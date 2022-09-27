«Мы разные, но мы едины»: Мухаметшин провел заседание Совета Ассамблеи народов Татарстана

Вопросы национальной политики, миграции и работы Домов культуры в районах республики обсудили сегодня на заседании Совета Ассамблеи народов Татарстана в Лаишево. Заседание провел Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Одной из составляющих работы по сохранению межнационального мира и межконфессионального согласия является культурное взаимодействие. Во многом деятельность местных национально-культурных объединений связана с обменом культурными традициями представителей различных национальностей. Проводимые ежегодно праздники фольклора и традиционных культур коренных народов Татарстана – это события, которыми гордятся все татарстанцы, вне зависимости от национальной принадлежности», – сказал Мухаметшин, открывая заседание.

Глава парламента подчеркнул, что сегодня особенно важно обеспечить преемственность поколений, передачу молодежи знаний о традициях и обычаях народа. «Мы во многом разные, но мы едины. В сегодняшних условиях это вдвойне актуально», – сказал он.

Мухаметшин поблагодарил руководителей районов за значимый вклад в создание благоприятных условий для деятельности этнокультурных организаций, основная цель работы которых – сохранение и развитие обычаев, языка и культуры народов, проживающих в Татарстане, содействие укреплению гражданского мира и согласия. «Именно муниципальным образованиям принадлежит ведущая роль в деятельности по гармонизации межэтнических отношений на местах», – подчеркнул Мухаметшин.

В рамках Концепции государственной национальной политики Татарстана в республике реализуются ведомственные целевые программы, открываются новые представительства Ассамблеи народов Татарстана, Дома и Центры Дружбы народов. Важным направлением работы Ассамблеи остается формирование целостной системы дополнительного национального образования на базе Многонациональной воскресной школы. Сегодня родные языки изучаются на 23-х национальных отделениях школы.

«В целом Ассамблея народов Татарстан стала действенным инструментом, координирующим многогранную деятельность в сфере национально-культурного развития», – заключил глава парламента.

Отдельно Мухаметшин остановился на текущей ситуации в связи со спецоперацией на Украине. «Спецоперация стала вынужденной мерой. Не с Украиной воюем, а с коллективным Западом, – Россия столкнулась с беспрецедентным экономическим и санкционным давлением со стороны западных государств», – подчеркнул глава парламента.

Очень важно, по словам Мухаметшина, сегодня заниматься разъяснительной работой, убеждать в правильности принимаемых решений, поддержать наших людей в ДНР и ЛНР.

«В очень непростое время живем, – подчеркнул Председатель Госсовета, – и в условиях новых вызовов мы должны объединиться. Если не мы, то кто защитит нашу Родину? Россию и Татарстан? Мы должны поддержать Президента страны и лидера нашей республики. Ассамблея народов стоит на защите фундаментальных ценностей, межнационального и межконфессионального мира и согласия. Сегодня как никогда представители национально-культурных объединений должны быть среди людей, среди своих соотечественников».

Основным в повестке дня сегодняшнего заседания стал вопрос реализации национальной политики в Лаишевском районе. Как отметил в своем вступлении глава Лаишевского района Ильдус Зарипов, в районе ведется активная работа по развитию межэтнического согласия, которое строится на свободном развитии языков и культур народов, проживающих на территории района. Приняты целевые муниципальные программы, действует Общественный совет, создана межведомственная рабочая группа по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений.

О миграционной ситуации и правонарушениях среди иностранных граждан участникам заседания доложил заместитель начальника Управления по вопросам миграции МВД по РТ Рустем Аманов. За 8 месяцев этого года на миграционный учет поставлено 206 тыс. иностранных граждан. Более 49 тыс. человек заявили о трудовой цели своего пребывания, более 19 тыс. человек прибыли в Татарстан на учебу. Чаще всего в Татарстан приезжают из Узбекистана (40,4%), Таджикистана (24%), Казахстана (3,7%).

За 8 месяцев этого года оформлено 1,3 тыс. разрешений на работу. По состоянию на 1 июля разрешение на работу имеют 2,8 тыс. иностранных граждан. За 8 месяцев этого года иностранными гражданами совершено 441 преступление, что на 24,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Большинство преступлений (29%) совершаются против собственности.

Также на заседании Совета Ассамблеи народов Татарстан было принято решение об открытии новых представительств в Актанышском, Балтасинском и Высокогорском районах. В завершении мероприятия Фарид Мухаметшин вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма Ассамблеи народов Татарстана общественникам, принимающим активное участие в реализации национальной политики республики.