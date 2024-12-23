«Мы сейчас находимся в переломной точке»: итоги 2024 года в экономике

Несмотря на все трудности, российская экономика в 2024 году выстояла. Более того, появилась надежда, что ситуация с разгулявшейся инфляцией будет переломлена и она будет снижаться. Об итогах российской и татарстанской экономик в 2024 году – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Российская экономика смогла выдержать натиск западных санкций

Фото: kremlin.ru

И все-таки она выстояла

В ноябре много шума на Западе наделал доклад «Надежный тыл диктатора: российская экономика на фоне войны», подготовленный Европейским центром анализа и стратегий (CASE). Авторы доклада — экономисты Сергей Алексашенко*, Владислав Иноземцев* и Дмитрий Некрасов. Это ангажированные либеральные экономисты, бежавшие из страны. Тем неожиданнее признание с их стороны.

Главный вывод доклада — российская экономика смогла выдержать натиск западных санкций за счет сочетания ее рыночного характера, невозможности найти замену российскому сырью на глобальном рынке, профессионализму правительственных чиновников и неспособности Запада изолировать Россию на мировой арене.

«С середины 2023 года в российской экономике произошли важные структурные изменения — увеличились военные расходы, изменилась география внешней торговли, вырос уровень доходов населения, которые в своей совокупности придали ей необходимую прочность и устойчивость. Оценка потенциала российской экономики исключает шансы на серьезный кризис, вызванный внутренними факторами, в перспективе как минимум 3–5 лет», – пишут авторы исследования.

Весь этот доклад предстает невольным признанием смерти западной парадигмы мышления по отношению к России, этой иллюзии западных лидеров о том, что российская экономика будет «порвана в клочья» политикой санкций. Западные страны ввели против России более 40 тысяч различных санкций – ни одна страна в мире не сталкивалась с подобным давлением (даже Иран). Тем не менее счет на табло – российская экономика растет.

Надорвались в санкционном угаре

Более того, при росте российской экономики, экономики стран, агрессивно настроенных к нашей стране, испытывают большие проблемы.

«В прошлом году, как известно, рост экономики у нас был 3,6 процента, в этом году будет 3,9, а может быть, и четыре даже. Надо будет посмотреть, потому что подсчет результатов конца года досчитывается практически в первом квартале следующего, 2025-го в данном случае, года и, может быть, будет и четыре. Это означает, что за два года рост экономики составил около 8 процентов, потому что, как эксперты говорят, я сегодня с утра еще мнениями обменивался, десятые, сотые процента – это виртуальная вещь. Около восьми за два года. В Штатах – 5–6 процентов, в Еврозоне – 1 процент, в ведущей экономике Еврозоны, в Германии, – ноль. Судя по всему, и на следующий год будет ноль», – так сравнил темпы роста у нас и «у них» на программе «Итоги года с Владимиром Путиным» российский президент.

Самой серьезной проблемой последнего времени стала инфляция Фото: © «Татар-информ»

Слово года в экономике – «инфляция»

Рост российской экономики не обошелся без темной стороны. И самой серьезной проблемой последнего времени стала инфляция. И это не только растущие потребительские цены, но и растущие издержки бизнеса, повышение регулируемых тарифов — все это звенья одной цепи, прямое следствие высокой инфляции.

О том, что рост цен все сильнее раздражает людей, говорят и данные ВЦИОМ, согласно которым индекс восприятия инфляции в ноябре 2024 года составил 73 пункта, обновив максимальное значение за 8 лет. Последний раз выше этого значения он был в первом квартале 2016 года. (74 п.). Если в октябре 2024 года каждый второй россиянин называл инфляцию очень высокой, то в ноябре так отвечали 7 из 10 опрошенных (68%).

Инфляционные ожидания россиян в этом году достигли максимума, сообщает ЦБ. В декабре значение этого показателя выросло до 13,9%, наблюдаемая инфляция – 15,9%. Речь идет о так называемых инфляционных ожиданиях, получаемых ЦБ РФ из социологических опросов.

По официальной методике (считается по определенной корзине товаров и услуг) Центральный банк РФ сообщает, что, по оценке на 16 декабря, годовая инфляция увеличилась до 9,5%. Наверное, большинство скажет, что это не так, что в реальности инфляция гораздо выше (это и отмечается в социологических «инфляционных ожиданиях»).

