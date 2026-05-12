«Мы получили особенный подарок»: оркестр La Primavera выступил для медсестер РКБ

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня Казанский камерный оркестр La Primavera выступил в Республиканской клинической больнице Татарстана. Концерт был приурочен к Международному дню медицинской сестры, который отмечается 12 мая.

«Сегодня наш оркестр приехал, чтобы поздравить медсестер с их праздником. Программа выступления называется "Немного о любви". О чем еще говорить с прекрасными девушками и женщинами? Конечно, о таком нежном и светлом чувстве, как любовь. По большому счету, вся музыка о любви», – отметил в разговоре с корреспондентом агентства дирижер, руководитель оркестра La Primavera Рустем Абязов.

По словам Народного артиста Татарстана, музыкальный коллектив и коллектив клиники давно связывают дружественные отношения. Ранее La Primavera выступала перед участниками специальной военной операции, проходившими лечение в РКБ.

«Мы впервые даем концерт специально для персонала больницы. По моему мнению, медики очень близки к музыке. Если мы обратимся к истории музыки, то узнаем, что много бардов и певцов пришли из медицины», – сказал Абязов.

В программу концерта вошли произведения Дунаевского, Оффенбаха, Свиридова. Среди прочих композиций, камерный оркестр исполнил знаменитую увертюру к опере «Кармен» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ».

К медсестрам, наблюдавшим за выступлением артистов, присоединились и несколько пациентов.

«С детства я любила помогать людям, и многие говорили, что мое призвание – быть медиком. Я отучилась в медицинском колледже, закончила его с красным дипломом. Практику проходила в основном в стенах РКБ. Я очень хотела здесь работать, и в один прекрасный день моя мечта исполнилась. Так в феврале 2003 года начался мой трудовой путь», – рассказала «Татар-информу» главная медсестра больницы Людмила Мартынова.

По ее словам, главные качества, которыми должна обладать медсестра – это доброта, отзывчивость, внимание и понимание. Важно относиться к пациенту, как к своему близкому.

«Для меня ценно простое "спасибо". Иногда это слово пробирает до мурашек. Что уж говорить о тех пациентах, которые пишут отзывы и дарят открытки. А сегодня мы получили особенный подарок. Медсестры смогут проникнуться атмосферой классической музыки и отвлечься от рутины. Все-таки больница – это место, где такие мероприятия бывают редко», – сказала Людмила Мартынова.

Главный врач РКБ Марат Гатауллин вручил благодарственное письмо Рустему Абязову и поприветствовал гостей мероприятия и самих музыкантов.

«Сегодня прекрасный праздник – мы чествуем медсестер. Уверен, что основная доля успеха в выздоровлении – это ваша работа. Спасибо за то, что вы есть, за ваш труд. Низкий вам поклон», – сказал Марат Гатауллин.

После концерта зрители провожали музыкантов долгими и бурными аплодисментами.

Также на входе в больничный корпус А расположился стенд, на котором пациенты оставили свои благодарности медсестрам и врачам разных отделений клиники. Были надписи и на английском языке.

«Медсестры – сердце РКБ!», – гласила надпись по центру стенда.