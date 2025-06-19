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На главную ТИ-Спорт 19 июня 2025 09:28

«Мы продолжаем быть с ним на связи» - Гришин о переговорах с Дамиром Жафяровым

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«Мы продолжаем быть с ним на связи» - Гришин о переговорах с Дамиром Жафяровым
hcnh.ru

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин в интервью «Татар-информу» прокомментировал интерес нижнекамского клуба к экс-нападающему «Ак Барса» Дамиру Жафярову.

«Мы продолжаем быть с ним на связи, переговоры с его стороной продолжаются. Я давно обозначил ему, что хотел бы видеть его в своей команде. Я считаю, что прошлый сезон в «Барысе» у него был не совсем удачным. Там и травмы, и статистические показатели не очень хорошие, не для его уровня игрока. Я Дамира знаю давно. Нам нужен такой нападающий. На мой взгляд, в переговорах с ним у нас обоюдный интерес. Он нам поможет как классный мастеровитый хоккеист в достижении результатов, а мы поможем ему где-то перезапустить карьеру», – сказал Гришин.

Игорь Гришин возглавил «Нефтехимик» в июне 2025 года. Соглашение со специалистом рассчитано на один сезон.

#ХК Нефтехимик
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