«Мы с СИБУРом женились удачно»: зачем холдинг строит свой деловой квартал в Казани

Центр экспертной поддержки бизнеса СИБУРа открыл свои двери сегодня на месте бывшего заводоуправления «Казаньоргсинтеза»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«СИБУР — наш стратегический партнер»

Новый офис Центра экспертной поддержки бизнеса СИБУРа на улице Беломорской стал первым объектом будущего делового квартала компании в Казани. Сюда переведены функции СИБУР-РТ, которые до этого располагались в офисе на улице Пушкина.

В первый день работы после реконструкции здание осмотрел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«СИБУР — наш стратегический партнер, и все, что он привнес в Татарстан, нам близко. Во-первых, это отношение к персоналу. Для сотрудников есть все условия — раздевалки, питание, медицина. Даже в этом новом офисном здании есть хорошая медицинская комната, столовая», — отметил Минниханов.

В первый день работы после реконструкции здание осмотрел Рустам Минниханов Фото: rais.tatarstan.ru

Он добавил, что у компании имеются амбициозные планы по дальнейшему развитию в Казани, как это уже произошло в Нижнекамске.

«Интересы государства и бизнеса не всегда совпадают. А в данном случае все сложилось удачно. СИБУР создал новые рабочие места, хорошие заработные платы. Самые успешные специалисты переезжают в Казань. Мы очень рады, что такой центр притяжения появился здесь. Жениться удачно не у всех всегда получается, но мы с СИБУРом женились удачно», — заявил Раис Татарстана.

Общая стоимость реконстурукции нового здания для «СИБУР-РТ» ставила 1,3 млрд рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Втрое увеличилась вместимость здания

Центр экспертной поддержки бизнеса СИБУР-РТ создан в Татарстане в 2022 году на базе Центра обслуживания бизнеса (ЦОБ) СИБУРа, работавшего с 2010 года в Нижнем Новгороде. В нем объединены непроизводственные функции всех предприятий и подразделений СИБУРа, расположенных в 16 регионах страны.

Крупнейшие направления экспертного центра сейчас — это обеспечение предприятий материалами и оборудованием, логистика, клиентский сервис, экономика и финансы, юридическая поддержка, корпоративное управление и центр экспертизы процессов, и прочие.

Марина Медведева: «Мы применяли концепцию открытых пространств с минимальным количеством переговорных, а остальное оставляли для людей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Общая стоимость реконструкции нового здания для СИБУР-РТ составила 1,3 млрд рублей. Член правления — управляющий директор СИБУРа, куратор СИБУР-РТ Марина Медведева рассказала журналистам, что при реконструкции здания в фокусе внимания были три основных направления: увеличение вместимости, повышение уровня естественного освещения и создание двухэтажного пространства, где расположились место для отдыха и проведения различных мероприятий.

По ее словам, до обновления в здании могли единовременно присутствовать около 230-250 сотрудников.

«Это были такие старообрядные кабинетики, коридорная система, и люди в этих кабинетах зажимались, прятались и у них не было нормального общения. А молодому поколению хочется больше общаться, знакомиться, находить общие темы. Поэтому в первую очередь мы применяли концепцию открытых пространств с минимальным количеством переговорных, а остальное оставляли для людей», – поделилась Медведева.

Теперь в здании одномоментно может находится почти в три раза больше сотрудников – 700-770 человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Благодаря такому решению теперь в здании одномоментно может находится почти в три раза больше сотрудников – 700-770 человек.

По поводу естественного освещения Медведева отметила, что раньше в здании было довольно темно, однако расширение оконных проемов, позволило повысить уровень естественного освещения и создать эффект воздушности.

Что касается точки сбора сотрудников для проведения совещаний или различных мероприятий, то здесь она представляет из себя двухэтажное пространство, где первый отдан под амфитеатр, где можно проводить встречи с большим количеством людей, а на втором зона психологической разгрузки, с массажными креслами и настольными играми.

На втором этаже расположидась зона психологической разгрузки, с массажными креслами и настольными играми Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На 13 этаже будет смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид на весь будущий деловой квартал СИБУР, а также на производственную площадку «Казаньоргсинтеза».

Демонтаж забора и высадка сотен тысяч растений

Офис центра экспертной поддержки бизнеса СИБУРа стал первым завершенным объектом делового квартала компании. В будущем это будет неким научным городком. Часть квартала станет новый НИОКР-центр холдинга СИБУР. Завершить его создание планиурется в 2026 году. Его сотрудники займутся разработкой новых материалов и технологий в области нефтегазохимии, после чего будут масштабировать их до промышленного применения. Объединение на одной площадке лабораторных исследований с возможностью пилотировать полученный результат ускорит темпы разработки на 25%.

Офис центра экспертной поддержки бизнеса СИБУРа стал первым завершенным объектом делового квартала компании Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Площадь двух корпусов НИОКР-центра составит 18 тыс. квадратных метров, из которых 10 тыс. квадратных метров отведут под лабораторные пространства и пилотные установки. Модульная организация помещений позволит конфигурировать более 30 лабораторий для одновременной работы над параллельными проектами, в том числе совместно с научными и промышленными партнерами. Работать в новом комплексе будут более 300 сотрудников.

Старт его строительству в феврале дал Президент России Владимир Путин. Обойдется компании научный центр в 8-10 млрд рублей.

При этом, инфраструктурные перемены ждут весь завод. На предприятии уже оборудованы пешеходные переходы, тротуары и парковки. Сотни тысяч растений и деревьев окружат «Казаньоргсинтез», а к концу 2024 года демонтируют бетонный забор, который опоясывает предприятие. Его заменят ажурные стены.