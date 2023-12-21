«Мы там нужны, мы можем помочь»: казанский бизнесмен продает ночной клуб и уезжает на СВО

Денис Топоров продает свою часть бизнеса и уезжает в зону СВО

Фото: стоп-кадр видео

«Как только ты перестаешь бояться, начинаешь допускать ошибки»

Денис Топоров – основатель и совладелец ночного клуба Taboo, а также тату-студии «Зататуй». Оба заведения находятся на главной казанской улице Баумана. Клуб расположен на втором этаже, тату-салон – на первом.

Не так давно в социальных сетях прогремела новость, что Денис собирается продать свою часть бизнеса и уехать в зону СВО. В ответ на вопрос, правда ли это, он объяснил, что продается не только часть – ночной клуб Taboo продается целиком, а тату-студия остается в подарок девушкам, которые сейчас в ней работают.

«Дело в том, что у меня уже был опыт поездок в зону СВО, краткосрочный контракт с одним из подразделений. В этот раз я получил предложение уже от Министерства обороны продолжить службу вместе со знакомыми ребятами. Так сказать, со своим боевым братством. Ну я и согласился – почему нет? Решил все продать и поехать», – рассказывает Денис Топоров.

Денис убежден, что пришло то время, когда очень важно оставаться со страной. Среди его знакомых и коллег никогда не было разговоров о том, что пора покинуть Россию. Напротив, его команда занималась волонтерством, кто-то из окружения тоже служил по контракту. Денис не понимает, как еще отвечать на вопрос о том, почему он решил поехать в зону СВО. Для него ответ очевиден – это просто правильно.

«Мы ведь нужны там. Мы можем помочь. Опыт, который у нас есть, может пригодиться в зоне СВО, и его нужно передавать. Сейчас момент переломный: войска РФ делают успехи на разных направлениях, и если мы сейчас можем посодействовать – мы должны», – подчеркнул Топоров.

Денис рассказал, что ранее побывал вместе со своей командой в Мариуполе в качестве волонтеров, а затем вошли в состав одного из подразделений и отбыли в зону СВО, чтобы сражаться на линии боевого соприкосновения.

«Там довольно сложно. Я не буду кривить душой и говорить, что не боюсь туда ехать. Я боюсь, в меру, поскольку есть уже полугодовой опыт. Но страх тоже очень важный аспект, ведь как только ты перестаешь бояться, ты начинаешь допускать ошибки, и этим может воспользоваться оппонент», – признался бизнесмен.

Денис убежден, что пришло то время, когда очень важно оставаться со страной Фото: стоп-кадр видео

«Каждый занимался тем, что умел, а если не умел – учился и делал»

Денис Топоров пошутил, что близкие оказывают ему сильную поддержку тем, что не спорят с его решениями. Бизнесмен поделился трогательным моментом: когда он служил по контракту, его сын и отец специально побрились налысо, сфотографировались и отправили фото Денису, чтобы подбодрить его.

«Я в тот момент как раз находился в зоне СВО, и участие родных было крайне уместно. Но важно не забывать, что помимо поддержки эмоциональной бойцы нуждаются еще во всяких физических мелочах и расходниках. Периодически они связываются со мной, мы собираем необходимое и передаем – это тоже очень важно», – рассказал Денис.

Он поделился, что перед тем как поступить на службу по контракту, прошел отличную подготовку у инструкторов, которые обучали даже тех, у кого вообще не было опыта службы. Учиться чему-то пришлось и Денису, а что-то пришлось вспоминать.

«Многие ребята из тех, кто участвовал в других конфликтах, все говорят об СВО как о совершенно новом опыте. Нам приходилось ежедневно осваивать что-то новое – начиная от бытовых моментов, заканчивая тактическими историями. В зоне спецоперации ты обучаешься постоянно», – рассказал Денис.

Задачи подразделение Дениса выполняло разные, поскольку, по его словам, оно было сборным. В состав входили артиллеристы, минометчики, разведчики и штурмовики.

«Времени на размышление обычно не было, а задачи постоянно менялись. Каждый занимался тем, что умел, а если не умел – учился и делал. И огромное спасибо командованию за то, что они молниеносно реагировали и принимали решения», – поделился Денис.

Бизнесмен ранее побывал вместе со своей командой в Мариуполе в качестве волонтеров Фото: стоп-кадр видео

«Вместо того чтобы разглагольствовать о том, на чьей стороне правда, мы поехали убедиться лично»

Денис Топоров вспомнил случай, когда в Мариуполе местный врач скорой помощи спросил их с ребятами, где же они были все эти семь лет. Он признался, что попросту не знал, что ответить в тот момент медику.

«Полагаю, дело в том, что с 2014 года я всерьез не осознавал степени конфликта, его глобальности. И информирования как такового ведь не было. А с февраля, когда вся эта тема стала основной на повестке дня, я начал задавать вопросы себе и окружающим, слушать лидеров мнений. Тогда мнения у многих делились на ’’правильно’’ и ’’неправильно’’ и можно было увязнуть в этой демагогии, ну а мы с командой просто решили поехать», – рассказал Топоров.

В составе волонтерской роты «Единой России» они и прибыли в Мариуполь, чтобы поработать с местным населением. Именно там, по словам Дениса, у него и его команды случилось озарение. Осознание масштаба изменений, случившихся в головах людей.

«Мы общались с мирными жителями и военными. И ребята из Донецка рассказывали, как все это началось и почему. Слушать их истории было очень тяжело. Но критический момент случился именно там, когда мы дежурили в одной из больниц, что работала с 2014 года. Тот вопрос врача окончательно поставил мои мысли на место», – рассказал Денис.

