«Мы попытались создать Бали»: замдиректора Института развития городов РТ Саргина

Заместитель директора Фонда по развитию туризма и рекреации Института развития городов Татарстана Оксана Саргина рассказала о том, как локальные курорты Татарстана создают новые тренды в области туризма.

По ее мнению, в Татарстане появилась новая политика локального туризма – зонтичный бренд по развитию курортов и мест региона.

Фото: Пресс-служба Дирекции по природным территориям РТ

«Она объединяет несколько площадок, которыми руководит управляющая компания «Управление природными территориями». Возглавляет эту организацию Марсель Минуллин. Ребята берут объекты, которые были реализованы по программе общественных пространств, или это объекты, которые стали больше, чем просто парк, и являются очень популярными туристическими местами. И для того, чтобы выстроить правильное управление, настроить сервис, организовать модель работы, чтобы людям было там комфортно, управляющая компания забирает в управление и организует там все по стандартам современного курорта» – говорит Саргина.

Саргина объяснила, что зонтичный бренд развивает не только инфраструктурные составляющие каждой локации, но и делает такой достаточно большой акцент на уникальную событийную программу, наполненную ежегодными фестивалями, экологическими мероприятиями, спортивными соревнованиями, культурной программой, чтобы превратить природную территорию в подобные точки притяжения со множеством сервисов.

Также замдиректора отметила, что по всей республике появились концептуальные места, привлекающие большее внимание как туристов, так и жителей региона.

«Это городская набережная «Камского моря» в Лаишевском районе. Мы попытались создать такой Бали, чтобы у людей было полное ощущение, что не нужно никуда улетать, на самом деле. Пляжный отдых прекрасен у нас. Там есть открытая терраса, фуд-корт, тренировки в виде йоги, волейбола, пляжный маркет и занятия по зумбе, бачате. Далее, это кинопоселок «Семрук», где снимали сериал «Зулейха открывает глаза». Глэмпинг «Белый Яр» в Лаишево, представляющий из себя комфортные дома в окружении леса. Естественно, Камское устье, где есть прокат квадроциклов, рыболовные туры, прокат снегоходов, йога и лесотерапия. Известные всеми Голубые озера и Волжская тропа, в обоих местах можно просто насладиться природой, активным отдыхом» – подчеркнула она.

В конце 2025 и 2026-м году ожидается появление новых концептуальных мест для развития локального туризма в Татарстане. Вместе с этим, как сообщила Саргина, в каждом месте есть своя событийная программа, реализуемая проектом «Лето в Татарстане».