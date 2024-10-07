«Мы русский десант!»: Бойцы ВДВ застали врасплох морпехов ВСУ в акватории Днепра – видео

Кадры с целым подразделением украинских военнослужащих, которых пленили российские десантники в зоне проведения специальной военной операции (СВО) опубликовал телеграм-канал «Херсонский Вестник».

«Наши спецназовцы-десантники провели серию дерзких операций по зачистке островов на реке Днепр в Херсонской области, разгромив и захватив подразделения ВСУ», – сообщается в публикации.

На видео попали более десятка ВСУшников, которых российские десантники взяли во время операции. При общении с пленными выяснилось, что они из 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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