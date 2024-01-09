«Мы попали под бомбежку»: боец из РТ рассказал, как вытащил осколки мины после ранения

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Житель Набережных Челнов Данис Исламов, заключивший контракт на военную службу, несколько месяцев находился в зоне спецоперации. В марте 2022 года в бою получил ранение. В БСМП Челнов военнослужащему провели операцию по удалению осколка мины. Боец поделился воспоминаниями о том, как всё произошло.

Жестокий бой произошел 2 марта 2022 года. Молодой человек, по его словам, хорошо помнит то страшное утро.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

«Запомнилось то утро, как мы попали под бомбежку. Уже с утра шел мокрый снег. И погода предвещала какую-то беду, поэтому запомнился этот день больше всего», — отметил Данис и показал осколки, извлеченные из раны.

«Это напоминание. Нельзя забывать про это. Я храню их. Это как часть моей души уже», — признался парень.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Данис Исламов был ранен в ногу и поясницу. Три осколка мины он вытащил самостоятельно. Экстренную помощь 22-летнему бойцу оказали на месте, а операцию провели в родном городе. Один из осколков застрял в мышце поясницы, он причинял сильную боль.

«Наша разведгруппа попала в засаду. Вели бой, комбат погиб, мой командир отделения погиб, командир первого взвода тоже погиб. При отходе меня ранило, все-таки зацепило ноги и поясницу. Из 17 выбралось 12 человек», — поделился военный отдельными моментами дня, едва не ставшего для него роковым.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Данис Исламов посоветовал военнослужащим беречь себя и выразил уверенность, что победа обязательно будет за ними. В этом у него нет никаких сомнений.

Специальная военная операция проводится по решению Президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону