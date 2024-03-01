«Мы с гордостью смотрим на бойцов»: глава Буинска встретился с военными в отпуске

Глава Буинского района Татарстана Ранис Камартдинов встретился с участниками специальной военной операции, а также ветеранами войны в Афганистане и двух кампаний в Чечне. Военнослужащие рассказали о своем быте, текущей ситуации, поблагодарили за регулярную помощь, посылки из дома и долгожданные встречи с земляками в зоне СВО.

Один из военных на встрече рассказал, что оказывает медицинскую помощь и занимается распределением в госпитали. По его словам, удобнее использовать твердые носилки, поэтому в следующую отправку планируется включить именно такие. Также бойцы нуждаются в обезболивающих лекарствах. В отправке, которая состоялась в феврале, эту просьбу удовлетворили.

Бойцы также заявили, что скучают по дому. Отметили, что даже просто чай из посылок вкуснее, потому что из дома. Некоторые из них пришли на встречу вместе с супругами.

«Встречи с бойцами СВО всегда проходят в особенной атмосфере. Стойкость ребят, их настрой на победу дают нам новые силы для дальнейшей работы по сбору гуманитарной помощи. Большую поддержку в общем деле оказывают наши ветераны-афганцы. Мы с гордостью и уважением смотрим на каждого из бойцов. Спасибо всем, кто принимает участие в оказании помощи нашим ребятам. Будем и дальше совершать добрые дела вместе!» — прокомментировал Ранис Камартдинов.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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