Центральный Банк наконец-то остановился в деле подъема ключевой ставки Фото: © Александр Астафьев / РИА Новости

Мы находимся на переломе

Одно из самых главных итогов года – это то, что Центральный банк, наконец-то, остановился в деле подъема ключевой ставки. Совет директоров Банка России на заседании в пятницу решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Это при том, что большинство аналитиков ожидали ее повышения – до 23-25% годовых. 2024 год мы начали с ключевой ставки в 16%. Кроме того, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 4% в 2026 году и будет находиться около этой цели ЦБ в дальнейшем.

Это очень важное событие, можно сказать кульминация усилий Центрального банка России в этом году по борьбе с инфляцией. Скептики называют это решение политическим, но еще в ноябре, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Государственной Думы РФ сказала очень интересную вещь:

«Коллеги, мы сейчас находимся в переломной точке. По оценке банков и предприятий, уже в ближайшие месяцы можно ожидать общего замедления роста корпоративного кредитного портфеля, уменьшения его вклада в рост совокупного спроса. С некоторым лагом, а здесь очень важны лаги, это приведет к замедлению текущей инфляции, а затем мы увидим перелом и в показателях годовой инфляции.

Это и будет подтверждением того, что денежно-кредитная политика достигла, наконец, требуемой жесткости, чтобы с учетом всех обстоятельств, которые влияют на инфляцию, обуздать рост цен», – обнадежила депутатов Эльвира Набиуллина.

Так что решение ЦБ РФ об остановке роста ключевой ставки свидетельствует, что самый тяжелый инфляционный всплеск уже позади, а ключевая ставка наконец-то стала влиять в полной мере на обуздание инфляции. В инфляционной тьме забрезжил рассвет.

Андрей Белоусов заявил, что уровень расходов на национальную оборону достиг показателя 32,5% федерального бюджета Фото: © kremlin.ru

Почему раньше ключевая ставка работала плохо?

В последнее время вполне по понятным причинам в России утвердились признаки «военного кейнсианства» – политики, для которой характерно фискальное стимулирование экономики посредством неизбежных расходов государства на оборону.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что уровень расходов на национальную оборону достиг показателя 32,5% федерального бюджета.

«Уже сегодня уровень расходов на национальную оборону достиг показателя в 6,3 процента ВВП, 32,5 процента федерального бюджета. Это диктует жесткие требования к эффективности нашей работы. На это также особое внимание обращал Президент Российской Федерации», – сказал Белоусов на заседании коллегии министерства, которое прошло с участием президента Владимира Путина.

Выросли не только военные расходы – в целом произошел резкий рост бюджетных расходов, о котором можно говорить только термином «экспансия». По итогам 2024 года расходы федерального бюджета должны будут составить 39,4 трлн рублей – это почти на 60% выше их фактического уровня в 2021 году (24,8 трлн рублей).

Экспансия бюджетных расходов придает мощный импульс экономике и создает огромный спрос при том, что предложение не успевает подтянуться к такому уровню спроса. Отсюда разогнавшаяся инфляция и рекордно низкая безработица.

Максим Решетников: «Доступность кредитов до октября значительно уступала дефициту кадров как главному фактору, сдерживающему производство» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сейчас мы впервые находимся в ситуации, когда задействованы практически все ресурсы в экономике. Такой низкой безработицы — 2,4% — у нас не было никогда, и мало найдется стран, где она когда-либо столь сильно опускалась. Мы внимательно отслеживаем ситуацию в реальном секторе и по нашим опросам видим, что 73% предприятий испытывают нехватку кадров. Да, доступность кредитов также снижалась в последнее время, но вплоть до октября значительно уступала дефициту кадров как главному фактору, сдерживающему производство», – заявлял в ноябре министр экономики РФ Максим Решетников в интервью изданию «Коммерсантъ».

