«Мы помним их подвиги»: Рустам Минниханов встретился с семьями участников СВО на Сабантуе

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Во время празднования Сабантуя в Казани Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с семьями участников специальной военной операции. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.

В теплой обстановке за чайным столом он пообщался с Героями России и женами военнослужащих.

Среди приглашенных – Герой Российской Федерации Семен Николаев, родом из Зеленодольска. Он стал первым Героем России в своем районе. Вместе с ним на встрече присутствовали супруги участников СВО – участницы волонтерского хора «Никто кроме нас РТ».

«Наше внимание должно быть направлено семьям, которые потеряли близких. Слова не найдешь, но делами мы должны доказать, что всегда будем помнить их подвиги. Мы это никак не вернем, но с этим надо жить. Мы будем вспоминать их, как живых», – отметил Рустам Минниханов.

Напомним, что 2025 год по поручению Президента России Владимира Путина объявлен Годом защитника Отечества.

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой