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«Мы привезли музыку великих импрессионистов»: в Казани выступил симфонический оркестр РБ
Сегодня в Казани состоялся концерт Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан. Музыкальное событие состоялось в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева в рамках ежегодного тура коллектива по городам Татарстана и Удмуртии.
«Для нас большая радость — встреча с нашим дорогим слушателем. Мы уже не первый год приезжем в Казань в апреле, и замечательно, что наша традиция сохраняется. Программа сегодня очень яркая. Пьесы харизматичные и даже громкие. Второе отделение будет посвящено нашему дирижеру, который в последнее время раскрывает себя как очень интересный композитор», — заявил генеральный директор ГАСО РБ, народный артист Башкортостана Артур Назиуллин.
Слушателей ждали произведения импрессионистов Клода Дебюсси и Отторино Респиги, а также премьера новых сочинений главного дирижера оркестра Дмитрия Крюкова.
«Сегодня мы привезли музыку великих импрессионистов. Этот стиль очень сложен, и для нас это своего рода вызов. Приезжая в Казань, я стараюсь брать именно те произведения, которые не так часто звучат, и это достаточно редкая программа», — поделился Дмитрий Крюков.
Концерт включал два отделения. В программе были три симфонических эскиза «Море» Дебюсси, симфоническая поэма «Пинии Рима» Респиги и концерт для кларнета с оркестром «Легенды древнего Урала-2» («О чем говорят горы»).
Казань стала вторым городом, который услышал «Легенды древнего Урала-2». Солировал Артур Назиуллин.
Программой этого концерта оркестр показал, что не ищет легких путей. Выбранный репертуар — это редко исполняемые и достаточно сложные произведения, весь зал был в полном восторге.
С этой же программой ГАСО РБ выступит 5 апреля в 18.30 на сцене Органного зала Набережных Челнов и 6 апреля в 17.00 на сцене Нижнекамского музыкального колледжа имени С. Сайдашева.
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