Топоров поделился, что он с командой волонтеров снял довольно много материала о бедах местных жителей и разрушениях, и отметил, что спустя год, когда он вновь оказался в Мариуполе, он не узнал город.

«Город очень сильно изменился за год. Он оживает, и это поразительно. Люди видят, как ремонтируются дороги, возводятся новые дома, заново развивается инфраструктура, для них это шок. Это впечатляет», – рассказал предприниматель.

По его мнению, на той стороне наша помощь необходима всем. Не только нашим военнослужащим, но и простым мирным жителям, причем любая. Кто-то помогает финансово, кто-то покупает медикаменты.

«Вы не поверите, но я после первого контракта с собой привез письмо благодарности, свернутое треугольничком, которое было написано 8-летней девочкой. Нам такие там передавали. Наверное, звучит это ванильно, но я его с собой таскал всю дорогу, привез домой, и теперь это письмо занимает почетное место у меня на столе. Вроде бы мелочь, а такая важная», – улыбнулся Денис.

Волонтеры, с которыми работал Денис, помогали всем, кому вообще могли помочь. Он рассказал о ситуации, когда у военнослужащих закончилась вода – вода была, но в 300 метрах от них, в автомобиле с цистерной, нужен был кто-то, кто мог бы доставить ее до места.

«Одна из самых очаровательных посылок, которые мы передавали, – носки, которые вязали бабушки. Мы передали их одному из подразделений, тогда мы еще занимались гуманитаркой, и ребята просто растаяли, когда мы сказали им, что это ручная работа от бабушек специально для них. Очень важно знать, что о тебе думают», – вновь улыбается бизнесмен.

Перед тем как поступить на службу по контракту, Денис прошел отличную подготовку у инструкторов Фото: стоп-кадр видео

«Есть сомнения – съездите туда и поговорите с мирными жителями, все разложится по полочкам за первые пару дней»

Денис рассказал, что не знает лично ни одного человека, который считал бы, что наша страна не победит в этом конфликте. Победа обязательно будет за правдой, а правда на стороне России.

«Хочется, чтобы все это поскорее уже закончилось, но трудно прогнозировать, когда восторжествует правда. Я думаю, что по окончании этой истории начнут вскрываться определенные факты, которые в очередной раз дадут людям понимание, что СВО было абсолютно верным решением», – рассказал Топоров.

Он не смог озвучить некоторые из наблюдений, поскольку не все, что ему известно, можно предавать сейчас огласке, но, побывав на службе по контракту, для себя Денис «уяснил на 200%», что спецоперация была необходима и абсолютно логична.

«Если вы сомневаетесь, ребята, съездите туда и посмотрите сами. Вместо того чтобы сидеть в Интернете, пообщайтесь лично с мирными жителями, задайте им интересующие вас вопросы. За пару дней все поймете, все по полочкам разложите. Помню, какой-то блогер так и сделал, снимал интервью с местными, человек все осознал и показал аудитории, а его в продажности обвинили», – рассмеялся Денис.

Бизнесмен надеется, что все закончится в течение года. Разумеется, всей ситуацией он не владеет, Денис так же, как и мы, собирает информацию в СМИ, слушает лидеров мнений и военных корреспондентов. Он убежден, что есть некоторые предпосылки к тому, что СВО скоро завершится.

«Скоро настанет этот момент, когда оппоненты останутся одни наедине с правдой. И правда эта будет очень для них неприятной. И им придется отвечать», – подчеркнул Топоров.

«Хочется, чтобы все это поскорее уже закончилось, но трудно прогнозировать, когда восторжествует правда» Фото: t.me/pozyvnoi_apostol

«В зоне СВО очень помогает чувство юмора»

К разговору о СМИ, Денис Топоров отметил, что уверен – некоторые моменты наши средства массовой информации не транслируют для того, чтобы не давить на население негативными историями.

«Я имею в виду истории о тех зверствах, которые творят наши оппоненты. Я уверен, что это вообще не нужно освещать. Пусть это остается в каких-то архивах, чтобы, может, через годы после СВО люди могли ужасаться каким-то вещам. Но сейчас – не стоит», – отметил Денис.

Денис рассказал, что в коллективе, который он с гордостью называет своим «боевым братством», он самый молодой боец. Все его товарищи очень разные, со своими историями.

«Среди нас есть ребята, которые родились на территории Украины. Есть ребята, которые живут в пограничных городах или на другом конце страны», – поделился бизнесмен.

Он убежден, что в зоне СВО абсолютно нечего делать без чувства юмора. Даже во время обстрелов, когда военнослужащие скрываются от артиллеристских снарядов, они стараются поддерживать друг друга беседами и шутками, что очень сильно помогает держаться.

«Так братство и формируется. Когда вы ловите общую волну. Когда понимаете уже без слов, как, кто и что будет делать. Когда прошли определенный путь вместе. Юмор, братство, дружеская поддержка – все это очень важно там для создания правильной психологической атмосферы внутри коллектива», – рассказал Денис.

По его словам, ребята друг друга подбадривали и веселили совершенно разными способами. Например, у Дениса были большие тапки в форме кролика и он ходил в них по расположению.

«У каждого из ребят есть какой-то свой маленький фетиш, который они ведут за собой, чтобы всегда оставаться в приподнятом настроении и здравом уме», – рассказал Топоров.

В завершение разговора Денис обратился с советом к ребятам, которые все еще размышляют о том, отправиться или нет в зону СВО.

«Если вы приняли такое решение, это, на мой взгляд, правильно. Оно сложное, у него могут быть последствия, это тоже нужно понимать. Не пренебрегайте здоровьем, помните о теплых вещах и бросайте курить – с сигаретами там очень тяжело», – рассмеялся Денис.