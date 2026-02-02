«Мы – северная страна»: мэр Челнов поручил усилить очистку города от снега

В связи с обильными снегопадами в Набережных Челнах усилены работы по очистке городских территорий. Коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы с привлечением дополнительной техники и персонала, сообщил мэр города Наиль Магдеев на аппаратном совещании.

Градоначальник отметил, что выпавшее количество осадков не является аномальным, однако требует максимальной мобилизации сил. Он призвал руководителей предприятий, организаций, учреждений торговли и общественного питания обеспечить своевременную уборку прилегающих территорий.

«Мы северная страна. Ничего сверхъестественного не случилось – зима, снег, но работать в этом направлении нужно более активно. У каждого учреждения и предприятия есть свои территории, и их необходимо привести в порядок, начиная с себя», – подчеркнул Магдеев.

Мэр поручил усилить группировку коммунальной техники, в том числе для очистки основных магистралей, дорог-дублеров и тротуаров. По его словам, в ближайшие два-три дня после завершения снегопада необходимо максимально очистить улично-дорожную сеть города.

Отдельное внимание глава города обратил на работу управляющих компаний, жилищной инспекции, а также образовательных учреждений. Он призвал активнее подключаться к уборке территорий колледжи, техникумы и учебные заведения, включая прилегающие тротуары, подходы и общежития.

Магдеев также обратился к главам Центрального, Комсомольского и Автозаводского районов с требованием усилить работу по очистке и вывозу снега с привлечением сил всех предприятий и организаций.