«Мы с вами»: суворовцы дали концерт в доме-интернате Рыбно-Слободского района

В Рыбно-Слободском районе, в Корноуховском доме-интернате для престарелых и инвалидов сегодня прошел праздничный концерт воспитанников Казанского суворовского военного училища. Мероприятие состоялось в рамках декады инвалидов и собрало жителей интерната, сотрудников и почетных гостей.

Вместе с суворовцами в дом-интернат приехали глава муниципального района Радик Ислямов, депутат Госсовета Республики Татарстан, начальник Казанского суворовского военного училища генерал-майор Валерий Миронченко.

Радик Ислямов обратился к проживающим с добрыми словами: он пожелал всем здоровья, уверенности, творческого вдохновения и вручил сертификат на приобретение холодильника.

Генерал-майор Валерий Миронченко – давний друг интерната. Он выразил глубокое уважение руководителю учреждения Светлане Гариповой и его жителям. Как и обещал, привез подарки: телевизор для одной из комнат и большую картину, которая украсит общий зал.

После теплого общения началась концертная программа суворовцев. Тимур Барбарин, братья Кирилл и Константин Федоровы, Амир Шигапов, Тагир Юсупов, Егор Куланин, Амиль Миннегулов, Арсений Прозаров и Имир Курамшин не только исполнили песни и танцевальные номера, но и рассказали о своей жизни в училище – о крепкой дружбе, дисциплине, творческих и спортивных успехах, участии в параде Победы в Казани.

Суворовцы приехали из разных регионов – от Кирова и Тольятти до Марий Эл, но всех объединяет любовь к будущей офицерской профессии и чувство ответственности перед страной.

Концерт начался с гимна училища, и каждое последующее выступление было наполнено уважением к Родине и искренними эмоциями. Особенно зрителям запомнился голос дипломанта Всероссийского конкурса Тимура Барбарина – его песни собрали множество аплодисментов.

Жильцы интерната подпевали суворовцам, поддерживали их криками «Браво!» и в конце попросили исполнить номера на бис.

Праздник получился ярким, душевным и оставил теплые впечатления у всех присутствующих.

Материал подготовлен при участии Тансылу Мингазовой