Получается, с одной стороны, Правительство накачивает экономику деньгами, увеличивая спрос, а Центральный банк пытается охладить этот спрос высокой ключевой ставкой – политика Банка России и политика Правительства оказались разнонаправленными. Такая разнонаправленность оказалась впервые – после 2014 года и денежно-кредитная, и бюджетная политика были одновременно жесткими, а в 2022 году и вплоть до середины 2023 года и Центральный банк, и Правительство проводили одновременно стимулирующую политику, чтобы поддержать спрос.

Но не только Правительство накачивало экономику деньгами, в это дело активно включились банки. В России беспрецедентно выросло кредитование. С начала 2022 года кредитный портфель населения, включая 9 трлн рублей ипотеки, вырос почти на 15 трлн рублей, корпоративный – на 30 трлн рублей. За 9 месяцев этого года портфель кредитов населения вырос на 4,7 трлн рублей, корпоративный — более чем на 10,5 трлн рублей.

Деньги правительства и банков хлынули на рынок, где предложение товаров и услуг оказалось недостаточным. Отсюда и инфляция с рекордно низкой безработицей. Но ситуация в последние недели уходящего года стала выправляться – так, в целом ряде отраслей кредитная активность сейчас действительно замедляется. Стало замедляться и розничное кредитование – население в отличие от предприятий гораздо хуже переносит запредельно высокие кредитные ставки. И высокая ключевая ставка начала в полную силу работать на охлаждение спроса.

За 10 месяцев 2024 года промышленное производство выросло на 4,4% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не ставкой единой жива экономика»

На последней встрече с бизнесом Владимир Путин заявил, что «не ставкой единой жива экономика, но и предложением товаров на рынке прежде всего».

Чтобы окончательно переломить ситуацию с инфляцией, необходимо не только охлаждать спрос, но и увеличивать предложение.

В российской экономике в 2024 году наблюдался рост предложения, прежде всего за счет роста промышленного производства. За 10 месяцев 2024 года промышленное производство выросло на 4,4%. При этом по отраслям наблюдается разнонаправленная динамика (данные за 10 месяцев 2024 года):

добыча полезных ископаемых упала на 0,9%;

обрабатывающее производство выросло на 8,1%.

Как видите, рост обрабатывающих производств (прежде всего в сфере военно-промышленного комплекса) смог не только перекрыть падение добычи полезных ископаемых, но и вывести в положительную зону общий индекс промышленного производства.

Косвенным подтверждением (для тех, кто слабо верит официальной статистике) роста промышленного производства служат данные о росте производства электроэнергии – выросло за 10 месяцев 2024 года на 2,8%.

Поступательное развитие татарстанской экономики налицо, что говорит о ее устойчивости к разного рода шокам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Итоги года в Татарстане

В текущих непростых условиях Татарстану в 2024 году удалось обеспечить рост экономических показателей. За 10 месяцев объем валового регионального продукта вырос на 3,2%, промпроизводство – на 3,9%, объем продукции сельского хозяйства – 8,2%, строительных работ – 18,4% к аналогичному периоду прошлого года.

«По нашим оценкам, по итогам этого года объем ВРП Татарстана достигнет показателя в 5 трлн рублей. Мы благодарны за поддержку нашей республики в этот непростой период Президенту России и Правительству страны», – подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, выступая на коллегии финансовых органов республики.

Доходы консолидированного бюджета Татарстана в текущем году оцениваются в объеме 647,5 млрд рублей, из них собственные доходы составят 551 млрд. Расходы консолидированного бюджета за этот год ожидаются в размере 648,9 млрд рублей. Все расходные обязательства будут выполнены с учетом повышения заработной платы в рамках выполнения майских указов Президента России.

Реализация национальных проектов в Татарстане за 2024 год оценивается почти в 37 млрд рублей. Из них более 19 млрд рублей — федеральная поддержка. Все цели и показатели нацпроектов должны быть выполнены.

Следует отметить, что высокие экономические показатели республики и сбалансированное исполнение бюджета достигаются в весьма непростых условиях – на дворе разгулявшаяся инфляция, высокая ключевая ставка Центробанка РФ, резкий рост курса доллара и западные санкции. Тем не менее поступательное развитие татарстанской экономики налицо, что говорит о ее устойчивости к разного рода шокам и трудностям.

* Сергей Алексашенко и Владислав Иноземцев – физические лица, выполняющие функции иноагентов.