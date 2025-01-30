«Мы рискуем». Эксперт Брызгалина назвала главную опасность ИИ

Завкафедры философии и образования, руководитель магистерской программы «Биоэтика» филфака МГУ Елена Брызгалина считает, что главная опасность от ИИ будет исходить тогда, когда человек начнет с помощью искусственного интеллекта менять свою внутреннюю природу. В этом случае он рискует перестать понимать себя, цитирует эксперта «Радио1».

«Страшно будет, когда мы от терапии, от помощи перейдём к улучшению, когда это будет расширение функций, добавление тех функций нашему телу, которые ещё не существуют. Вот здесь мы рискуем тем, что, изменив природу человека, мы перестанем понимать себя», — считает эксперт.

Спикер также считает, что искусственный интеллект должны регулировать право и этика. Они же регулировали первые технологии в прошлых столетиях, напомнила Брызгалина. Но, по ее словам, важнейшую роль для ИИ будет играть «этический компонент регуляции».

«В ситуации регулирования искусственного интеллекта ссылаться на то, что право все вопросы снимет, крайне сложно. Дело в том, что право регулирует сложившиеся социальные отношения, а в области искусственного интеллекта социальные отношения только начинают складываться», - поделилась эксперт.