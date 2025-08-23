«Мы проиграли по делу» - Рашид Рахимов о поражении «Спартаку»

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги проигранного матча «Спартаку». Казанцы в матче шестого тура РПЛ уступили «красно-белым» со счетом 0:2.

«Мы проиграли по делу: были хуже в атакующих действиях, не было завершенности в действия. Как «Спартак» улучшил свою игру? «Спартак» купил Барко и других игроков. Надо же понимать: если мы хотим другой футбол, уметь играть под давлением – нам нужны футболисты уровня 10-15 млн. «Мерседес» же дороже стоит, чем «Жигули», – цитирует Рахимова корреспондент «ТИ-Спорта».

В седьмом туре РПЛ «Рубину» предстоит встретиться на выезде с «Оренбургом». Игра состоится 30 августа.