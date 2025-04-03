«Мы помогаем тем, кто защищает нашу Родину»: фонду «Защитники Отечества» два года

Сегодня два года со дня создания фонда «Защитники Отечества», 3 апреля 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ о создании фонда.

Фонд возглавила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева. Уже спустя два месяца филиалы фонда открыли свои двери во всех регионах России. Руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Татарстану – Гузель Удачина. Филиал фонда открыл свои двери 1 июня 2023 года.

В Татарстане к социальным координаторам за год и 10 месяцев работы поступило более 49 тыс. вопросов, 95% из которых уже решены.

«За время своей работы фонд «Защитники Отечества» доказал свою эффективность и востребованность. Он стал важным инструментом государственной поддержки ветеранов СВО и их семей, способствуя их социальной адаптации и возвращению к мирной жизни. Работа продолжается, и впереди еще много задач по оказанию помощи тем, кто защищал и продолжает защищать нашу Родину», – рассказала Гузель Удачина.

Сотрудники фонда помогают бойцам СВО и членам их семей в получении всех полагающихся мер поддержки, в медицинской и социальной реабилитации, в получении лекарственного обеспечения, психологической помощи, содействии в получении технических средств реабилитации, в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку и адаптируют жилье под нужды ветеранов с инвалидностью.

Фонд «Защитники Отечества» взаимодействует с Министерством обороны РФ по вопросам оформления удостоверений ветерана боевых действий бойцам частных военных компаний.

В марте этого года Президент России Владимир Путин внес изменения в Указ о создании фонда «Защитники Отечества», которые предусматривают распространение работы фонда на членов семей пропавших без вести участников спецоперации. Теперь все филиалы фонда в регионах официально могут оказывать членам семей пропавших без вести защитников психологическую поддержку, содействовать в получении мер соцподдержки и бесплатной юридической помощи.

В Татарстане филиал фонда «Защитники Отечества» активно взаимодействует с органами власти, общественными организациями и бизнес-сообществом. Благодаря этому удается оперативно решать возникающие проблемы и оказывать адресную помощь нашим Защитникам и их семьям.