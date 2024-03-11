«Мы с СИБУРом женились удачно»: Минниханов осмотрел новый офис компании в Казани

Новый офис центра экспертной поддержки бизнеса СИБУР-РТ, на месте обновленного здания бывшего заводоуправления «Казаньоргсинтеза» на улице Беломорской, осмотрел сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«СИБУР — наш стратегический партнер, и все, что он привнесл в Татарстан, нам близко. Во-первых, это отношение к персоналу. Для сотрудников есть все условия — раздевалки, питание, медицина. Даже в этом новом офисном здании есть хорошая медицинская комната, столовая», — отметил Минниханов.

Он добавил, что у компании имеются амбициозные планы по дальнейшему развитию в Казани, как это уже произошло в Нижнекамске.

«Интересы государства и бизнеса не всегда совпадают, надо их соблюдать. А в данном случае все сложилось удачно. СИБУР создал новые рабочие места, хорошие заработные платы. Самые успешные специалисты переезжают в Казань. Мы очень рады, что такой центр притяжения появился здесь. Жениться удачно не у всех всегда получается, но мы с СИБУРом женились удачно», — заявил Раис Татарстана.

Он подчеркнул, что компания проделала огромный объем работ и смогла объединить компетенции и собрать их в одном месте.

В самом офисе за год была проведена полная реконструкция, которая позволила увеличить число рабочих мест почти в три раза — с 250 до 700 человек. Таких результатов удалось достичь благодаря оснащению открытыми многофункциональными зонами для совместной работы сотрудников. Общая стоимость проекта составила 1,3 млрд рублей.

Планируется, что офисное здание станет частью формируемого делового квартала СИБУРа общей площадью 8 га, в рамках которого пространство призаводской и непосредственно промышленной площадок будут кардинально благоустроены.