеллектуальное. Были определенные опасения, потому что мы не знали, как пойдет обучение. Одно дело рисовать по шаблону, а другое – профессионально и качественно снимать. Но оказалось, что мы зря тревожились», – отметила она.

В «Перемене» решили, что проект должен продолжаться, и не за горами новый набор учеников.

«Проект получил огромный отклик у ребят и родителей. Особенно довольны родители подростков, которые оканчивают школы и для них остро встает вопрос, чем заниматься дальше. И если даже они в будущем не выберут для себя профессию, связанную с фотоделом, они получат хороший навык для жизни», – добавила Ольга.

Многие кружки и секции в «Перемене» созданы для того, чтобы в будущем дети могли устроиться на работу, подчеркнула она.

В «Перемене» решили, что проект должен продолжаться, и не за горами новый набор учеников Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Вопрос трудоустройства молодых людей с инвалидностью стоит очень остро в нашем обществе. Поэтому мы создаем трудовые мастерские, где особенные люди могут получать плату за свой труд. Это одно из приоритетных направлений нашей деятельности. Сейчас у нас семь мастерских, но в этом году мы планируем открыть три мастерские полного цикла вне нашего центра. Планируем расширяться, чтобы ребята могли на постоянной основе получать зарплату», – рассказывает Ольга.

Зарабатывают подопечные центра на изготовлении гипсовых и керамических украшений, свечей и многом другом. Продают результат их труда в сувенирном магазине в ТЦ «Горки Парк», а также на благотворительных ярмарках и в церковных лавках.

«Мы сфокусированы не столько на производстве, сколько на личностном росте каждого ребенка», – обратила внимание руководитель центра.

Работают в мастерских ребята от 16 лет. Всего трудятся 14 человек. Кто-то занят в одной мастерской, кто-то сразу в нескольких.

Резван Тагиров занимается в «Перемене» уже второй год. Его мама говорит: самое главное, что дает центр ее сыну, – общение с другими ребятами Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На занятия мы приходим ради общения, здесь им очень комфортно»

20-летний Резван Тагиров занимается в «Перемене» уже второй год. Его мама Римма Тагирова говорит: самое главное, что дает центр ее сыну, – общение с другими ребятами.

«Резван ходит на ИЗО, занимается в центре рукоделием. На занятия мы приходим ради общения. Здесь ему очень комфортно. Он прям рвется на занятия и расстраивается, когда мы не можем прийти», – рассказывает она.

На выставку они пришли, чтобы поддержать участников фотопроекта, – все они как одна большая семья и искренне радуются успехам друзей, подчеркнула мама Резвана.

«Сын уже окончил строительный колледж, учился в специальной группе, осваивал декоративную лепку, но в силу особенностей здоровья работать не может», – отметила Римма.

Ралине Хабибуллиной 19 лет – она стала участницей фотопроекта и твердо намерена стать профессиональным фотографом.

«Нас научили снимать, настраивать фотоаппарат, ретушировать. Я давно просила маму, чтобы она записала меня на платные курсы в техникум, но она переживала, говорила, что это слишком трудно. Теперь она увидела, что у меня все получается. Надеюсь, осенью будем подавать документы», – улыбается девушка.

Снимок Ралины представили на выставке, им она очень гордится.

«Анастасия Александровна сфотографировала нас с мамой, поэтому на выставке есть и мой кадр, и кадр, на котором есть я. Это большая радость для меня», – отметила она.

Девушка помимо фотографии увлекается рукоделием, растениеводством и изобразительным искусством. Все свои таланты она реализует в «Перемене».

Инклюзивная среда центра дает возможность сформировать у детей правильное отношение к жизни Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У детей формируется понимание, что все мы разные»

У Алии Гараевой в центре занимаются все три дочери: 13-летняя Азалия, 10-летняя Асель и 6-летняя Айлин. Старшая дочь женщины инвалид по зрению – она слабовидящая.

«Азалия занимается ЛФК, ходит в театральную студию, ходит в клуб общения, создает украшения и осваивает кулинарию. Асель и Айлин учатся шить, ходят в танцевальный кружок. В “Перемене” мы с 2022 года, с самого открытия. Занятия на дочек влияют очень хорошо. Я сравниваю всю эту систему с системой Макаренко. Здесь создана среда, которая помогает развить в детях личность», – отметила женщина.

По ее словам, для Азалии, которая находится в переходном возрасте, очень важно, что у нее есть возможность общаться с ребятами постарше, которые могут ее многому научить.

«Понятно, что мы приходим в первую очередь, чтобы получить определенные навыки, но общение, которое нам дает центр, очень важно. Здесь есть ребята с лидерскими способностями, которые берут на себя ответственность за других, наставляют их и помогают во всем. Они отличный пример для детей», – объясняет Алия.

Инклюзивная среда центра дает возможность сформировать у детей правильное отношение к жизни, добавила она.

«У нормотипичных детей формируется понимание, что все мы разные и все мы можем принять друг друга вне зависимости от диагноза», – добавила она.

Мать с дочками приняли участие в проекте в качестве моделей.

«Я видела, как волнуются наши начинающие фотографы. Для них это был новый опыт, в каком-то смысле произошел даже выход из зоны комфорта. Очень приятно, что им дали прочувствовать, как это все происходит на профессиональном уровне», – отметила Алия.

Центр «Перемена» находится в Приволжском районе Казани на ул. Кул Гали, 10. Это двухэтажный центр площадью 800 квадратных метров. Здесь рады всем.