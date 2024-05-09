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«Мы преклоняемся перед доблестью Героев»: Колпаков поздравил Минниханова с Днем Победы
9 Мая — это праздник, символизирующий стойкость, доблесть и патриотизм нашего народа. Любовь к Родине, честь и верность долгу для него превыше всего. Об этом, поздравляя Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Днем Победы, заявил управляющий делами Президента России Александр Колпаков.
«Меняются поколения, но не меняется отношение к Героям войны — мы чтим их память и преклоняемся перед их доблестью и самоотверженностью. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в сохранении традиций верного служения Отчизне», — говорится в телеграмме.
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