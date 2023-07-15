«Мы пришли сюда ради Алсу»: как уроженка Татарстана стала героем матча Россия - Иран

Первый забитый мяч сборной России получился достаточно символичным - его автором стала уроженка Татарстана Фото: rfs.ru

Спортивной интриги не получилось, россиянки уверенно разгромили Иран

Матч в Казани между женскими сборными России и Ирана можно смело назвать историческим – вчерашняя очная встреча стала первой в истории этих команд.

Дебютная игра с Ираном сложилась для наших девушек более чем удачно. Россиянки взяли мяч под контроль с первых минут и в буквальном смысле заперли соперниц на их половине поля. Подопечные Юрия Красножана продемонстрировали хорошее движение и были на голову сильнее иранок на всех участках газона стадиона «Центральный».

Первый забитый мяч сборной России получился достаточно символичным, ведь его автором стала уроженка Татарстана, защитник лондонского «Челси» Алсу Абдуллина. Примечательно, что до этого россиянки уже забивали дважды, однако оба мяча были отменены из-за положения вне игры. Некоторые зрители на стадионе даже шутили, что судьи специально не засчитывали голы других футболисток, чтобы первой забила именно Абдуллина.

Поведя в счете на 28 минуте, россиянки почувствовали уверенность и продолжили доминировать на поле. К концу первого тайма результат на табло был уже разгромным – 3:0 в пользу команды Красножана. Голами отметились Анна Беломытцева и Валерия Бизенкова.

По окончании встречи автор первого забитого мяча Алсу Абдуллина не скрывала радости Фото: rfs.ru

Во втором тайме сборная России также не испытывала проблем. Наши футболистки играли по счету, достаточно сдержанно, осторожно и без ошибок. На 83 минуте финальную точку поставила Наталья Машина, которой удался диагональный удар из-за пределов штрафной – 4:0 в пользу России.

По окончании встречи автор первого забитого мяча не скрывала радости от победы над сборной Ирана.

«Мы очень рады этому результату. Думаю, что следующая игра будет еще лучше по качеству, намного зрелищнее. В этом матче было очень много пауз. Забитый мяч? Помню, что взяла мяч, отдала передачу, подключилась, мяч отскочил, удалось сориентироваться и забить. Я не скажу, что являюсь лидером сборной, у нас вся команда состоит из хороших игроков. Просто я хочу помочь игрокам, подсказываю, поэтому может показаться, что дирижирую», – сказала Алсу Абдуллина.

Для Казани футбольная встреча России и Ирана получилась особенной из-за участия в матче Алсу Абдуллиной. Фото: rfs.ru

На «Центральном» у Абдуллиной был сектор с личным фан-клубом

Матч между Россией и Ираном собрал 5840 зрителей. Результат весьма неплохой, учитывая, что игра проходила в будний день и началась в 15:30.

Для Казани футбольная встреча России и Ирана получилась особенной благодаря участию в матче Алсу Абдуллиной. Многие зрители признавались, не стесняясь: «Мы пришли сюда ради Алсу».

На восточной трибуне «Центрального» расположился настоящий фан-сектор Абдуллиной. Персональные болельщики заготовили внушительное количество плакатов и подбадривающие кричалки в адрес футболистки. Каждый раз, когда на стадионе упоминалось имя Алсу, трибуны взрывались аплодисментами. Оно и понятно, для татарстанской публики Абдуллина – настоящая гордость.

Девушка родилась в небольшом поселке Актюбинский Азнакаевского района Татарстана и к своим 22 годам уже успела стать двукратным чемпионом Англии и обладателем кубка Англии в составе «Челси». Подобными регалиями могут похвастаться единицы из представительниц российского женского футбола.

После матча Алсу много фотографировалась с фанатами, раздавала автографы и записывала памятные видео с болельщиками.

Организация матча Россия – Иран была на очень высоком уровне. Фото: rfs.ru

Репетиция Суперкубка прошла успешно

Выходные в Казани получаются для ее жителей по-настоящему футбольными. По предварительным данным, большинство болельщиков ЦСКА и «Зенита» прибыли в столицу Татарстана еще в пятницу. Некоторые из них решили посетить матч России и Ирана.

Таким образом, встреча национальных женских сборных оказалась некоей репетицией Суперкубка с точки зрения организации мероприятия. Глава РФС Александр Дюков сообщил накануне, что все билеты на матч между ЦСКА и «Зенитом» проданы. Предыдущий аншлаг на «Ак Барс Арене» состоялся пять лет назад – в памятном 2018 году. Руководство города прекрасно понимает, что «ударить в грязь лицом» на столь масштабном мероприятии никак нельзя.

Надо сказать, что встреча Россия – Иран была организована на очень высоком уровне. Для всех гостей и болельщиков организаторы подготовили множество интерактивов, перед входом на стадион проводилась лотерея от РФС, где каждый мог попытать удачу и выиграть майки сборной, умные часы, телефон и даже телевизор. В общем, счастливых лиц по окончании матча было явно больше, чем недовольных.

18 июля сборные России и Ирана сыграют между собой еще раз – уже в Новогорске.

Фото на анонсе: rfs.ru